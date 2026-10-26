Gazeteye göre, Brezilya'daki durum, diplomatik ilişkileri düzeltmek adına kaçırılmış bir fırsatı temsil ediyor. Sırbistan'daki gelişmeler ise silah tedariki, savunma teknolojisi ve askeri işbirliğine dayalı stratejik ortaklığı ciddi bir belirsizlikle karşı karşıya bırakıyor.

Sırbistan'da ise eski Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, yaklaşık iki yıldır süren hükümet karşıtı protestolardan doğan öğrencilerin öncülüğündeki bir harekete karşı parlamento seçimlerindeki yenilgisini kabul etti.

BREZİLYA'DA LULA DA SILVA KAZANDI Brezilya'da Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu Senatör Flavio Bolsonaro'yu mağlup ederek bir dönem daha başkanlık koltuğunu garantiledi.

Sırbistan'daki siyasi çalkantı ise kritik silah sevkiyatları ve insansız hava aracı ortaklığını belirsizliğe sürüklerken, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun dış politikada kişisel ittifaklara bel bağlamasının oluşturduğu riskleri gözler önüne serdi.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre Brezilya'daki seçim sonucu, iki ülke arasındaki diplomatik krizi bitirme ve "büyükelçiliği Kudüs'e taşıma" planlarını suya düşürdü.

İsrail basını, hafta sonu Brezilya ve Sırbistan'da yapılan seçimlerin ardından Tel Aviv'in yakın müttefiki sayılan iki siyasi figürün yenilgiye uğramasıyla ülkenin iki kritik dış politika hezimetiyle karşı karşıya kaldığını yazdı.

BOLSONARO'NUN YENİLGİSİYLE KUDÜS PLANI SUYA DÜŞTÜ



İsrail ile Brezilya arasındaki ilişkiler halihazırda tarihi bir dip noktasında bulunuyor.

İsrail, Gazze'ye yönelik saldırıları Holokost'a ve İsrailli askerlerin tutumunu Nazilerin tutumuna benzeten açıklamaları nedeniyle Devlet Başkanı Silva'yı "istenmeyen kişi" (persona non grata) ilan etmişti.

Yaşanan bu kriz nedeniyle şu anda her iki ülkenin de birbirlerinin başkentinde görev yapan bir büyükelçisi bulunmuyor.

İki ülke arasındaki bu gerilimli ortamda seçim yarışına giren Flavio Bolsonaro ise Lula yönetiminin politikalarını tersine çevirme, askeri ve diplomatik işbirliğini derinleştirme ve Brezilya Büyükelçiliği'ni Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma sözü vermişti.

Bolsonaro ayrıca diplomatik temsil düzeyini yeniden tesis etme niyetini ortaya koyarak, göreve geldiği ilk gün yeni bir İsrail büyükelçisinin güven mektubunu kabul etmeyi vadetmişti.