Kerem Alışık’ın oğlu Sadri Alışık gönlünü Hafsanur Sancaktutan’a kaptırdı!

BİR dönem adı Kerem Bürsin ile anılan Hafsanur Sancaktutan, aşk hayatıyla ilgili sorular üzerine, "Kerem Bürsin'le hep arkadaştık. Özel hayatım bana kalsın. Birileri var, olabilir. Özel hayatımı çok paylaşmayı sevmiyorum" ifadelerini kullanmıştı. Son olarak Hafsanur Sancaktutan'ın Kerem Alışık'ın oğlu Sadri Alışık ile flört etmeye başladığı ortaya çıktı.

GÖZLERDEN UZAK...

Yaklaşık iki hafta önce aşk yaşamaya başlayan çiftin, birbirini tanıma aşamasında olduğu öğrenildi. Daha yeni başlayan ilişkilerinin çok dallanıp budaklanmasını isteyen çift, gözlerden uzak görüşmeyi tercih ediyor. Öte yandan Sadri Alışık, ailesinin kurduğu tiyatro ve kültür merkezini yönetiyor. 34 yaşındaki Alışık ve 24 yaşındaki Sancaktutan henüz birliktelikleriyle ilgili tek kelime etmedi.