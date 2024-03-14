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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı idman öncesi konuştu: Moralimiz iyi enerjimiz yüksek

F.Bahçe maçı için açıklama yapan Abdullah Avcı, “Ne başlangıç, ne de son. Enerjimiz iyi. Moralimiz yüksek şekilde maça çalışıyoruz” dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Mart 2024 Güncelleme 14 Mart 2024, 07:01
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı idman öncesi konuştu: Moralimiz iyi enerjimiz yüksek

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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, dünkü idman öncesi açıklamalarda bulundu. Avcı, "Taraftarlarımızı maça bekliyoruz. Taraftar destek verince Trabzonspor her zaman fark yaratmıştır. Trabzonspor ve Fenerbahçe ülkenin en önemli takımları. Birçok kez karşılaştılar. Bundan sonra da karşılaşacaklar. Ne bir başlangıç ne de bir son. Taraftarlar bizlere ne zaman enerjilerini verse biz karşılığını aldık" dedi.

Deneyimli teknik adam, "Topun daha fazla oyunda kaldığı ve futbolun konuşulduğu bir mücadele arzuluyoruz. Enerjimiz iyi. Moralimiz yüksek şekilde maça çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Ayrıca Avcı, "Uğurcan hafta sonu bizimle birlikte olacak gibi görünüyor. Orsic için cuma günü karar vereceğim. Temaslı oyunlara da girmeye başladı. Önceden sadece joker olarak kullanıyordum. Şimdi ise çalışmalara da katılıyor. İlk 11'de olmaz belki ama kadroda olabilir mi, bakacağız" ifadelerini kullandı.

TECRÜBELİLER SORUMLULUK ALACAK
Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı öncesi sosyal medya üzerinden yaşanan gerginliğin tribüne ve sahaya yansımaması için yoğun çaba sarf ediliyor. Maç boyunca oluşabilecek gerginlikler karşısında da tedbirler alınıyor. Uğurcan, Denswil ve Visca gibi tecrübeli oyuncuların oluşabilecek gerginlikte daha sakin kalmaları ve takım arkadaşlarını da uyaracağı ifade ediliyor.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR
Süper Lig'in 30. haftasında pazar günü sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Trabzonspor bu karşılaşmanın hazırlıklarını dün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı idmanla sürdürdü. Fırtına hazırlıklarına bugün de devam edecek.

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