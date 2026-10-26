Suriye müfredatında Esed döneminin izleri siliniyor: Türkiye ve Osmanlı karşıtı ifadeler çıkarıldı
Suriye’de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından göreve gelen Şara yönetimi, eğitim müfredatında kapsamlı değişikliklere imza attı. Yeni eğitim öğretim yılı için hazırlanan ders kitaplarından, Osmanlı Devleti ile Türkiye’yi hedef alan asılsız ifadeler tamamen temizlendi. IMPACT-se kuruluşunun incelediği yeni eğitim öğretim materyallerinde, Hatay’ın Türkiye sınırları içerisinde gösterilmesi dikkati çekti. İran ile Hizbullah’a yönelik olumlu anlatımların değiştirildiği ve İsrail karşıtı tutum sergilendiği raporlara yansıdı.
Suriye'de Beşar Esad yönetiminin devrilmesinin ardından göreve gelen Şara yönetimi, eğitim sisteminde köklü reformlara imza atıyor.
Yıllarca okullarda okutulan ders kitaplarındaki Türkiye karşıtı söylemler, yeni eğitim öğretim yılı itibarıyla tarih oldu.
Osmanlı Devleti'ni hedef alan karalama kampanyaları yeni müfredatla birlikte sona erdi.
"TÜRKLERİN ZULMÜ" İFADESİ KİTAPLARDAN SİLİNDİ
Eğitim materyallerini inceleyen İsrail merkezli Okul Eğitiminde Barış ve Kültürel Hoşgörüyü İzleme Enstitüsü (IMPACT-se) kuruluşunun yayımladığı raporda, Türkiye ile Osmanlı Devleti'nin yeni müfredatta önceki döneme kıyasla daha olumlu biçimde ele alındığı aktarıldı.
Esed döneminde hazırlanan kitaplarda yer alan "Osmanlı işgali" ile "Türklerin zulmü" gibi ifadeler yeni eğitim materyallerinden tamamen çıkarıldı.
Değişikliklerin en belirgin olduğu bölümlerden olan Birinci Dünya Savaşı anlatımlarında eski metinler yeniden yazıldı.
Esed dönemindeki ders kitaplarında, Doğu'da yürütülen savaşın amacı "halkları Türklerin zulmünden kurtarmak" olarak açıklanıyordu.
Şara yönetiminin maarif vizyonuyla hazırlanan yeni ders kitabında ise aynı bölümde savaşın amacının "Osmanlıları bölgeden çıkarmak" olduğu bilgisine yer verildi.
"BÜYÜK ARAP İSYANI" YERİNE İSYAN HAREKETİ
Esad yönetimi döneminde kullanılan 2017-2018 tarihli ders kitaplarında, 1916-1918 yılları arasında yaşanan olaylar "Büyük Arap İsyanı" olarak anlatılıyordu.
Eski kitapta Şerif Hüseyin liderliğindeki hareketin amacı, "Arap topraklarını Osmanlı işgalinden ve İttihatçı Türklerin yönetiminden kurtarmak" şeklinde ifade ediliyordu.
Yeni baskıda ise "Büyük Arap İsyanı" ifadesine yer verilmedi. Bunun yerine olay, "Hüseyin bin Ali'nin isyan hareketi" olarak tasvir edildi. İsyanın amacı da "Arap topraklarını Osmanlı Devleti'nden ayırmaktı." şeklinde değiştirildi.
İŞBİRLİKÇİ ŞERİF HÜSEYİN'İ BÜTÜN SURİYELİLER TANIYACAK
Müfredatta, Osmanlı İmparatorluğu'na yönelik isyan hareketlerini tertipleyen Şerif Hüseyin'e de vurgu yapıldı.
Şerif Hüseyin'in İngilizlerle yaptığı iş birliğini anlatan bölümler müfredata eklendi.
HATAY İNADI SONA ERDİ
Yeni müfredatta Türkiye açısından öne çıkan diğer somut değişiklik Hatay'a ilişkin haritalarda görüldü.
IMPACT-se raporuna göre güncellenen ders kitaplarındaki haritalarda Hatay, Türkiye'nin sınırları içinde gösteriliyor.
İSRAİL İŞGALİ ZİHİNLERE KAZINMAYA DEVAM
IMPACT-se raporunda yalnızca Türkiye'ye ilişkin değişikliklere değil, Suriye'nin bölge ülkeleriyle ilişkilerinin ders kitaplarına nasıl yansıtıldığına da yer verildi.
Esad döneminde olumlu biçimde anlatılan İran ile Hizbullah'ın yeni kitaplarda farklı çerçevede ele alındığı, İsrail'e yönelik olumsuz yaklaşımın ise sürdüğü aktarıldı.
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