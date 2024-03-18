Eylem Tok’un annesinden kızına ve torununa yaylım ateşi! Gelip cezalarını çekecekler

Canavar Tok, Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan oğlu Timur ile New York'ta ortaya çıktı. İkilinin mutlu halleri tüm Türkiye'de öfkeye yol açtı.



Anneanne S.T. ise şu açıklamayı yaptı: Mecbur gelip cezalarını çekecekler. Öbür tarafa, o çocuğun annesine çok üzülüyorum. Evlat acısı diner mi?

ACI ÜSTÜNE 'ACİ'!

İSTANBUL Eyüpsultan'da Op. Dr. Bülent Cihantimur ve yazar Eylem Tok'un oğlu Timur Cihantimur (16), 1 Mart'ta 3 ATV aracına çarptı. Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybetmesine yol açtı. Anne Eylem Tok ise oğlunu önce Mısır'a, daha sonra da ABD'ye kaçırdı. İade edilmesi beklenen ikilinin, geçtiğimiz günlerde taksiye binerken güldüğü anlar vicdanları sızlatmıştı.

Oğuz Murat Aci'nin ardından kuzeni Anıl Aci (26) de benzer bir kazaya uğradı. Geçtiğimiz pazartesi günü Silivri TEM otoyolunda Sait İ'nin kullandığı kamyon, emniyet şeridindeki Anıl Aci'ye çarptı. Savrulan genç, olay yerinde kurtarılamadı. Kazanın ardından gözaltına alınan şoför Sait İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



'YOLDA İKAZ YOKTU'

Sait İ, ifadesinde skandal savunma yaptı: Rüzgarın idaremdeki aracı hafif savurması sonucu aracım sağ tarafa doğru yani emniyet şeridine doğru savruldu. Sonrasında emniyet şeridinde bir araç olduğunu fark ettim ve aracı toparlamaya çalıştım. Ancak emniyet şeridindeki aracın sol yanına sürterek çarptım. Orada birisine çarptığını aracımın aynasından arkaya baktığımda gördüm. Yolda herhangi bir ikaz bulunmamaktaydı.



'DAHA KÖTÜSÜNÜ YAPARDIM'

Oğluyla ABD'ye kaçan Eylem Tok'un annesi S.T, "Torunum örümceği alır camdan atardı. Öyle yetiştirdim onları. Evlat acısı diner mi? Ama diyor ya 'Gelsinler bir gün bile olsa hapis yatsınlar' diye, içime sokasım var o anneyi. Ben de olsam aynısını yaparım, belki daha kötüsünü yaparım" diye konuştu.