Entegrasyon süreci kapsamında Sincar Dağı'nın en yüksek noktası olan Çelmera'da YBŞ ve Irak hükümeti temsilcilerinin katılımıyla ortak açıklama yapıldı.

2 bin PKK/YBŞ mensubu Irak güvenlik güçlerine katıldı. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)





KONTROL IRAK MERKEZİ HÜKÜMETİNE GEÇİYOR



Söz konusu gelişme, Sincar'da güvenlik ve idari kontrolün Irak merkezi hükümeti bünyesinde tesis edilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bölgenin terör unsurlarından arındırılması sürecinde kritik bir aşama olarak görülen entegrasyonun, Sincar'daki güvenlik yapılanmasının Irak merkezi hükümetinin kontrolüne alınması hedefi doğrultusunda gerçekleştirildiği bildirildi.



TERÖRSÜZ TÜRKİYE'DEN TERÖRSÜZ BÖLGE'YE



Terörsüz Türkiye sürecinin Terörsüz Bölge hedefiyle ilerlediği dönemde Sincar'da yaşanan gelişme dikkat çekti. Bu adım, bölgenin terör unsurlarından arındırılması sürecinde önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.