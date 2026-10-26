BİR İLK

Görüşme, Suudi Arabistan'ın Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından artan saldırılara maruz kalmasından bu yana, İran ve üç uluslu blokun bütün üyeleri arasındaki ilk üst düzey temas olma özelliğini taşıyor.

BÜTÜN BÖLGE ÜLKELERİYLE ÇALIŞMA KARARLILIĞI

Suudi Arabistan Kamu Diplomasisinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Raid Krimly, ziyaretin, Mekke İttifakı ülkelerinin ABD ile İran arasında süregelen krizde gerilimi düşürme, diyaloğu ve diplomatik çözümleri teşvik etme çabalarının yanı sıra Katar ve Pakistan tarafından yürütülen arabuluculuk girişimlerine verilen desteğin bir parçası olduğunu ifade etti.

Krimly, bu temasların, Mekke İttifakı ülkelerinin bölgesel güvenlik ve istikrarı pekiştirmedeki kilit rolü ile bu hedefe ulaşmak amacıyla bölgedeki bütün ülkelerle birlikte çalışma kararlılığını ortaya koyduğunu kaydetti.