Yıllarca okullarda okutulan ders kitaplarındaki Türkiye karşıtı söylemler, yeni eğitim öğretim yılı itibarıyla tarih oldu.

"TÜRKLERİN ZULMÜ" İFADESİ KİTAPLARDAN SİLİNDİ

Eğitim materyallerini inceleyen İsrail merkezli Okul Eğitiminde Barış ve Kültürel Hoşgörüyü İzleme Enstitüsü (IMPACT-se) kuruluşunun yayımladığı raporda, Türkiye ile Osmanlı Devleti'nin yeni müfredatta önceki döneme kıyasla daha olumlu biçimde ele alındığı aktarıldı.

Esed döneminde hazırlanan kitaplarda yer alan "Osmanlı işgali" ile "Türklerin zulmü" gibi ifadeler yeni eğitim materyallerinden tamamen çıkarıldı.

Değişikliklerin en belirgin olduğu bölümlerden olan Birinci Dünya Savaşı anlatımlarında eski metinler yeniden yazıldı.

Esed dönemindeki ders kitaplarında, Doğu'da yürütülen savaşın amacı "halkları Türklerin zulmünden kurtarmak" olarak açıklanıyordu.

Şara yönetiminin maarif vizyonuyla hazırlanan yeni ders kitabında ise aynı bölümde savaşın amacının "Osmanlıları bölgeden çıkarmak" olduğu bilgisine yer verildi.

Yeni eğitim öğretim yılı için hazırlanan ders kitaplarından, Esad dönemine ait “Osmanlı işgali” ile “Türklerin zulmü” gibi Türkiye karşıtı ifadeler çıkarıldı. (Fotoğraf: Takvim.com.tr)