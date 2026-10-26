Derbilerin Reis'i Karadeniz sınavında: Trabzonspor Rize deplasmanında! İşte son gelişmeler ve muhtemel 11'ler
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak Trabzonspor, üst üste dördüncü galibiyetini hedefliyor. Bordo-mavililerde kritik karşılaşma öncesinde sakatlıkları bulunan oyuncuların fazlalığı teknik heyetin planlarını etkiliyor. İşte maça dair son detaylar ve muhtemel 11'ler...
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EN FARKLI GALİBİYETLER
İki takım arasındaki en farklı galibiyetler de Trabzonspor'a ait.
Bordo-mavililer, Çaykur Rizespor'u 2015-2016 sezonunda sahasında 6-0, 2005-2006 sezonunda ise deplasmanda 6-1 mağlup etti.
RİZE'DEKİ MAÇLARDA TRABZONSPOR ÜSTÜN
İki takım arasında Rize'de oynanan 24 lig karşılaşmasında Trabzonspor 10, ev sahibi ekip ise 7 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Taraflar 7 maçta birbirlerine üstünlük kuramadı.
Trabzonspor, Rize deplasmanında dört sezon boyunca galibiyet alamadığı seriyi geçen sezon sonlandırdı. Bu süreçte 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşayan bordo-mavililer, geçen sezon rakibini deplasmanda 2-1 mağlup etti.
KARADENİZ DERBİSİNDE 49. RANDEVU
Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, Süper Lig tarihinde 49. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 48 lig maçında Trabzonspor 30, Çaykur Rizespor ise 9 galibiyet elde etti. Kalan 9 mücadele beraberlikle sonuçlandı.
Bordo-mavililer, söz konusu karşılaşmalarda rakip fileleri 95 kez havalandırırken Çaykur Rizespor 44 gol kaydetti.
RİZESPOR'UN MUHTEMEL 11'İ
Rizespor'un Trabzonspor karşısına şu 11'le çıkması bekleniyor:
Fofana, Mithat, Bakayoko, Sagnan, Ariss, Taylan, Mebude, Olawoyin, Laçi, Mihaila, Sowe.
TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ
Trabzonspor'un Rizespor deplasmanına şu 11'le çıkması bekleniyor:
Onana, Cabral, Savic, Nwaiwu, Pina, Fabinho, Ozan, Aral, Muçi, Salah, Franculino.
TRABZONSPOR'DA SAKATLIK SORUNU
Bordo-mavililerde Çaykur Rizespor karşılaşması öncesinde önemli eksikler bulunuyor. Okay Yokuşlu, Batagov, Onuachu ve Malinovskyi sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.
UEFA Konferans Ligi'nde Hearts ile oynanan karşılaşmada sakatlanan Saviolo'nun da Rize deplasmanında görev yapması öngörülmüyor.
TRABZONSPOR DÖRDÜNCÜ GALİBİYETİN PEŞİNDE
Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde son üç lig maçını kazanan Trabzonspor, Rize deplasmanında da serisini devam ettirmeyi amaçlıyor. Bordo-mavililer, bu süreçte Galatasaray'ı sahasında 4-0, Samsunspor'u deplasmanda 3-0 ve Beşiktaş'ı evinde 2-0 mağlup etti.
Karadeniz temsilcisi, Çaykur Rizespor karşısında da kazanarak Alman teknik adam yönetimindeki galibiyet serisini dört maça çıkarmak istiyor.
KARADENİZ DERBİSİNDE DÜDÜK MELER'DE
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.
Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.