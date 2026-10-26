Terörsüz Türkiye sürecinde Sincar adımı! 2 bin PKK/YBŞ mensubu Irak güvenlik güçlerine katıldı
Terörsüz Türkiye ile birlikte yapı taşları döşenen terörsüz bölge hedefinde Irak'ta tarihi bir adım daha atıldı. PKK/KCK-YBŞ mensubu olduğu belirtilen 2 bin silahlı kişinin Irak güvenlik güçlerine entegrasyonu kapsamında tören düzenlendi. Sincar Dağı'nın zirvesindeki Çelmera'da gerçekleştirilen törene Irak Başbakanlık Ofisi, Ulusal İstihbarat Servisi ve Genelkurmay Başkanlığından yaklaşık 50 yetkilinin katıldığı aktarıldı. Gelişme, bölgedeki güvenlik kontrolünün Irak merkezi hükümeti bünyesinde tesis edilmesi hedefi açısından yeni bir aşama olarak değerlendiriliyor.
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SİNCAR'DA YENİ DÖNEM! 2 BİN SİLAHLI KİŞİ GÜVENLİK GÜÇLERİNE KATILDI
Irak'ın Sincar bölgesinde PKK/KCK-YBŞ mensuplarının Irak ordusuna entegrasyonu kapsamında tören düzenlendi. Terör örgütü PKK/YBŞ üyesi 2 bin silahlı kişinin, Irak güvenlik güçlerine entegrasyon süreci çerçevesinde Irak güvenlik güçlerine katıldığı bildirildi.
Entegrasyon süreci kapsamında Sincar Dağı'nın en yüksek noktası olan Çelmera'da YBŞ ve Irak hükümeti temsilcilerinin katılımıyla ortak açıklama yapıldı.
Irak hükümetini temsilen törene Başbakanlık Ofisi, Irak Ulusal İstihbarat Servisi (INIS) ve Irak Genelkurmay Başkanlığından yaklaşık 50 yetkilinin katıldığı belirtildi.
KONTROL IRAK MERKEZİ HÜKÜMETİNE GEÇİYOR
Söz konusu gelişme, Sincar'da güvenlik ve idari kontrolün Irak merkezi hükümeti bünyesinde tesis edilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
Bölgenin terör unsurlarından arındırılması sürecinde kritik bir aşama olarak görülen entegrasyonun, Sincar'daki güvenlik yapılanmasının Irak merkezi hükümetinin kontrolüne alınması hedefi doğrultusunda gerçekleştirildiği bildirildi.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE'DEN TERÖRSÜZ BÖLGE'YE
Terörsüz Türkiye sürecinin Terörsüz Bölge hedefiyle ilerlediği dönemde Sincar'da yaşanan gelişme dikkat çekti. Bu adım, bölgenin terör unsurlarından arındırılması sürecinde önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.
SİLAHLAR TOPLANACAK
Atılan adım kapsamında Sincar Dağı'ndaki güvenlik sorumluluğunun federal hükümetin yetkili makamlarına devredileceğini anlatan Numan, "Bu adım, Irak hükümetinin silahın devletin kontrolünde toplanmasına yönelik programı ve politikası çerçevesinde atılmaktadır." ifadelerini kullandı.
Irak Anayasası'nın Silahlı Kuvvetler dışında askeri grupların oluşturulmasını kesin dille yasakladığını hatırlatan Numan, "Anayasal sınırlar içinde kalarak, devletin resmi güvenlik aygıtı dışındaki hiçbir silahlı oluşuma müsaade edilmeyecek." diye konuştu.
TÜRKİYE'DEN HASSAS DOKUNUŞ
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise 7 Ekim 2026'daki açıklamasında, PKK iltisaklı YBŞ'nin silahlarını merkezi Irak yönetimine bırakmasını "Terörsüz Türkiye" sürecinin Irak boyutundaki önemli gelişmelerinden biri olarak değerlendirmişti.
Çelik, Sincar'da merkezi yönetimin kontrolü sağlamasının ardından Başika-Zilkan'ın 60 günlük süre içinde kademeli devrinin öngörüldüğünü belirtmişti.
Sincar'daki silahlı varlığın sona erdirilmesi ve silahların devlet kontrolüne alınması, Türkiye'nin "Terörsüz Bölge" hedefinin Irak ayağında somut sonuç üretmesi açısından kritik önem taşıyor.
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