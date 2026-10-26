Hastanede gece iğnesi ve yoğun bakım iddiaları! Tuğyan Ülkem Gülter hakkında suç duyurusu
Annesini öldürdüğü iddiasıyla yargılanarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Tuğyan Ülkem Gülter hakkında bu kez hemşire olarak çalıştığı hastanede hastalara eziyet ettiği ve skandal uygulamalarda bulunduğu iddialarıyla soruşturma başlatıldı. Gülter’in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu’nun savcılığa teslim ettiği görüntülerde, hastalara gece iğne yapıldığı, temizlik görevlilerine kalp masajı öğretildiği ve yoğun bakımda hayatını kaybeden bazı hastaların ölüm saatlerinin farklı gösterildiği öne sürüldü.
Annesini öldürdüğü iddiasıyla yargılanarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Tuğyan Ülkem Gülter, bu kez hemşire olarak çalıştığı hastanedeki hastalara eziyet ettiği ve skandal uygulamalarda bulunduğu iddialarıyla yeni bir soruşturmanın odağında.
atv Haber'e konuşan Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu, savcılığa teslim ettiği görüntülerle dehşet veren iddiaları gün yüzüne çıkardı.
ESKİ NİŞANLIDAN SAVCILIĞA TESLİM EDİLEN GÖRÜNTÜLER
Yalova'da özel bir hastanede hemşire olarak çalışan Tuğyan Ülkem Gülter hakkında eski nişanlısı Kervan Eminoğlu savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Eski nişanlı Kervan Eminoğlu, Gülter'in hastanedeki eylemleri hakkında şu ifadeleri kullandı:
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"Çok kötü şeyler var, insanlara eziyet ediyor."
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"Kendi rahat olsun diye, geceleri hastalara iğne vuruyor, uyusunlar diye. Sigara içiyor, aşağıya gidiyor."
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"Temizlikçi getiriyor mesela, kalp masajı öğretiyor."
YOĞUN BAKIMDA SKANDAL İDDİALAR: TEMİZLİKÇİYE KALP MASAJI EĞİTİMİ
Soruşturma dosyasında yer alan iddialar sadece gece iğne vurarak hastaları uyutmakla sınırlı kalmadı:
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Hastalarla alay ve eziyet: Gülter'in gece ses çıkaran hastalara uyumaları için iğne yaptığı, yoğun bakımdaki hastalara kalp masajı yapar gibi davranarak alay ettiği öne sürüldü.
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Temizlik görevlilerine kalp masajı: Hastane içerisindeki temizlik görevlilerine, hastalar üzerinden kalp masajı öğrettiği de iddia edildi.
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Ölüm saatleri şüphesi: Yoğun bakımda hayatını kaybeden bazı hastaların ölüm saatlerinin farklı gösterildiği iddiaları da araştırılıyor; bu çelişkinin nedeninin savcılığın yürüttüğü kapsamlı incelemeyle netleşmesi bekleniyor.