Kartal'da kadro değişiyor! Beşiktaş Başakşehir'i ağırlıyor: İşte maça dair son detaylar ve muhtemel 11'ler
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir'i ağırlayacak Beşiktaş, bu sezon Avrupa kupalarının ardından ligde yaşadığı puan kayıplarına son vermeyi hedefliyor. Siyah-beyazlılar, 3 puan mücadelesine önemli eksiklerle çıkacak. İşte maça dair son gelişmeler ve muhtemel 11'ler...
CANLI ANLATIM
VAR BELLİ OLDU
Beşiktaş - Başakşehir maçında VAR koltuğunda İskoç John Allan Beaton olacak.
TÜRKİYE KUPASI'NDA ÜÇ KEZ RAKİP OLDULAR
Beşiktaş ile Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nda da üç kez karşılaştı. 2009-2010 sezonundaki grup maçını Başakşehir 1-0 kazanırken, iki ekip 2010-2011 sezonunda finalde karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 tamamlanan mücadelede penaltılarda 4-3 üstünlük sağlayan Beşiktaş, kupanın sahibi oldu.
2020-2021 sezonundaki yarı final mücadelesinde ise normal süre 2-2 sona erdi. Siyah-beyazlılar, Cyle Larin'in 102. dakikada attığı golle sahadan 3-2 galip ayrılarak finale yükseldi.
İKİ TAKIM 40. KEZ KARŞILAŞACAK
Beşiktaş ile İstanbul Başakşehir, tarihlerinde 40. kez rakip olacak. Daha önce oynanan 39 karşılaşmada siyah-beyazlılar 12, turuncu-lacivertliler ise 11 galibiyet elde etti. Taraflar arasındaki 16 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş'ın 50 golüne Başakşehir 49 golle karşılık verdi.
Süper Lig'de oynanan 36 maçta ise Beşiktaş'ın 11, Başakşehir'in 10 galibiyeti bulunuyor. İki takımın 15 lig karşılaşması eşitlikle tamamlandı.
Beşiktaş, Başakşehir'i konuk ettiği 18 lig maçında 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Siyah-beyazlılar, bu karşılaşmalarda 22 gol atarken kalesinde 18 gol gördü.
İki takım arasında geçen sezon oynanan maçları Beşiktaş, 2-1 ve 3-2'lik skorlarla kazandı.
SON ALTI MAÇTA 11 GOL YEDİ
Beşiktaş, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son 6 resmi maçta kalesini gole kapatamadı. Bu süreçte 11 gol yiyen siyah-beyazlılar, rakip fileleri ise 13 kez havalandırdı.
Beşiktaş, son olarak 11 Eylül'de Süper Lig'de oynadığı Erzurumspor FK karşılaşmasını gol yemeden tamamlamıştı.
BAŞAKŞEHİR'İN MUHTEMEL 11'İ
Başakşehir'in Beşiktaş karşısına şu 11'le çıkması bekleniyor:
Muhammed, Karbownik, Emin, Ba, Kharebashvili, Kemen, Umut Güneş, Olsen, Shomurodov, Brnic, Umut Bozok.
BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ
Beşiktaş'ın Başakşehir karşısına şu 11'le çıkması bekleniyor:
Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Salih, Cerny, Olaitan, Ndidi, Trossard, Vlahovic.
SINIRDAKİ İSİMLER
Beşiktaş'ta Orkun Kökçü ile Emirhan Topçu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Emirhan Topçu, Başakşehir karşısında sarı kart görmesi halinde gelecek hafta oynanacak Kasımpaşa maçında görev yapamayacak.
BEŞİKTAŞ'TA ÜÇ EKSİK VAR
Siyah-beyazlılarda Başakşehir karşılaşması öncesinde üç futbolcunun sakatlığı bulunuyor. Tedavisi devam eden kaptan Orkun Kökçü, Crystal Palace maçında omzundan sakatlanan Fabio Miretti ve elinde kırık bulunan Ümit Akdağ'ın mücadelede forma giymesi beklenmiyor.
Konuk ekip Başakşehir'de ise sakatlıkları bulunan Jerome Opoku ile Christopher Operi'nin karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.
AVRUPA DÖNÜŞÜ ÜÇ MAÇTA ÜÇ MAĞLUBİYET
Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de yaşadığı üç puan kaybını da Avrupa kupası maçlarının ardından aldı. Kauno Zalgiris'i 3-0 mağlup ettikten sonra Alanyaspor'a deplasmanda 1-0 yenilen siyah-beyazlılar, Olimpik Marsilya karşısındaki 4-1'lik galibiyetin ardından Amed Sportif Faaliyetler'e 3-2 kaybetti.
Almanya'da Hoffenheim'ı 3-2 mağlup eden Beşiktaş, Süper Lig'e dönüşte ise Trabzonspor deplasmanından 2-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Crystal Palace ile 2-2 berabere kalan siyah-beyazlılar, Başakşehir karşısında bu sezon Avrupa dönüşündeki ilk lig galibiyetini almak istiyor.
HAKEM ÖZTÜRK YÖNETECEK
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında İstanbul Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.
Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.