Emekli aylıklarında yeni hesaplama dönemi başlayabilir! Kabine sonrası Faruk Erdem değerlendirdi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın emeklilerin durumunu iyileştirmeye yönelik yasal düzenleme mesajı milyonlarca emekliyi heyecanlandırdı. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, 2027 bütçesinde emekliler için oluşturulacak mali imkanları değerlendirerek olası düzenlemelere ilişkin dikkat çeken başlıkları değerlendirdi. İntibak düzenlemesi, taban maaş artışı, seyyanen zam ve refah payı gibi seçenekler yıl sonuna kadar yapılacak çalışmalar kapsamında öne çıkıyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilerin gelirlerini iyileştirmeye yönelik yasal düzenlemenin yıl sonuna kadar hayata geçirilmesini umduklarını açıklaması, milyonlarca emeklinin gündemine oturdu.
Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, düzenlemenin kapsamına ilişkin değerlendirmelerde bulunurken emekli maaşı hesaplama sisteminde değişiklik, intibak düzenlemesi, yeni taban maaş, seyyanen zam ve refah payı gibi olasılıklara dikkat çekti.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EMEKLİLER İÇİN YENİ DÜZENLEME MESAJI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, emeklilerin durumunun iyileştirilmesine yönelik çalışmalara değindi. Emekliler için mali imkânlar oluşturduklarını belirten Erdoğan, yasal düzenlemenin yıl sonuna kadar hayata geçirilmesini ümit ettiklerini söyledi.
Başkan Erdoğan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"2027 bütçesinde başımızın tacı emeklilerimizin durumunu iyileştirecek mali imkanları oluşturuyoruz. Yasal düzenlemeyi hakkaniyet çerçevesinde TBMM'nin takdiriyle sene sonuna kadar hayata geçirmeyi ümit ediyoruz."
FARUK ERDEM OLASI DEĞİŞİKLİKLERİ DEĞERLENDİRDİ
Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, Takvim.com.tr'ye özel olarak Başkan Erdoğan'ın açıklamasındaki yasal düzenleme vurgusunun yalnızca maaş artışıyla sınırlı kalmayabilecek kapsamlı değişikliklere işaret edebileceğini değerlendirdi.
Erdem, 2026 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda da yer alan emekli aylığı hesaplama sistemindeki değişikliklerin gündeme gelebileceğine dikkat çekti. Programda, aylık bağlama sisteminin çalışanların daha uzun süre istihdamda kalmasını teşvik edecek şekilde yeniden düzenlenmesi hedefi bulunuyor.
Böylece emekli maaşında sadece ödenen primlerin değil gün sayısının da etkisi artacak.
EMEKLİ MAAŞLARINDA İNTİBAK DÜZENLEMESİ GÜNDEME GELEBİLİR
Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Erdem'in değerlendirmesinde öne çıkan başlıklardan biri de intibak düzenlemesi oldu. Böylece benzer prim gününe ve kazanca sahip emekliler arasındaki maaş farklılıklarının giderilmesi söz konusu olabilir.
Düşük emekli aylıklarına yönelik yeni adımların da atılabileceğine işaret eden Erdem, bütçeden oluşturulacak kaynakla yeni bir taban maaş belirlenmesi veya düşük aylıklardan başlanarak kök maaşların kademeli şekilde artırılması gibi seçeneklerin gündeme gelebileceğini belirtti.
SEYYANEN ZAM VE REFAH PAYI İHTİMALİ
Emeklilerin gelirlerini artırabilecek olası düzenlemeler arasında refah payı da bulunuyor. Erdem'in değerlendirmesine göre yıl sonunda yapılacak enflasyon artışına ek olarak refah payı düzenlemesi de gelebilir.
GÖZLER YIL SONUNA VE 2027 BÜTÇESİNE ÇEVRİLDİ
Yıl sonuna kadarki 2,5 aylık dönemde yapılacak düzenleme ve sonrasında ocak artışları emeklilerin gelirlerini artırıcı etki yapacak. Bunun için de TBMM'de görüşülecek 2027 bütçesinden emekliler için önemli bir pay da ayrılmış olacak.