Ankara'daki "Tek Libya" zirvesinin şifreleri! Hafter'le "Sirte" mutabakatı ve Akdeniz'de yeni denklem: Türkiye'den Mısır'a açık kapı
Türkiye, Doğu Akdeniz'deki satranç tahtasında bölgenin kaderini belirleyecek hamlelere imza atıyor. Ankara-Trablus-Bingazi hattındaki Deniz Yetki Anlaşması sonrası Türkiye ev sahipliğinde "Tek Libya" görüşmeleri yapıldı. Ankara'da kritik zirvenin arka planına ve masadaki plana Takvim.com.tr ulaştı. Trablus ve Bingazi temsilcileri orduların birleşmesini görüştü. Sirte'yi ortak askeri merkez yapma konusunda uzlaştı. Libya ve Arap basını, görüşmelerde tarafların "yetki" konusunda yaşadığı tıkanıklığı Türkiye'nin çözdüğünü yazdı.Türkiye Mısır'a anlaşma için açık kapı bırakırken Hafter, Ankara'dan sonra Kahire'ye gitti.
Türkiye, Siyonist-Helenist ittifaka karşı Doğu Akdeniz'de stratejik bir kazanım elde etti.
Türkiye ile Libya arasında 2019 yılında imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası, Hafter yönetimindeki Bingazi'deki Temsilciler Meclisi tarafından da onaylandı. Bu durum başta Yunanistan ve İsrail olmak üzere Doğu Akdeniz'de ham hayallere kapılan emperyalist odakların kirli planlarını boşa çıkardı.
Bu mutabakat, Libya'daki tarafları uzun yıllar süren çatışmaların ardından aynı çizgide buluşturdu. Nitekim Ankara da Libya'da kalıcı çözüm için devreye girmiş durumda.
"LİBYA'DA KALICI ÇÖZÜME YAKINIZ"
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 23 Ekim'de İstanbul'da düzenlenen 9. arabuluculuk konferansında "Libyalıların sahiplendiği, içten diyaloğa dayanan bir sürecin kalıcı bir çözüm için tek yöntem olduğunu düşünüyoruz. Bu yaklaşım bizim sadece buradaki sükuneti korumamızı değil aynı zamanda Libya'da kalıcı bir çözüme ulaşılmasını beraberinde getirecek ve bu, şu anda çok daha yakın bir gelecekte gerçekleşecek ümit ediyoruz" dedi.
ANKARA'DA MASA KURULDU
Trablus merkezli Ulusal Birlik Hükümeti ile Bingazi merkezli Ulusal İstikrar Hükümeti arasındaki bölünmüşlüğü sona erdirme ve kurumları tek çatı altında toplama çabaları kapsamlı bir diplomasi trafiğine dönüştü.
"Tek Libya" için Türkiye'nin ev sahipliğinde, BAE, Mısır ve Katar temsilcilerinin katılımıyla Ankara'da masa kuruldu.
Libya Savunma Bakanı Korgeneral Abdusselam Zubi ve Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter bir araya geldi.
ORDULAR BİRLEŞSİN, SİRTE MERKEZ OLSUN
23 Ekim'de yapılan askeri görüşmelerde Libya ordusunun birleştirilmesi ve Sirte'de ortak bir askeri komutanlık kurulması konular masaya geldi.
Libya Observer'da yer alan habere göre, taslak Sirte'nin ortak askeri komutanlık merkezi olmasını, Halife Hafter'e ait 'Genel Komutan' unvanı kaldırılarak Zubi ve Saddam Hafter'in eş başkanlığında yeni bir 'Ordu Genel Komutanlığı Konseyi' kurulmasını ve Savunma Bakanlığına bağlı "Güney Koruma Gücü" oluşturulmasını öngörüyor.
SADDAM HAFTER NE İSTEDİ?
Libya basını, Saddam Hafter'in babası Halife Hafter'e verilen Silahlı Kuvvetler Genel Komutanlığı makamını, Başkanlık Konseyi başkanlığını üstlenmesi karşılığında kaldırmayı kabul ettiğini yazdı. Libya Savunma Bakanı Korgeneral Abdusselam Zubi'nin ise müzakerelerin askeri ve teknik konularla sınırlı kalması, siyasi pozisyonlar ve düzenlemeler hakkındaki görüşmelerin ise devlet kurumlarını birleştirmeye odaklanan 4+4 anlaşması aşamasına ertelenmesi konusunda ısrar ettiği öne sürüldü.
Sirte'nin ortak askeri komutanlığın karargâhı olarak belirlenmesi konusunda ilerleme kaydedildiği belirtildi.
İki taraf ayrıca Savunma Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Konseyi arasında sorumlulukların nasıl paylaştırılacağına ve birleşik askeri kuruluşun yönetiminde her birinin rolünün nasıl tanımlanacağına dair bir formül üzerinde de görüştü.
MÜZAKERELERDE KİLİDİ TÜRKİYE ÇÖZDÜ
Araby al-Jadeed ve Arabic Post'un aktardığı bilgilere göre görüşmelerde iki tarafın kilitlendiği noktada düğümü Türkiye çözdü. Zubi, ordunun Savunma Bakanlığına bağlanmasını ve yalnızca askeri anlaşmanın imzalanmasını isterken; Hafter, yapının Başkanlık Konseyine bağlanmasında ve siyasi ile askeri anlaşmaların aynı anda imzalanmasında ısrar etti. Müzakerelerdeki bu kilitlenme, Türkiye ve BAE'nin siyasi anlaşmanın daha sonra yapılacağına dair Hafter'e garanti vermesiyle aşıldı ve önceliğin askeri mutabakata verilmesine karar kılındı.
HAFTER KAHİRE'YE GİTTİ
Bu arada Saddam Hafter'in Ankara'daki Libya görüşmelerinin ardından Mısır'ın başkenti Kahire'ye gittiği öğrenildi.
Ankara-Trablus-Bingazi hattındaki Deniz Yetki Anlaşması sonrası Mısır kanadı "endişelerini" dile getirdi.
KAHİRE'YE AÇIK KAPI: BAŞKAN ERDOĞAN MISIRLI BAKANI KABUL ETTİ
Başkan Erdoğan 24 Ekim'de İstanbul'da düzenlenen R4 toplantısının ardından aralarında Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdülati'nin de olduğu bakanlar heyetini kabul etmişti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Mısır'ın endişeleri konuşulur" diyerek Kahire'ye açık kapı bırakmıştı.
"MISIR TÜRKİYE İLE ANLAŞMA İMZALARSA 15 BİN KİLOMETRE KARE DAHA FAZLA ALANA SAHİP OLUR"
Ankara tıpkı Libya gibi Mısır'la da deniz yetki anlaşması imzalamaya hazır olduğunu bildirdi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler son olarak "Mısır ile deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin bir anlaşma imzalamaya hazırız" demiş, Kahire'nin Türkiye ile böyle bir anlaşma imzalaması halinde, Yunanistan ile yapabileceği muhtemel bir anlaşmaya kıyasla yaklaşık 15 bin kilometrekare daha fazla deniz yetki alanına sahip olacağını dile getirmişti.
ANLAŞMADA GİRİT FAKTÖRÜ
Ankara ile Trablus arasında imzalanan ve Libya meclisinin onayladığı anlaşma, "adaların anakaralar kadar kıta sahanlığı veya münhasır ekonomik bölge (MEB) üretemeyeceği" tezine dayanıyor.
Bu teze göre Girit gibi adalara kısıtlı deniz yetki alanı tanındığından, Mısır'ın Türkiye ve Libya ile yapacağı olası bir sınırlandırma anlaşmasında Kahire çok daha geniş MEB alanına kavuşuyor.
Buna karşın Atina yönetimi, uluslararası hukukta adaların da anakaralar gibi tam yetkili deniz alanına sahip olduğunu savunuyor. Mısır'ın Yunanistan tezlerini esas alan bir sınırlandırmayı kabul etmesi durumunda ise Girit Adası'na tam yetki verileceğinden; Mısır, Doğu Akdeniz'deki potansiyel deniz yetki alanından önemli ölçüde feragat etmiş ve daha dar bir alana razı gelmiş oluyor.
LİBYA'DAN MISIR'A ÇAĞRI: GELİN GÖRÜŞELİM
Libya'nın BM tarafından tanınan Ulusal Birlik Hükümeti'nin Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Mısır İstihbarat Başkanı Hasan Reşad ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Mısır'ın deniz yetki alanlarıyla ilgili endişelerini ele almaya ve bu konuda görüşmeye hazır olduklarını belirtti.