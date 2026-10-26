Libya Savunma Bakanı Korgeneral Abdusselam Zubi ve Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)



ORDULAR BİRLEŞSİN, SİRTE MERKEZ OLSUN



23 Ekim'de yapılan askeri görüşmelerde Libya ordusunun birleştirilmesi ve Sirte'de ortak bir askeri komutanlık kurulması konular masaya geldi. Libya Observer'da yer alan habere göre, taslak Sirte'nin ortak askeri komutanlık merkezi olmasını, Halife Hafter'e ait 'Genel Komutan' unvanı kaldırılarak Zubi ve Saddam Hafter'in eş başkanlığında yeni bir 'Ordu Genel Komutanlığı Konseyi' kurulmasını ve Savunma Bakanlığına bağlı "Güney Koruma Gücü" oluşturulmasını öngörüyor.

Libya basını Saddam Hafter'in Başkanlık Konseyi Başkanlığı görevini istediğini öne sürdü (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)





SADDAM HAFTER NE İSTEDİ?



Libya basını, Saddam Hafter'in babası Halife Hafter'e verilen Silahlı Kuvvetler Genel Komutanlığı makamını, Başkanlık Konseyi başkanlığını üstlenmesi karşılığında kaldırmayı kabul ettiğini yazdı. Libya Savunma Bakanı Korgeneral Abdusselam Zubi'nin ise müzakerelerin askeri ve teknik konularla sınırlı kalması, siyasi pozisyonlar ve düzenlemeler hakkındaki görüşmelerin ise devlet kurumlarını birleştirmeye odaklanan 4+4 anlaşması aşamasına ertelenmesi konusunda ısrar ettiği öne sürüldü. Sirte'nin ortak askeri komutanlığın karargâhı olarak belirlenmesi konusunda ilerleme kaydedildiği belirtildi. İki taraf ayrıca Savunma Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Konseyi arasında sorumlulukların nasıl paylaştırılacağına ve birleşik askeri kuruluşun yönetiminde her birinin rolünün nasıl tanımlanacağına dair bir formül üzerinde de görüştü. MÜZAKERELERDE KİLİDİ TÜRKİYE ÇÖZDÜ Araby al-Jadeed ve Arabic Post'un aktardığı bilgilere göre görüşmelerde iki tarafın kilitlendiği noktada düğümü Türkiye çözdü. Zubi, ordunun Savunma Bakanlığına bağlanmasını ve yalnızca askeri anlaşmanın imzalanmasını isterken; Hafter, yapının Başkanlık Konseyine bağlanmasında ve siyasi ile askeri anlaşmaların aynı anda imzalanmasında ısrar etti. Müzakerelerdeki bu kilitlenme, Türkiye ve BAE'nin siyasi anlaşmanın daha sonra yapılacağına dair Hafter'e garanti vermesiyle aşıldı ve önceliğin askeri mutabakata verilmesine karar kılındı.

Hafter, Ankara'dan sonra Kahire'ye gitti (Foto: Sosyal medya)



HAFTER KAHİRE'YE GİTTİ



Bu arada Saddam Hafter'in Ankara'daki Libya görüşmelerinin ardından Mısır'ın başkenti Kahire'ye gittiği öğrenildi.



Ankara-Trablus-Bingazi hattındaki Deniz Yetki Anlaşması sonrası Mısır kanadı "endişelerini" dile getirdi.

Başkan Erdoğan Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdülati'yi kabul etti (Foto: DHA)







KAHİRE'YE AÇIK KAPI: BAŞKAN ERDOĞAN MISIRLI BAKANI KABUL ETTİ



Başkan Erdoğan 24 Ekim'de İstanbul'da düzenlenen R4 toplantısının ardından aralarında Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdülati'nin de olduğu bakanlar heyetini kabul etmişti.



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Mısır'ın endişeleri konuşulur" diyerek Kahire'ye açık kapı bırakmıştı.



"MISIR TÜRKİYE İLE ANLAŞMA İMZALARSA 15 BİN KİLOMETRE KARE DAHA FAZLA ALANA SAHİP OLUR"



Ankara tıpkı Libya gibi Mısır'la da deniz yetki anlaşması imzalamaya hazır olduğunu bildirdi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler son olarak "Mısır ile deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin bir anlaşma imzalamaya hazırız" demiş, Kahire'nin Türkiye ile böyle bir anlaşma imzalaması halinde, Yunanistan ile yapabileceği muhtemel bir anlaşmaya kıyasla yaklaşık 15 bin kilometrekare daha fazla deniz yetki alanına sahip olacağını dile getirmişti.