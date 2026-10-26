

İNGİLİZ BASININDAN FARKLI İDDİA TEAMtalk'ın 22 Ekim tarihli haberinde ise Galatasaray'ın Bruno Fernandes'e yönelik ilgisini henüz yenilemediği belirtildi. Haberde, sarı-kırmızılı kulübe yakın kaynakların transfer için yeni bir girişim bulunmadığını aktardığı ifade edildi.



Fernandes'in Manchester United ile sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek. Ancak İngiliz kulübünün kontratı bir yıl daha uzatma opsiyonu bulunuyor. Bu nedenle Portekizli futbolcunun sezon sonunda bonservissiz ayrılması, Manchester United'ın söz konusu opsiyonu kullanmamasına bağlı.