Annesini öldürdüğü iddiasıyla yargılanarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Tuğyan Ülkem Gülter, bu kez hemşire olarak çalıştığı hastanedeki hastalara eziyet ettiği ve skandal uygulamalarda bulunduğu iddialarıyla yeni bir soruşturmanın odağında.

atv Haber'e konuşan Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu, savcılığa teslim ettiği görüntülerle dehşet veren iddiaları gün yüzüne çıkardı.