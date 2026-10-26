İKİ TAKIM 40. KEZ KARŞILAŞACAK

Beşiktaş ile İstanbul Başakşehir, tarihlerinde 40. kez rakip olacak. Daha önce oynanan 39 karşılaşmada siyah-beyazlılar 12, turuncu-lacivertliler ise 11 galibiyet elde etti. Taraflar arasındaki 16 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş'ın 50 golüne Başakşehir 49 golle karşılık verdi.

Süper Lig'de oynanan 36 maçta ise Beşiktaş'ın 11, Başakşehir'in 10 galibiyeti bulunuyor. İki takımın 15 lig karşılaşması eşitlikle tamamlandı.

Beşiktaş, Başakşehir'i konuk ettiği 18 lig maçında 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Siyah-beyazlılar, bu karşılaşmalarda 22 gol atarken kalesinde 18 gol gördü.

İki takım arasında geçen sezon oynanan maçları Beşiktaş, 2-1 ve 3-2'lik skorlarla kazandı.