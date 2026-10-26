YENİ Parti'den sahte yazışma kumpası! Hortumcu Mahmut Tanal yine büyük patladı... CHP "montaj" dedi
YENİ Parti'nin "AKP Gaziantep Gençlik Kolları" başlıklı sahte yazışma kumpası çöktü. Hiçbir AK Parti teşkilatı "AKP" ifadesini kullanmazken, mezkur görselin gerçek WhatsApp temasıyla uyumsuz oluşu montajcıların maskesini indirdi. Foyası ortaya çıkan YENİ Partililer ise apar topar paylaşımlarını sildi. Mahmut Tanal ise fena patladı. Tanal'ı YENİ Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı'nın oyuna getirdiği görülürken CHP'den "Yazışmalar montaj" açıklaması geldi. CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Tanal'ı "hukukçu" kimliğinden yakaladı.
YENİ Parti'nin yapay zekaya hazırlatılmış sahte "WhatsApp" yazışmalarıyla kurduğu kirli kumpas elinde patladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Gaziantep'teki programıyla eş güdümlü olarak YENİ Parti Şanlıurfa İl Başkan Yardımcısı Bülent Bülbül, "AKP Gençlik Kolları" başlıklı sahte bir yazışma serisi paylaştı. Paylaşımına YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ve YENİ Parti Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ı etiketledi.
Hiçbir AK Parti teşkilatı "AKP" ifadesini kullanmazken, paylaşılan kurgu görselde "AKP Gaziantep Gençlik Kolları" ifadesinin yer alması kuyruklu yalanı açığa çıkardı.
Nitekim mezkur görselin gerçek WhatsApp temasıyla uyumsuz oluşu da montajcıların maskesini indirdi.
YENİ Parti Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ve YENİ Parti İstanbul Milletvekili Doğan Demir ise kuyruklu yalanı sosyal medya hesaplarından paylaşarak gülünç duruma düştü.
Demir paylaşımını apar topar sildi.
Mahmut Tanal'ın paylaşımı ise utanç tablosu olarak profilinde duruyor.
CHP'DEN TANAL'A SERT YANIT: MONTAJ
CHP Genel Merkezi'nden YENİ Parti'nin sahte yazışma kumpasına sert yanıt geldi.
CHP Sözcüsü Müslim Sarı, YENİ Partili Tanal'a "Montaj olduğu açıkça görülen bir WhatsApp yazışması üzerinden Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef almanız kabul edilemez" diyerek tepki gösterdi.
Sarı, "Bir hukukçu olarak, böylesine ciddi bir iddiayı ortaya atmadan önce elinizde somut bir delil olması gerektiğini en iyi sizin bilmeniz gerekir. Kamuoyuna karşı sorumlu davranmanızı ve ortaya attığınız iddiaları somut delillerle desteklemenizi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.