CHP'li Gürsel Tekin ʺKılıçdaroğlu güvenli limana partiyi emanet edene kadar görevinin başında olmak zorundadırʺ dedi (Foto: AA) "KİM İSTEMİYOR KEMAL BEY'İ?" Tekin sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı: "Kemal Bey niye aday olmasın, ben onu çok merak ediyorum. Kim istemiyor Kemal Bey'i? Parti büyük sorunlar içinden geçerken yeni sorunla karşı karşıya kalmamalıyız. Ancak bu sorunları Sayın Kılıçdaroğlu, deneyimi, tecrübesi, babacanlığıyla çözebilir." "CHP'NİN CUMHURBAŞKANI ADAYI VAR" Öte yandan Gürsel Tekin, kamuoyundaki "CHP'nin adayı kim olacak?" tartışmalarına değindi. CHP'nin adayının var olduğunu belirterek "Günü gelince genel başkanımız paylaşır" dedi.

Tekin, Özgür Özel için ʺKılıçdaroğlu'na kullanmış olduğu laflardan dolayı özür dilerse CHP'ye dönebilirʺ dedi (Foto: AA)



"ÖZGÜR ÖZEL, KILIÇDAROĞLU'NDAN ÖZÜR DİLERSE CHP'YE DÖNEBİLİR"



Tekin "Sayın Özgür Özel ile bizim uzun süre mesaimiz oldu. Ben hiçbir kötü laf söylemedim kendisine. Sayın Kılıçdaroğlu'na kullanmış olduğu laflardan dolayı özür dilerse CHP'ye dönebilir" şeklinde konuştu.



"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNİ SONUNA KADAR DESTEKLİYORUM"



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan "Terörsüz Türkiye" sürecini değerlendiren Tekin, terör sorununun çözümünün siyasi hesapların üzerinde tutulması gerektiğini vurguladı.



Sürece başından itibaren destek verdiğini belirten Tekin, "Sayın Bahçeli bu açıklamayı ilk yaptığında kendisini kutlamış bir insanım. 2008 yılında 'Bu sorun CHP ve MHP olmadan çözülemez' demiştim ve haklı çıktım. Bugün iktidarın, MHP'nin ve CHP'nin bu yöndeki çabası çok önemlidir ve daha da hızlı yürütülmelidir. Süreci sonuna kadar destekliyorum" ifadelerini kullandı.





