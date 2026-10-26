Memur, emekli, asgari ücretli ve işçilerin geliri ocak ayında artacak: Yeni zam oranları Takvim'de
Yaklaşan ocak ayında hemen herkesin geliri artacak. Kamu çalışanlarının, asgari ücretlilerin, emeklilerin zam oranları için sinyaller gelmeye başlarken, bu artışların çalışan-çalışmayan milyonlarca kişiye de yansıması olacak.
Yeni yıl yeni gelirlerle başlayacak. Memurlara, memur emeklilerine ve kamu işçilerine toplu sözleşme artışı, SSK ve Bağ- Kur emeklilerine enflasyon zammı yapılırken, asgari ücretlilere de Asgari Ücret Komisyonu'nun belirleyeceği oran yansıtılacak. Ancak zamlar bununla sınırlı kalmayacak. Çalışan çalışmayan hemen herkesin geliri artacak.
Bunların bazılarında asgari ücret, bazılarında da memur zammı etkili olacak. Bu kalemlerdeki artışlar bazı ödemeleri yükseltecek. İşte zam oranlarına ilişkin formüller:
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ
Maaşlara 2026'nın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Bu oran; OVP'deki yüzde 28.4 olan 2026 yılı enflasyonu tahminine göre 9.04 olarak bekleniyor. Son anketlere göre ise 2026 enflasyonu tahminleri yüzde 29.63- 30.06 aralığında bulunurken, bunlara göre emeklilerin zam oranı yüzde 10.08- 10.45 aralığında bekleniyor.
Kesin oran ocak ayı başında belli olacak. Aylıklarla birlikte ek ödeme tutarları da yükselecek. Bu oranlar taban aylığa da yansıtılırsa en düşük emekli aylığı ödemesi 25 bin 681-26 bin 13 lira aralığına çıkacak.
MEMURLAR VE MEMUR EMEKLİLERİ
Maaşlara yüzde 5 zam ve 2026'nın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyonun yüzde 7'yi aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Fark dahil Ocak zammı, 2026 enflasyonu yüzde 28.4 çıkarsa yüzde 7'yi, yüzde 29.63 olursa yüzde 8.02'yi, yüzde 30.06 çıkarsa yüzde 8.39'u bulacak.
70 bin 224 lira olan en düşük memur aylığı 75 bin 140-76 bin 116, 31 bin 527 lira olan en düşük memur emeklisi aylığı da 33 bin 734-34 bin 172 lira aralığına yükselecek. Memurların aile yardımı ve toplu sözleşme ikramiyesi, emekli doktorların da ilave ödemeleri ocak zammıyla değişecek.
KAMU İŞÇİLERİ
2027- 2028 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmeleri 2027'de imzalanacak. Ocak zammı bu sözleşme ile belirlenecek. Bu nedenle kamu işçileri toplu iş sözleşmesi imzalanıncaya kadar ocak ayında sadece enflasyon farkını alacak. Bu da 2026'nın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyonun yüzde 6'yı aşan kısmı üzerinden hesaplanacak. 2026 enflasyonu yüzde 28.4 olursa yüzde 3.04, yüzde 29.63 olursa yüzde 4.08, yüzde 30.06 olursa yüzde 4.45 fark verilecek.
ASGARİ ÜCRETLİLER
Halen net 28 bin 75, brüt 33 bin 30 lira olan asgari ücret artışında dikkate alınacak en önemli veri enflasyon olacak. Asgari ücret eğer OVP'deki yüzde 28.4'lük 2026 TÜFE tahmini yansıtılırsa net 36 bin 48, brüt 42 bin 410 liraya çıkacak. 2027 bütçesinde vergi istisnası desteği için ayrılan kaynaktaki yüzde 33.7'lik artış kadar zam yapılması halinde ise net ücret 37 bin 536, brütü 44 bin 161 lira olacak.
MEMUR ZAMMI NELERİ ETKİLEYECEK?
Memur maaşları, memurların aile yardımı ve toplu sözleşme ikramiyesi, memur emeklisi aylıkları ve ek ödemeleri, emekli doktorların ilave ödemeleri, dul ve yetim aylığı, 65 yaş aylığı, evde bakım aylığı, engelli aylığı, kronik hastalık yardımı, Sosyal ve Ekonomik Destek, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti.
ASGARİ ÜCRETİN ETKİSİ AZAMİ
Yeni asgari ücretin artıracağı bazı gelirler ve ödemeler şöyle:
- Diğer özel sektör çalışanları için referans olacak
- Çalışanların vergi dışı bırakılacak kazanç tutarı
- İşsizlik maaşında en düşük ve en yüksek tutar
- Kıdem ve ihbar tazminatında en düşük tutar
- En düşük rapor parası
- Doğum izninde verilecek en düşük iş göremezlik ödeneği
- Yarı zamanlı çalışan annelere İŞKUR'un yapacağı ödeme
- Stajyer ödemeleri
- İş arama ve bulma yardımı
- Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı limiti ile otomatik katılımda en düşük işçi payı
- SSK, Bağ-Kur ve isteğe bağlı primleri
- Genel Sağlık Sigortası primleri
- Hizmet borçlanmasında en düşük ve en yüksek tutarlar
- İhya yapacak esnafın ödeyeceği en düşük tutar
- Sosyal yardımlardan yararlanmak için gelir sınırı...