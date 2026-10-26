İstanbul Barosunun 128. Olağan Genel Kurulu'nda 9 adaylı başkanlık yarışını Cumhuriyetçi Güç Birliği adayı Ümit Kocasakal, 10 bin 227 oy alarak kazandı. İbrahim Özden Kaboğlu 7 bin 22 oyla ikinci sırada yerini aldı. 367 SABİH'İN OĞLU MİLLİ İRADEYİ VE BAĞIMSIZ YARGIYI TEHDİT ETTİ Avukat Hakları Grubu (AHG) adına yarışan ve 2.543 oy alan Prof. Dr. Osman Korkut Kanadoğlu ise baro seçimlerinde küstah tehditler savurdu.





Milli iradeyi, bağımsız Türk yargısını, hakimleri ve savcıları hedef aldı.



Kanadoğlu’ndan hakim ve savcılara: “İki elimiz yakalarında olacak”



HAKİM VE SAVCILARI HEDEF GÖSTERDİ: SİZLERİ TEK TEK NOT ALIYORUZ



Kanadoğlu şu ifadeleri kullandı:



"Türkiye sistematik bir hukuksuzluk içerisinde Otoriter hatta Totaliter olma yönünde ilerleyen bir iktidar tarafından yönetiliyor. Kürsüde görev yapan tüm hakim ve savcılara sesleniyorum; anayasa mahkemesi kararlarına uymayan yargıçlar, keyfi tutuklama kararı veren suç ceza hakimleri, sizleri tek tek not ediyoruz. Sizin her kararınızı izliyoruz, bu kararlarınızı raporluyoruz"





GEDİK ÜNİVERSİTESİ'NDE VESAYETÇİ KAFA



Tepki çeken bu sözlerin gölgesinde Prof. Dr. Osman Korkut Kanadoğlu'nun İstanbul Gedik Üniversitesi'nde akademisyen olarak görev yaptığı biliniyor.

Cübbesinin altında vesayet özlemi barındıran Kanadoğlu, akademide yuvalanan vesayetçi kafaya da somut bir örnek teşkil ediyor.