’Kan’panya

Trafik canavarı oğlunu ABD'ye kaçıran Tok, burada rahat edeceğini sandı. Ancak Gözde G., ana-oğlu etrafa gülücükler saçarken fotoğrafladı. Türkiye ayağa kalktı! Öfke, Amerika'ya taştı.

Buradaki Türkler, kaçak anne ile oğlunu protesto etme kararı aldı. Hepsi, "Gerekirse yüzlerine tüküreceğiz" diye çıkıştı. New York bile karıştı: Şimdi nereye kaçacaklar!

SON 'MOTEL'PLAN

İstanbul Kemerburgaz'da arıza yaptığı için emniyet şeridine çekilen ATV'lere çarparak Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur ve onu önce Mısır'a daha sonra ABD'ye kaçıran annesi Eylem Tok'u New York'ta görüntülenmişti. Anne ve oğlunun yakalanmamak için yeni bir yol bulduğu ortaya çıktı. Eylem Tok, oğlu ile farklı otel ve motellerde kaldığı ortaya çıktı. Hatta New York'un dışında bir motelde sabahladıkları, ardından Manhattan'a geldikleri gün Gözde G.'nin objektiflerine takıldıkları belirtildi. Eylem Tok'un sürekli Türkiye'deki avukatlarıyla görüştüğü, aldığı direktifler sonrası ucuz otellerde konakladığına dikkat çekildi. Bu arada ABD'de yaşayan Türkler de organize oldu ve Eylem Tok ile oğlunun görüldüğü her yerde sözlü taciz edilmesi için paylaşımlar yaptı.

BABADAN HAKLI İSYAN

Timur Cihantimur'un babası Bülent Cihantimur 14 gün sonra ifade verdi. Cihantimur, "Oğlumla görüştüğümde Türkiye'ye dönmek istiyordu. Döneceklerine ve teslim olacaklarına inanıyorum" dedi. Cihantimur'un 'Taziyeye gittim' açıklamalarına sert tepki gösteren Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci, "5-6 kişi geldiler. Bana taziyede bulunmadı, ne istediğimi sordu. Ben de 'Git eşini, çocuğunu al getir, adalete teslim et, sonra taziyeye gel' dedim. Ne evet ne hayır diyebildi. Sonra kalktılar gittiler" dedi.