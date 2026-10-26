Süper Lig'de süper derbi: Galatasaray Fenerbahçe'yi ağırlıyor! İşte son gelişmeler ve muhtemel 11'ler
Süper Lig'de heyecan dev bir maçla devam ediyor. Haftaya lider giren Galatasaray, sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Sarı-kırmızılılarda hedef sahadan galip ayrılarak liderliği sürdürmek. Kanarya ise alacağı derbi galibiyeti ile camiada yaşanan olumsuz havayı terse çevirmenin peşinde. İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi anbean yaşanan gelişmeler ve muhtemel 11'ler...
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SON 10 DERBİDE KART RAPORU
Fenerbahçe, iki takım arasında oynanan son 10 maçta rakibine göre daha fazla kırmızı kart gördü.
Taraflar, 2022-2023 sezonundan başlayan dönemde 1'i Türkiye Kupası, 8'i lig ve 1'i de Süper Kupa olmak üzere 10 müsabakaya çıktı.
Sarı-lacivertliler, söz konusu maçlarda 6 kez kırmızı kart görürken, Galatasaray 2 kez kızardı.
Not: Söz konusu süreçte takımlar arasında oynanması gereken Süper Kupa müsabakası Fenerbahçe'nin maçtan çekilmesiyle hükmen sonuçlandı. Bu müsabaka son 20 maça dahil edilmedi.
SON DERBİDE NELER OLDU?
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında geçen sezon sarı-kırmızılıların ev sahipliğinde oynanan son müsabakada 1 kırmızı, 9 sarı kart çıktı.
RAMS Park'ta oynanan ve sarı-kırmızılıların 3-0 kazandığı karşılaşmada Fenerbahçe'nin Brezilyalı file bekçisi Ederson Moraes çift sarı kart görerek oyundan ihraç edilmişti. Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Matteo Guendouzi ve Mert Müldür ise sarı kartla cezalandırılmıştı.
Galatasaray'da ise Uğurcan Çakır, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira ve Victor Osimhen'e sarı kart gösterilmişti.
DERBİ KARTSIZ GEÇMİYOR
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbilerde son dönemde gösterilen kartların çokluğu dikkati çekiyor.
İki takımın 18 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa olmak üzere son 20 randevusunda hakemler, 16 kırmızı kart ve 147 sarı kart gösterdi.
Rekabetteki son 20 maçta sarı-lacivertli futbolcular 11, sarı-kırmızılı oyuncular da 5 kırmızı kartla cezalandırıldı.
Bu süreçte Galatasaray'da Younes Belhanda iki, Badou Ndiaye, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay ise birer kırmızı kart gördü.
Fenerbahçe'de ise Roberto Soldado, Jailson, Hasan Ali Kaldırım, Deniz Türüç, Marcel Tisserand, İrfan Can Kahveci, Luan Peres, Alexander Djiku, Fred, Mert Hakan Yandaş ve Ederson gördükleri kırmızı kartla takımlarını yalnız bıraktı.
4. GALATASARAY DERBİSİ
Fenerbahçe'nin geçen sezon başında kadrosuna kattığı Ederson, 4. Galatasaray derbisini yaşayacak.
Sarı-lacivertli ekip, geçen sezon Ederson'un kaleye geçtiği 3 Galatasaray derbisinde 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.
Ligde iç sahada Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, deplasmandaki mücadeleden ise 3-0 mağlubiyetle ayrıldı. Ederson, RAMS Park'taki maçta skor 1-0'ken kırmızı kartla oyundan atılmıştı.
Fenerbahçe, Brezilyalı file bekçisinin forma giydiği Turkcell Süper Kupa finalinde ise Galatasaray karşısında 2-0 kazanarak kupaya uzanmıştı.
FENERBAHÇE'YE KARŞI 17 MAÇ
Galatasaray'ın file bekçisi Uğurcan Çakır, kariyerinde 17 kez Fenerbahçe'ye karşı rakip oldu.
Trabzonspor formasıyla 14'ü lig, 1'i Ziraat Türkiye Kupası maçı olmak üzere 15, Galatasaray formasıyla da ligde 2 kez sarı-lacivertlilere karşı sahaya çıkan Uğurcan Çakır, bu maçlarda 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.
17 müsabakada kalesinde 27 gol gören Uğurcan Çakır, 2 maçta kalesini gole kapattı.
EDERSON LİGDEKİ SON 4 MAÇTA GOL YEMEDİ
Fenerbahçe'nin Brezilyalı file bekçisi Ederson, sarı-lacivertli forma altında bu sezon Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 12 maçta forma giydi.
12 maçta kalesinde 15 gol gören Ederson, 5 maçta ise rakiplerine gol şansı vermedi.
Ligde oynanan 8 mücadelenin 7'sinde forma giyen Ederson, Konyaspor ve Beşiktaş maçlarında kalesinde gol görürken, Samsunspor, Gaziantep FK, Eyüpspor, Çaykur Rizespor ve Corendon Alanyaspor karşılaşmalarında rakiplerine gol şansı tanımadı.
UĞURCAN 3 RESMİ MAÇTA GOL YEMEDİ
Bu sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 10 maçta forma giyen Uğurcan Çakır, bu maçların 3'ünde kalesini gole kapattı.
Ligde oynanan 8 maçın 7'sinde forma giyen milli file bekçisi, iç sahada oynanan Göztepe mücadelesinde sakatlığı sebebiyle son anda kadrodan çıkarılmıştı.
Uğurcan Çakır, 4-0 kazanılan Erzurumspor FK, 1-0 kazanılan Kocaelispor ve 1-0 galip gelinen Gençlerbirliği müsabakalarında rakip forvetlere gol şansı vermedi.
Ligde ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan 10 maçta oynayan Uğurcan Çakır, bu maçlarda 18 gol yedi.
GÖZLER KALECİLERDE
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim Pazartesi günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde gözler kalecilerde olacak.
RAMS Park'ta oynanacak derbide Galatasaray'da milli file bekçisi Uğurcan Çakır, Fenerbahçe'de ise Brezilyalı eldiven Ederson'un görev yapması bekleniyor.
Ligde oynanan 8 mücadele sonunda Galatasaray 19 puanla zirvede yer alırken Fenerbahçe, 16 puanla 3. sırada bulunuyor. Bu maçlarda Galatasaray kalesinde 11 gol görürken Fenerbahçe, rakip forvetlere 6 kez geçit verdi.
FENERBAHÇE HEP İLK GOLÜ ATTI
Süper Lig'de geride kalan 8 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli takım, yalnızca 0-0 berabere biten Gaziantep FK mücadelesinde gol atamadı.
Ligdeki 7 maçta da öne geçen taraf olan Fenerbahçe, bu müsabakaların 2'sinde rakiplerine kaybetti.
Sezonun ilk haftasında Gençlerbirliği deplasmanında 1-0 öne geçen Fenerbahçe, sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Sarı-lacivertliler, 4. haftada derbi maçta konuk ettiği Beşiktaş karşısında da skoru 1-0'a getirirken rakibine 2-1 mağlup oldu.
Fenerbahçe, öne geçtiği TÜMOSAN Konyaspor, Samsunspor, Eyüpspor, Çaykur Rizespor ve Corendon Alanyaspor maçlarından ise 3 puanla ayrıldı.
GALATASARAY 2 MAÇTA GERİYE DÜŞTÜ
Ligdeki 8 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgisi bulunan Galatasaray, bu müsabakaların 6'sında öne geçen taraf oldu.
Sezonun ilk haftasında Çorum FK karşısında skoru 1-0'a getiren sarı-kırmızılılar, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.
Erzurumspor FK, Başakşehir, Kocaelispor, Kasımpaşa ve Gençlerbirliği maçlarında ilk golü bulup 3 puana uzanan Galatasaray, geriye düştüğü Göztepe mücadelesini ise 3-2 kazanmayı başardı.
Okan Buruk'un ekibi, mağlup duruma düştüğü Trabzonspor müsabakasından ise 4-0'lık yenilgiyle ayrıldı.
20 MAÇTA GOL SESİ ÇIKMADI
İki takım arasında oynanan müsabakaların 46'sı beraberlikle sonuçlanırken, bu maçların 20'sinde gol sesi çıkmadı.
Fenerbahçe, öne geçtiği 12 maçta rakibine yakalandı. Bu müsabakaların 8'i 1-1, 4'ü ise 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.
Berabere biten müsabakaların 14'ünde ise Galatasaray öne geçen taraf oldu. Bu maçlarda 9 kez 1-1'lik skor ortaya çıkarken 4 maç 2-2 eşitlikle tamamlandı. 1982-1983 sezonunda oynanan mücadele ise 4-4 beraberlikle tamamlandı. Galatasaray'ın 1-0 öne geçtiği maçta Fenerbahçe 1-1 eşitliği yakalarken, sarı-kırmızılı ekip mücadelede 4-1 öne geçti. Fenerbahçe, ikinci yarıda bulduğu gollerle maçı 4-4'e getiren taraf oldu.
İLK GOLÜ ATAN TAKIMIN KAYBETTİĞİ 10 MAÇ
İki takımın 138 maçlık lig mücadelesinde toplam 10 maçta ilk golü atan takım sahadan puansız ayrıldı.
1970-1971 sezonunda Galatasaray öne geçtiği maçta Fenerbahçe'ye 2-1 kaybederken, bu sonuç iki takım arasında öne geçen ekibin kaybettiği ilk müsabaka oldu.
1975-1976 sezonunda ise Fenerbahçe 1-0 öne geçtiği karşılaşmadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.
Galatasaray, 1986-1987, 1987-1988 ve 1993-1994 sezonlarında, geriye düştüğü maçlarda sahadan 2-1'lik galibiyetlerle ayrılmayı başardı. Sarı-kırmızılı ekibin yenik duruma düşüp 3 puana uzandığı son mücadele ise 2019-2020 sezonunda 3-1'lik skorla tamamlandı.
1970-1971 sezonunda geriden gelip kazanan Fenerbahçe, 2008-2009 sezonundan bu yana benzer senaryoyu 4 kez yaşadı.
2008-2009 sezonunda sahasında 1-0 geriye düşen sarı-lacivertli takım, 90 dakikayı 4-1 galip tamamlamıştı. 2010-2011 sezonunda deplasmanda 1-0 mağlup duruma düşen Fenerbahçe, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmayı başardı.
2012-2013 ve 2021-2022 sezonlarında da rakibi karşısında ilk golü yiyen sarı-lacivertli ekip, 90 dakika sonunda 2-1'lik skorlarla 3 puana uzanan taraf oldu.
İLK GOLÜN ÖNEMİ BÜYÜK
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında lig tarihindeki derbilerde ilk golü atan taraf, kolay kolay kaybetmiyor.
Rekabette bugüne kadar oynanan 138 lig mücadelesinde ilk golü atan taraf sadece 10 kez mağlup oldu.
Söz konusu maçlarda Galatasaray ilk golü attığı 34 müsabakadan galibiyetle ayrılırken, Fenerbahçe ise golsüz eşitliği bozduğu 48 karşılaşmayı kazandı.
İki takım arasındaki müsabakaların 26'sı gollü beraberliklerle sona erdi. Bu maçların 12'sinde ilk golü Fenerbahçe kaydederken, 14 maçta ise Galatasaray öne geçtiği müsabakada rakibine yakalandı.
İki ekibin bugüne kadar oynadığı 138 lig maçının 20'sinde ise gol sesi çıkmadı.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
Fenerbahçe'nin Galatasaray karşısında sahaya şu 11'le çıkması bekleniyor:
Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Archie Brown, Kante, Guendouzi, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Greenwood, Vedat Muriç.
GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ
Galatasaray'ın Fenerbahçe karşısında sahaya şu şekilde çıkması bekleniyor:
Uğurcan Çakır, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Ismail Jakobs, Torreira, Lemina, Batrakov, Yunus Akgün, Barış Alper, Osimhen.
FENERBAHÇE'DE EKSİKLER CAN SIKIYOR
Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi eksik bulunmuyor.
Lille maçından sonra ağrıları artan Barış Alper Yılmaz'ın derbide forma giymesi bekleniyor. Galatasaray'da sakatlıktan dönen Wilfried Singo ve Rafael Leao'nun da derbi kadrosunda olması planlanıyor.
Fenerbahçe'de ise Slavia Prag ile oynanan maçta sakatlanan Nathan Ake, Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.
Fenerbahçe'de geçtiğimiz hafta içi ameliyat olan Marco Asensio da derbide olmayacak. İspanyol yıldızın geri dönüşünün 3 ay sürmesi bekleniyor.
FENERBAHÇE ASLAN'I YAKALAMAK İSTİYOR
Fenerbahçe ise bu sezon Süper Lig'de 8 maçta 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı.
Bu sezon oynadığı ilk derbide sahasında Beşiktaş'a 2-1 kaybeden Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanında kazanarak hem taraftarına kendini affettirmek hem de puan durumunda rakibini yakalamak istiyor.
GALATASARAY HAFTAYA LİDER GİRDİ
Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı 8 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.
Süper Lig'de tek yenilgisini Trabzonspor deplasmanında alan Galatasaray, sezonun ikinci büyük maçında taraftarı önünde Fenerbahçe'yi mağlup etmeye çalışacak.
HAKEM ATİLLA KARAOĞLAN
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbide hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.
Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak.
SÜPER LİG'DE SÜPER DERBİ
Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe dev derbide karşı karşıya gelecek.
beIN Sports'tan yayınlanacak ve RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma saat 21.30'da başlayacak.