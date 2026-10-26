Listeler askıya kavga ayyuka! Gürsel Tekin'den CHP'deki üçüncü yolculara 'ince' mesaj: Kılıçdaroğlu görevinin başında olmak zorunda
CHP'de kurultay sürecini başlatacak olan listelerin askıya çıkmasına saatler kala tansiyon bir hayli yüksek. Takvim.com.tr CHP koridorlarına daldı, partinin nabzını tuttu. Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan deklarasyoncu ekibin Muharrem İnce'yi yokladığı kulislerde konuşuluyor. CHP Genel Koordinatörü Gürsel Tekin ise üçüncü yolculara ince bir mesaj verdi. "Kim istemiyor Kemal Bey'i?" diyen Tekin, "Kılıçdaroğlu güvenli limana partiyi emanet edene kadar görevinin başında olmak zorundadır" dedi.
CHP'de kurultaya giderayak tansiyon yükseliyor. Parti içinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan "üçüncü yolcular" olduğu biliniyor.
CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay ve CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara'nın başını çektiği grup "Kılıçdaroğlu aday olmasın" ifadelerinin yer aldığı deklarasyonlarını yayımlayamadı.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kurultayda aday olmak için irade beyan ederken, deklarasyoncu ekibin nasıl bir pozisyon alacağı merak konusu.
Bilindiği üzere CHP'de 28 Ekim'de üye listelerinin askıya çıkarılmasıyla kurultay süreci başlayacak. Kulislerde parti içi muhalefetin aday olması için Muharrem İnce'yi yokladığı, İnce'nin de tam uzlaşma sağlanması halinde genel başkan adayı olabileceğini dile getirdi biliniyor.
Kurultay sath-ı mailinde Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanlığını sorgulayan girişimlere karşı Genel Merkez de harekete geçti.
TEKİN'DEN PARTİ İÇİ MUHALEFETE GENEL AYAR: KILIÇDAROĞLU GÖREVİNİN BAŞINDA OLMAK ZORUNDA
Kılıçdaroğlu Gaziantep'te göve gösterisi yapıp "Buradayım" derken, CHP Genel Koordinatörü Gürsel Tekin üçüncü yolculara ince bir mesaj verdi.
"Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa aday olmama durumunda öne çıkar mısınız?" sorusu sorulan Tekin, "Kılıçdaroğlu güvenli limana partiyi emanet edene kadar görevinin başında olmak zorundadır" yanıtını verdi.
"KİM İSTEMİYOR KEMAL BEY'İ?"
Tekin sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:
"Kemal Bey niye aday olmasın, ben onu çok merak ediyorum. Kim istemiyor Kemal Bey'i? Parti büyük sorunlar içinden geçerken yeni sorunla karşı karşıya kalmamalıyız. Ancak bu sorunları Sayın Kılıçdaroğlu, deneyimi, tecrübesi, babacanlığıyla çözebilir."
"CHP'NİN CUMHURBAŞKANI ADAYI VAR"
Öte yandan Gürsel Tekin, kamuoyundaki "CHP'nin adayı kim olacak?" tartışmalarına değindi. CHP'nin adayının var olduğunu belirterek "Günü gelince genel başkanımız paylaşır" dedi.
"ÖZGÜR ÖZEL, KILIÇDAROĞLU'NDAN ÖZÜR DİLERSE CHP'YE DÖNEBİLİR"
Tekin "Sayın Özgür Özel ile bizim uzun süre mesaimiz oldu. Ben hiçbir kötü laf söylemedim kendisine. Sayın Kılıçdaroğlu'na kullanmış olduğu laflardan dolayı özür dilerse CHP'ye dönebilir" şeklinde konuştu.
"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNİ SONUNA KADAR DESTEKLİYORUM"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan "Terörsüz Türkiye" sürecini değerlendiren Tekin, terör sorununun çözümünün siyasi hesapların üzerinde tutulması gerektiğini vurguladı.
Sürece başından itibaren destek verdiğini belirten Tekin, "Sayın Bahçeli bu açıklamayı ilk yaptığında kendisini kutlamış bir insanım. 2008 yılında 'Bu sorun CHP ve MHP olmadan çözülemez' demiştim ve haklı çıktım. Bugün iktidarın, MHP'nin ve CHP'nin bu yöndeki çabası çok önemlidir ve daha da hızlı yürütülmelidir. Süreci sonuna kadar destekliyorum" ifadelerini kullandı.