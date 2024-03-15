Ölümden dönen Alman vatandaşının tedavi masraflarını sigorta şirketi karşılamadı!

Almanya'nın Erfurt'ta yaşayan Martin ve Angelika Klamp çifti, tatil için Antalya'yı tercih etti. 9 Mart'ta şiddetli göğüs ağrısı yaşayan Martin, özel bir hastaneye sevk edildi. Bypass sayesinde kendine geldi.

Hastane 36 bin 500 euro (Yaklaşık 1 milyon 300 bin lira) fatura kesti. Ancak Alman sigorta şirketi, sadece 1000 euro ödeyeceğini bildirdi. Emekli maaşı 950 euro olan Martin, bu rakamı ödemesi için 35 ay maaşını almaması gerektiğini söyledi.

Devletten yardım istedi. Bu feryadı Alman medyasında manşetlerden verildi. Türkiye'nin yurt dışında acil sağlık giderlerini karşıladığı, Almanya'nın ise tüm masrafları hastalardan çıkardığına dikkat çekildi. Birçok kişi ülkenin düştüğü durumu eleştirdi!