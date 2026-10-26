Yeni yıl yeni gelirlerle başlayacak. Memurlara, memur emeklilerine ve kamu işçilerine toplu sözleşme artışı, SSK ve Bağ- Kur emeklilerine enflasyon zammı yapılırken, asgari ücretlilere de Asgari Ücret Komisyonu'nun belirleyeceği oran yansıtılacak. Ancak zamlar bununla sınırlı kalmayacak. Çalışan çalışmayan hemen herkesin geliri artacak.

Bunların bazılarında asgari ücret, bazılarında da memur zammı etkili olacak. Bu kalemlerdeki artışlar bazı ödemeleri yükseltecek. İşte zam oranlarına ilişkin formüller:

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ

Maaşlara 2026'nın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Bu oran; OVP'deki yüzde 28.4 olan 2026 yılı enflasyonu tahminine göre 9.04 olarak bekleniyor. Son anketlere göre ise 2026 enflasyonu tahminleri yüzde 29.63- 30.06 aralığında bulunurken, bunlara göre emeklilerin zam oranı yüzde 10.08- 10.45 aralığında bekleniyor.

Kesin oran ocak ayı başında belli olacak. Aylıklarla birlikte ek ödeme tutarları da yükselecek. Bu oranlar taban aylığa da yansıtılırsa en düşük emekli aylığı ödemesi 25 bin 681-26 bin 13 lira aralığına çıkacak.

Ocak ayında yapılacak zamlar, maaşların yanı sıra sosyal ödemeleri de etkileyecek.