KARADENİZ DERBİSİNDE 49. RANDEVU

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, Süper Lig tarihinde 49. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 48 lig maçında Trabzonspor 30, Çaykur Rizespor ise 9 galibiyet elde etti. Kalan 9 mücadele beraberlikle sonuçlandı.

Bordo-mavililer, söz konusu karşılaşmalarda rakip fileleri 95 kez havalandırırken Çaykur Rizespor 44 gol kaydetti.