Düşük emekli aylıklarına yönelik yeni adımların da atılabileceğine işaret eden Erdem, bütçeden oluşturulacak kaynakla yeni bir taban maaş belirlenmesi veya düşük aylıklardan başlanarak kök maaşların kademeli şekilde artırılması gibi seçeneklerin gündeme gelebileceğini belirtti.

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Erdem'in değerlendirmesinde öne çıkan başlıklardan biri de intibak düzenlemesi oldu. Böylece benzer prim gününe ve kazanca sahip emekliler arasındaki maaş farklılıklarının giderilmesi söz konusu olabilir.

Emekli aylıklarının hesaplanma sisteminde değişiklik yapılması ihtimaller arasında yer alıyor. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

SEYYANEN ZAM VE REFAH PAYI İHTİMALİ

Emeklilerin gelirlerini artırabilecek olası düzenlemeler arasında refah payı da bulunuyor. Erdem'in değerlendirmesine göre yıl sonunda yapılacak enflasyon artışına ek olarak refah payı düzenlemesi de gelebilir.

GÖZLER YIL SONUNA VE 2027 BÜTÇESİNE ÇEVRİLDİ

Yıl sonuna kadarki 2,5 aylık dönemde yapılacak düzenleme ve sonrasında ocak artışları emeklilerin gelirlerini artırıcı etki yapacak. Bunun için de TBMM'de görüşülecek 2027 bütçesinden emekliler için önemli bir pay da ayrılmış olacak.