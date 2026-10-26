Filenin Sultanları C Grubu'nda! İşte 2027 FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Kupası'ndaki rakiplerimiz
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2027 FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Kupası'ndaki rakipleri belli oldu. C Grubu'nda yer alan Filenin Sultanları, Dominik Cumhuriyeti, Fransa ve Mısır ile karşılaşacak. ABD ve Kanada'nın ev sahipliğindeki turnuva 20 Ağustos'ta başlayacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2027 FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Kupası'nda mücadele edeceği rakipler belli oldu. 26 Ekim Pazartesi günü gerçekleştirilen kura çekiminin ardından Filenin Sultanları, C Grubu'nda Dominik Cumhuriyeti, Fransa ve Mısır ile eşleşti. ABD ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek organizasyonda 32 ülke şampiyonluk için mücadele edecek.
FİLENİN SULTANLARI'NIN RAKİPLERİ BELLİ OLDU
2027 FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Kupası'nın grup kura çekimi gerçekleştirildi.
Türkiye, dünya sıralamasındaki konumu doğrultusunda C Grubu'nun ilk sırasında yer aldı.
Gerçekleştirilen kura çekiminin ardından A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın rakipleri Dominik Cumhuriyeti, Fransa ve Mısır oldu.
Filenin Sultanları, grup aşamasında bu üç ülkeyle karşı karşıya gelerek son 16 turuna yükselmeye çalışacak.
TÜRKİYE C GRUBU'NDA MÜCADELE EDECEK
Kura çekiminin ardından C Grubu'nda yer alan takımlar şu şekilde oluştu:
1. Türkiye
2. Dominik Cumhuriyeti
3. Fransa
4. Mısır
A Milli Kadın Voleybol Takımı, üç rakibiyle oynayacağı karşılaşmaların ardından grubunu ilk iki sırada tamamlaması halinde eleme aşamasına geçecek.
DÜNYA KUPASI ABD VE KANADA'DA DÜZENLENECEK
2027 FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Kupası, 20 Ağustos-5 Eylül 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Turnuvaya Amerika Birleşik Devletleri ile Kanada ortaklaşa ev sahipliği yapacak.
Organizasyonda ABD'den Anaheim, Omaha ve Orlando; Kanada'dan ise Montreal ve Quebec City olmak üzere toplam beş şehir kullanılacak.
Grup karşılaşmaları Montreal, Quebec City, Omaha ve Orlando'da oynanırken turnuvanın final etabı ABD'nin Anaheim kentinde gerçekleştirilecek.
32 TAKIM ŞAMPİYONLUK İÇİN YARIŞACAK
2027 Kadınlar Voleybol Dünya Kupası'nda toplam 32 ülke mücadele edecek.
Takımlar, grup aşamasında dörderli sekiz gruba ayrılacak.
Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan toplam 16 takım, son 16 turuna yükselme hakkı kazanacak.
Eleme aşamasında son 16 turunun ardından çeyrek final, yarı final, üçüncülük ve final karşılaşmaları oynanacak.
FİLENİN SULTANLARI DÜNYA SIRALAMASINDA ÜÇÜNCÜ
Türkiye, kura çekiminde esas alınan 2 Ekim 2026 tarihli FIVB dünya sıralamasında üçüncü basamakta yer aldı.
Kura çekiminde uygulanan serpantin sistemi doğrultusunda ilk sekiz sıradaki ülkeler grupların ilk basamaklarına yerleştirildi.
Bu sistem kapsamında Filenin Sultanları, C Grubu'nun ilk sırasında yer aldı.
Diğer rakiplerin belirlenmesinin ardından Türkiye'nin grup aşamasındaki eşleşmeleri kesinleşti.
DÜNYA KUPASI OLİMPİYAT KOTASI DA SAĞLAYACAK
2027 FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Kupası, Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'na katılım açısından da önem taşıyor.
Uluslararası Voleybol Federasyonu tarafından açıklanan sisteme göre organizasyonda en iyi dereceyi elde eden ve daha önce Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazanmamış üç takım, Los Angeles 2028 için kota alacak.
Filenin Sultanları, Dünya Kupası'nda şampiyonluk mücadelesi verirken turnuva sonuçları aynı zamanda Olimpiyat elemeleri açısından da önem taşıyacak.
FİNAL MAÇI ANAHEIM'DA OYNANACAK
2027 Kadınlar Voleybol Dünya Kupası'nın final karşılaşması, 5 Eylül 2027 tarihinde ABD'nin Anaheim kentindeki Honda Center'da gerçekleştirilecek.
Organizasyonda grup aşaması ve son 16 turu dört farklı şehirde oynanacak.
Çeyrek finalden itibaren müsabakalar Anaheim'da düzenlenecek ve dünya şampiyonu burada belli olacak.