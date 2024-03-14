Houston Rockets milli yıldızımız için düğmeye bastı: Servet gibi sözleşme! Alperen Şengün’e 225 milyon dolar

NBA ekibi Houston Rockets, bu sezon ortaya koyduğu başarılı performansla adından söz ettiren Alperen Şengün için harekete geçti. Rockets, dudak uçuklatacak yeni bir kontrat önererek milli yıldızımızla yola devam etmek istiyor.

ÖNERİ 225 MİLYON DOLAR

Ünlü spor yazarlarından Shams Charania, Houston Rockets'ın Şengün ile ilgili planını duyurdu. Buna göre; performansıyla maksimum kontrat için uygun hale gelen Şengün'e Rockets'tan 5 yıl için 225 milyon dolar önerileceği belirtildi. 2021 NBA Draftı'nda Oklahoma Thuner tarafından seçilen ve Houston'a takaslanan Şengün, böylece rüya gibi bir kontratı elde etmiş olacak.

FORMU PARMAK ISIRTTI

Şengün, Sacramento maçında sakatlanmış ve parkeyi tekerlekli sandalye ile terk etmişti. Yıldız isim, bu sezon 63 maçta, 21.1 sayı, 9.3 ribaunt ve 5 asist ortalaması yakaladı. Spurs maçında 45 sayıyla kariyer rekoru kıran, 29 kez double double yapan Şengün, 8 Ocak'ta da Batı Konferansı'nda haftanın oyuncusu seçilmişti. Alperen, NBA tarihinde bir sezonu 20+ sayı, 5+ ribaund, 5+ asist ve yüzde 50+ şut yüzdesi ile tamamlayan en genç oyuncu pozisyonunda.

8 MALİKANE, 8 LÜKS ARAÇ, 1 ADA

Alperen Şengün, Miami'de 27 milyon dolara denize sıfır malikhanelerden 8 adet satın alabiliyor. Milli yıldızımız bu parayla, 28 milyon dolar değeriyle dünyanın en pahalı arabalarından biri olarak bilinen Rolls-Royce Boat Tail'den de 8 tane alabiliyor.

Şengün, ABD'de malikane almayı tercih etmeyip Ada almak isterse, 260 bin metrekarelik alana sahip bir adaya yaklaşık 175 milyon dolara sahip olabiliyor. Ayrıca yıldız isim 31 milyon dolar civarındaki değeriyle dünyanın en pahalı saati olarak bilinen Patek Philippe Grandmaster kol saatinden de 7 tane satın alabiliyor.