İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen kara para aklama, dolandırıcılık ve mali usulsüzlük soruşturmasında adli süreç derinleşerek devam ediyor.

Sarıgül ailesinin mal varlığı değerlerini yurt dışına kaçırmaya aracılık eden ve aileye "kasalık ile emanetçilik" yaptığı belirlenen Zekeriya Yasemin, Cihat Salman, Cihan Durak, Caner Baş, Özgür Bölükbaşı, Sadullah Ergün, Selim Daşdemir, Bayram Özata ve Zekai Erdem'den oluşan 9 kritik isim deşifre edilmişti.

Zekeriya Yasemin, Süzer Plaza'daki 600 milyon euroluk görüşmeye katıldığını kabul etti. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

Son dalgada 600 milyon euroluk rüşvetin kasası olduğu belirtilen Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş, Titanic Hotels Başkan Yardımcısı Temel Aygün ve dönemin belediye bürokratlarının da bulunduğu 12 kilit isim gözaltına alındı.

Sarıgül'ün emanetçisi olarak tutuklanan Avrupa'nın önde gelen gıda tedarikçilerinden Yayla Türk GmbH şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Yasemin'in ifadesine ulaşıldı.

"KONUŞULANLARI HATIRLAMIYORUM"

Gizli tanık ifadesinde; Mustafa Sarıgül'ün Şişli Belediye Başkanlığı döneminde Kanyon, MetroCity ve Maya Center gibi dev projelerin imar rantından elde ettiği milyar dolarlık rüşvet paralarını legalleştirmek için Altınbaş ailesini kullandığını, 2008'de oğlu Emir Sarıgül ile Fatoş Altınbaş'ın evliliğiyle sisteme sokulan paraların 2019'daki boşanma sürecinde Süzer Plaza'da kurulan hakem heyeti kararıyla 600 milyon euro olarak Sarıgül'e geri aktarıldığını iddia etmişti.

Emir Sarıgül ile Fatoş Altınbaş'ın evliliği ve boşanma süreci, 600 milyon euroluk para aktarımı konusunun odağında.