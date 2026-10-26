UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

YENİ Parti'den sahte yazışma kumpası! Hortumcu Mahmut Tanal yine büyük patladı... CHP "montaj" dedi

YENİ Parti'nin "AKP Gaziantep Gençlik Kolları" başlıklı sahte yazışma kumpası çöktü. Hiçbir AK Parti teşkilatı "AKP" ifadesini kullanmazken, mezkur görselin gerçek WhatsApp temasıyla uyumsuz oluşu montajcıların maskesini indirdi. Foyası ortaya çıkan YENİ Partililer ise apar topar paylaşımlarını sildi. Mahmut Tanal ise fena patladı. Tanal'ı YENİ Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı'nın oyuna getirdiği görülürken CHP'den "Yazışmalar montaj" açıklaması geldi. CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Tanal'ı "hukukçu" kimliğinden yakaladı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
YENİ Parti'den sahte yazışma kumpası! Hortumcu Mahmut Tanal yine büyük patladı... CHP "montaj" dedi

YENİ Parti'nin yapay zekaya hazırlatılmış sahte "WhatsApp" yazışmalarıyla kurduğu kirli kumpas elinde patladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Gaziantep'teki programıyla eş güdümlü olarak YENİ Parti Şanlıurfa İl Başkan Yardımcısı Bülent Bülbül, "AKP Gençlik Kolları" başlıklı sahte bir yazışma serisi paylaştı. Paylaşımına YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ve YENİ Parti Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ı etiketledi.

Mahmut Tanal'ı YENİ Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı oyuna getirdi (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Mahmut Tanal'ı YENİ Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı oyuna getirdi (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)



Hiçbir AK Parti teşkilatı "AKP" ifadesini kullanmazken, paylaşılan kurgu görselde "AKP Gaziantep Gençlik Kolları" ifadesinin yer alması kuyruklu yalanı açığa çıkardı.

Nitekim mezkur görselin gerçek WhatsApp temasıyla uyumsuz oluşu da montajcıların maskesini indirdi.

YENİ Parti ve Mahmut Tanal'ın sahte yazışma kumpası çöktü (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)YENİ Parti ve Mahmut Tanal'ın sahte yazışma kumpası çöktü (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

YENİ Parti Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ve YENİ Parti İstanbul Milletvekili Doğan Demir ise kuyruklu yalanı sosyal medya hesaplarından paylaşarak gülünç duruma düştü.

Foyası ortaya çıkan YENİ Partililer apar topar paylaşımlarını sildiFoyası ortaya çıkan YENİ Partililer apar topar paylaşımlarını sildi


Demir paylaşımını apar topar sildi.

Mahmut Tanal'ın paylaşımı ise utanç tablosu olarak profilinde duruyor.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, YENİ Partili Tanal'a sert vurduCHP Sözcüsü Müslim Sarı, YENİ Partili Tanal'a sert vurdu


CHP'DEN TANAL'A SERT YANIT: MONTAJ

CHP Genel Merkezi'nden YENİ Parti'nin sahte yazışma kumpasına sert yanıt geldi.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, YENİ Partili Tanal'a "Montaj olduğu açıkça görülen bir WhatsApp yazışması üzerinden Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef almanız kabul edilemez" diyerek tepki gösterdi.

Sarı, "Bir hukukçu olarak, böylesine ciddi bir iddiayı ortaya atmadan önce elinizde somut bir delil olması gerektiğini en iyi sizin bilmeniz gerekir. Kamuoyuna karşı sorumlu davranmanızı ve ortaya attığınız iddiaları somut delillerle desteklemenizi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP’nin aidat paralarını geri istediği isimler belli oldu: Özgür Özel ve Ali Mahir Başarır da listedeCHP’nin aidat paralarını geri istediği isimler belli oldu: Özgür Özel ve Ali Mahir Başarır da listede
CHPli Mahmut Tanal suyunu çıkardı! Tahliye geriliminde hortum provokasyonu: Polis su sıkınca ağlıyor amaCHPli Mahmut Tanal suyunu çıkardı! Tahliye geriliminde hortum provokasyonu: Polis su sıkınca ağlıyor ama

Terörsüz Türkiye sürecinde Sincar adımı! 2 bin PKK/YBŞ mensubu Irak güvenlik güçlerine katıldı
SONRAKİ HABER

PKK'dan Irak'ta silah bırakma kararı

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler