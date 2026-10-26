YENİ Parti'den sahte yazışma kumpası! Hortumcu Mahmut Tanal yine büyük patladı... CHP "montaj" dedi

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, YENİ Partili Tanal'a sert vurdu





CHP'DEN TANAL'A SERT YANIT: MONTAJ



CHP Genel Merkezi'nden YENİ Parti'nin sahte yazışma kumpasına sert yanıt geldi.



CHP Sözcüsü Müslim Sarı, YENİ Partili Tanal'a "Montaj olduğu açıkça görülen bir WhatsApp yazışması üzerinden Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef almanız kabul edilemez" diyerek tepki gösterdi.



Sarı, "Bir hukukçu olarak, böylesine ciddi bir iddiayı ortaya atmadan önce elinizde somut bir delil olması gerektiğini en iyi sizin bilmeniz gerekir. Kamuoyuna karşı sorumlu davranmanızı ve ortaya attığınız iddiaları somut delillerle desteklemenizi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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