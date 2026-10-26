Mekke İttifakı Tahran'da, bölgesel güvenlik masada... İran Yüksek Güvenlik Konseyi ile kritik temas
Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan’ın oluşturduğu Mekke İttifakı, Orta Doğu’da kalıcı barışı tesis etmek için İran ile doğrudan temas kurdu. Tahran’da gerçekleşen üst düzey güvenlik zirvesinde, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suudi Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman, Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Münir yer aldı. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi yetkilileri ile Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın katıldığı görüşmeler, bölgedeki çatışma riskini en aza indirmeyi hedefleyen stratejik adım olarak değerlendiriliyor.
Bölgesel barış ve istikrarın en güçlü teminatı olarak öne çıkan Mekke İttifakı, Orta Doğu'daki tansiyonu düşürmek amacıyla tarihi diplomasi hamlesine imza atıyor.
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın oluşturduğu üçlü blokun üst düzey yetkilileri, bölgesel koordinasyonu sağlamak üzere İran'ın başkenti Tahran'da İranlı yetkililerle bir araya geldi.
Zirveye Türkiye'den Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın katıldı.
Suudi Arabistan'ın Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman, Pakistan'ın ise Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Münir tarafından temsil etti.
PEZEŞKİYAN MASADA
Mekke İttifakı ülkelerinden yetkililerin İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi ile görüşmesinde İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da yer aldı..
BİR İLK
Görüşme, Suudi Arabistan'ın Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından artan saldırılara maruz kalmasından bu yana, İran ve üç uluslu blokun bütün üyeleri arasındaki ilk üst düzey temas olma özelliğini taşıyor.
BÜTÜN BÖLGE ÜLKELERİYLE ÇALIŞMA KARARLILIĞI
Suudi Arabistan Kamu Diplomasisinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Raid Krimly, ziyaretin, Mekke İttifakı ülkelerinin ABD ile İran arasında süregelen krizde gerilimi düşürme, diyaloğu ve diplomatik çözümleri teşvik etme çabalarının yanı sıra Katar ve Pakistan tarafından yürütülen arabuluculuk girişimlerine verilen desteğin bir parçası olduğunu ifade etti.
Krimly, bu temasların, Mekke İttifakı ülkelerinin bölgesel güvenlik ve istikrarı pekiştirmedeki kilit rolü ile bu hedefe ulaşmak amacıyla bölgedeki bütün ülkelerle birlikte çalışma kararlılığını ortaya koyduğunu kaydetti.
ADIM ADIM İSLAM NATO'SU
Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan, ağustos ayında üyelerden herhangi birine yapılan silahlı saldırının tüm üyelere yapılmış sayılmasını öngören Mekke Ortak Savunma Antlaşması'nı imzalamıştı.
Antlaşmanın birinci maddesinde, tarafların birbirlerinin toprak bütünlüğüne, egemenliğine veya uluslararası alanda tanınan sınırlarına yönelik tehditleri ortadan kaldırmak için "bütün gerekli araçları" kullanacağı belirtiliyor.
Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) antlaşmanın onaylanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü, Pakistan'ın ise paktı geçtiğimiz hafta onayladığı kaydedildi.
RİYAD'DA ACİL MÜDAHALE KARARI
Mekke İttifakı ülkelerinin bakanları, bu ayın başlarında Riyad'da acil toplantı düzenleyerek Suudi Arabistan'da askeri güçlerin ve yeteneklerin "hızlı konuşlandırılmasını" sağlama konusunda mutabakata varmıştı.
Husilerin saldırıları, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik hamlelerinde giderek daha istikrarsızlaştırıcı unsur haline gelirken, Suudi Arabistan pazar günü Husilerle devam eden çatışmalar kapsamında yeni füze ve insansız hava aracı dalgasını başarıyla engelledi.
PAKİSTAN'IN ARABULUCULUK ROLÜ
Pakistan Genelkurmay Başkanı Münir, geçtiğimiz hafta Tahran'ı ziyaret ederek İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve diğer üst düzey yetkililerle görüşmeler gerçekleştirmişti. İran medyasında yer alan haberlere göre, ziyaret sırasında İranlı yetkililer, Tahran'ın talepleri karşılanana kadar Washington yönetimiyle hiçbir görüşme yapılmayacağını öne sürdü.
ABD ve İran arasında kilit arabulucu konumunda bulunan Pakistan'ın önceki girişimleri, haziran ayında geçici barış anlaşmasının imzalanmasına yardımcı olmuş ancak haftalar sonra çatışmaların yeniden başlamasıyla bu mutabakat hızla bozulmuştu.