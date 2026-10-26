Türkiye'nin C Grubu'ndaki rakiplerinden biri Dominik Cumhuriyeti oldu. (Fotoğraf: AA)

DÜNYA KUPASI ABD VE KANADA'DA DÜZENLENECEK 2027 FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Kupası, 20 Ağustos-5 Eylül 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Turnuvaya Amerika Birleşik Devletleri ile Kanada ortaklaşa ev sahipliği yapacak. Organizasyonda ABD'den Anaheim, Omaha ve Orlando; Kanada'dan ise Montreal ve Quebec City olmak üzere toplam beş şehir kullanılacak. Grup karşılaşmaları Montreal, Quebec City, Omaha ve Orlando'da oynanırken turnuvanın final etabı ABD'nin Anaheim kentinde gerçekleştirilecek.

Fransa, 2027 Kadınlar Voleybol Dünya Kupası'nda Türkiye ile aynı grupta yer aldı. (Fotoğraf: AA)



32 TAKIM ŞAMPİYONLUK İÇİN YARIŞACAK



2027 Kadınlar Voleybol Dünya Kupası'nda toplam 32 ülke mücadele edecek. Takımlar, grup aşamasında dörderli sekiz gruba ayrılacak. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan toplam 16 takım, son 16 turuna yükselme hakkı kazanacak. Eleme aşamasında son 16 turunun ardından çeyrek final, yarı final, üçüncülük ve final karşılaşmaları oynanacak.

Mısır, kura çekiminin ardından Filenin Sultanları'nın rakipleri arasına girdi. (Fotoğraf: AA)

FİLENİN SULTANLARI DÜNYA SIRALAMASINDA ÜÇÜNCÜ



Türkiye, kura çekiminde esas alınan 2 Ekim 2026 tarihli FIVB dünya sıralamasında üçüncü basamakta yer aldı. Kura çekiminde uygulanan serpantin sistemi doğrultusunda ilk sekiz sıradaki ülkeler grupların ilk basamaklarına yerleştirildi. Bu sistem kapsamında Filenin Sultanları, C Grubu'nun ilk sırasında yer aldı. Diğer rakiplerin belirlenmesinin ardından Türkiye'nin grup aşamasındaki eşleşmeleri kesinleşti.