JP Morgan’dan altın yorumu

ONS altının geçen hafta Cuma günü tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2.195 dolara ulaşmasının ardından, JP Morgan fiyatlar ile ilgili yeni tahminini açıkladı. JP Morgan'ın Küresel Emtia Araştırma Başkanı Natasha Kaneva, "Altının 2.195 dolara ulaşmasının ardından bu yıl 2.500 doların bir olasılık olduğuna inanıyoruz" dedi.

Kaneva, bu fiyat hedefine ulaşmak için "Enflasyonda ve istihdam rakamlarında ılımlılığın devam ettiğine ve Fed'in gerçekten kesinti yaptığına dair teyitlere ihtiyacımız var" diye konuştu.