Süzer Plaza'daki 600 milyon euroluk Sarıgül-Altınbaş masası! Zekeriya Yasemin'den itiraf: "Ben de vardım"
Sarıgül ailesine yönelik rüşvet aklama soruşturmasında tutuklanan iş adamı Zekeriya Yasemin ifade verdi. Yasemin, Emir Sarıgül ve Fatoş Altınbaş'ın boşanma sürecinde Süzer Plaza'da yapılan buluşmayı doğruladı. Sarıgül'e 600 milyon euro aktarılmasına ilişkin pazarlığın yapıldığı masada bizzat bulunduğunu itiraf etti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen kara para aklama, dolandırıcılık ve mali usulsüzlük soruşturmasında adli süreç derinleşerek devam ediyor.
Sarıgül ailesinin mal varlığı değerlerini yurt dışına kaçırmaya aracılık eden ve aileye "kasalık ile emanetçilik" yaptığı belirlenen Zekeriya Yasemin, Cihat Salman, Cihan Durak, Caner Baş, Özgür Bölükbaşı, Sadullah Ergün, Selim Daşdemir, Bayram Özata ve Zekai Erdem'den oluşan 9 kritik isim deşifre edilmişti.
Son dalgada 600 milyon euroluk rüşvetin kasası olduğu belirtilen Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş, Titanic Hotels Başkan Yardımcısı Temel Aygün ve dönemin belediye bürokratlarının da bulunduğu 12 kilit isim gözaltına alındı.
Sarıgül'ün emanetçisi olarak tutuklanan Avrupa'nın önde gelen gıda tedarikçilerinden Yayla Türk GmbH şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Yasemin'in ifadesine ulaşıldı.
"KONUŞULANLARI HATIRLAMIYORUM"
Gizli tanık ifadesinde; Mustafa Sarıgül'ün Şişli Belediye Başkanlığı döneminde Kanyon, MetroCity ve Maya Center gibi dev projelerin imar rantından elde ettiği milyar dolarlık rüşvet paralarını legalleştirmek için Altınbaş ailesini kullandığını, 2008'de oğlu Emir Sarıgül ile Fatoş Altınbaş'ın evliliğiyle sisteme sokulan paraların 2019'daki boşanma sürecinde Süzer Plaza'da kurulan hakem heyeti kararıyla 600 milyon euro olarak Sarıgül'e geri aktarıldığını iddia etmişti.
Zekeriya Yasemin, gizli tanığın bu iddiasını doğrulayarak Süzer Plaza'daki boşanma protokolü görüşmesinde ve kurulan masada bizzat bulunduğunu kabul etti. Ancak Yasemin, gizli tanığın bahsettiği 600 milyon euroluk pazarlık iddialarına ilişkin, "Boşanma protokolü görüşmesinde yer aldım fakat masada para konuşulduğunu ya da ne kadar konuşulduğunu hatırlamıyorum" dedi.
ALTINBAŞ HOLDİNG BAŞKANI SORGUDA
Zekeriya Yasemin'in bu kritik itirafları ve tutuklama kararı, emniyet güçlerinin gözaltında tuttuğu Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş ile ilgili sorgu sürecini de etkiledi.
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, gözaltındaki Sofu Altınbaş'a Zekeriya Yasemin'in doğruladığı Süzer Plaza protokolünü, Prag'daki villa ortaklığını ve şirketler arası finansal trafiği ayrıntılarıyla soracağı öğrenildi.
PRAG'DA VİLLA PROJESİ İTİRAFI
Zekeriya Yasemin'in sorgusunda ortaya çıkan en sarsıcı gelişme ise Sarıgül ve Altınbaş aileleriyle yurt dışında yürütülen gizli ticari ortaklıklar oldu. Ünlü iş insanı, Çekya'nın başkenti Prag'da Mustafa Sarıgül ve Altınbaş Holding ile birlikte ortak villa inşaat projesi yaptıklarını itiraf etti.
Bu itiraf, Şişli'den başlayıp Kapalıçarşı, Kıbrıs ve Avrupa'ya uzanan finans ile gayrimenkul ağının somut delillerinden biri olarak soruşturma dosyasına girdi. Süreç içerisinde hem hakem heyeti masasındaki varlığı hem de uluslararası villa projesi ortaklığı netleşen Yayla Türk GmbH patronu Zekeriya Yasemin, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
HABER: HALİT TURAN