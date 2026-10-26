Galatasaray'ın yeni transferi Leao'dan! Yıllık maaşı dudak uçuklattı
Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Manchester United'ın Portekizli yıldızı Bruno Fernandes için yeni iddialar ortaya atıldı. Sarı-kırmızılıların ocak ayında harekete geçebileceği öne sürülürken İngiliz basınından transferin seyrini değiştiren bir haber geldi.
Galatasaray, gelecek sezonların kadro planlaması kapsamında Manchester United forması giyen Bruno Fernandes'i yeniden gündemine aldı.
Sarı-kırmızılıların daha önce yüksek maliyeti nedeniyle sonuçlandıramadığı transfer için ocak ayında yeni bir girişimde bulunabileceği iddia edildi.
BRUNO FERNANDES İÇİN OCAK İDDİASI
Manchester United'ın Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde aldığı sonuçlardan memnun olmadığı öne sürülen Fernandes'in, şampiyonluk hedefi bulunan bir takımda kariyerini sürdürmek istediği belirtildi.
Galatasaray'ın da Portekizli futbolcunun durumunu değerlendirdiği ve ara transfer döneminde resmi temas kurmayı planladığı iddia edildi.
Transferde sarı-kırmızılıların önemli kozlarından birinin Rafael Leao olduğu ileri sürüldü.
Fernandes'in Portekiz Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Leao'nun, yıldız oyuncuyla görüşerek Galatasaray seçeneğini değerlendirmesini istediği iddia edildi.
İNGİLİZ BASININDAN FARKLI İDDİA
TEAMtalk'ın 22 Ekim tarihli haberinde ise Galatasaray'ın Bruno Fernandes'e yönelik ilgisini henüz yenilemediği belirtildi.
Haberde, sarı-kırmızılı kulübe yakın kaynakların transfer için yeni bir girişim bulunmadığını aktardığı ifade edildi.
Fernandes'in Manchester United ile sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek. Ancak İngiliz kulübünün kontratı bir yıl daha uzatma opsiyonu bulunuyor.
Bu nedenle Portekizli futbolcunun sezon sonunda bonservissiz ayrılması, Manchester United'ın söz konusu opsiyonu kullanmamasına bağlı.
19,5 MİLYON EUROLUK MAAŞ İDDİASI
Transfer haberlerinde Galatasaray'ın, bonservis bedeli ödememesi halinde Fernandes'in yıllık 19,5 milyon euroluk maaşını bonuslarla karşılayabileceği öne sürüldü.
Ancak bu yönde resmi bir teklif veya anlaşma açıklanmadı.
Geçtiğimiz sezon Premier Lig'de 21 asist yaparak bir sezonda en fazla asist üreten futbolcu rekorunu kıran Bruno Fernandes, 2025-2026 sezonunun en iyi oyuncusu ödülünü de kazanmıştı.
Portekizli yıldızın Manchester United ile yeni sözleşme görüşmeleri sürerken taraflar arasında özellikle kontratın süresi konusunda anlaşmazlık bulunuyor.