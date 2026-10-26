Mısır Meclisi onayladı: Suudi Arabistan'a askeri destek kararı!
Orta Doğu'da Yemen merkezli gerilim sürerken Mısır Meclisinin Suudi Arabistan'a askeri destek sağlanmasına yönelik talebi onayladığı bildirildi. Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik füze ve insansız hava aracı saldırılarının ardından alınan kararla gözler Kahire yönetiminin atacağı adımlara çevrildi.
Mısır Meclisi, Suudi Arabistan'a askeri destek sunulması talebine onay verdi. Karar, Yemen'deki Husilerin saldırıları çerçevesinde bölgedeki askeri ve diplomatik gelişmelerin yakından takip edildiği bir dönemde gündeme geldi.
GÖZLER SUUDİ ARABİSTAN VE YEMEN'DE
Mısır'ın aldığı kararla birlikte gözler, Suudi Arabistan'a sağlanacak askeri desteğin kapsamına çevrildi.
HUSİLERİN SALDIRILARI BÖLGEDE GERİLİMİ ARTIRDI
Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik füze ve insansız hava aracı saldırıları, bölgedeki güvenlik endişelerini artırdı. Husiler son dönemde Riyad Uluslararası Havalimanı ile Suudi petrol şirketi Aramco'ya ait tesisleri hedef aldı.
SİSİ'DEN SUUDİ ARABİSTAN'A DESTEK MESAJI
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Suudi Arabistan'ın güvenliğini korumak amacıyla gerekli tedbirleri almaya hazır olduklarını açıklamıştı. Mısır Ulusal Savunma Konseyi de Riyad yönetimine gerekli desteğin sağlanması yönünde karar almıştı.