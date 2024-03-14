Eylem Tok’un eski eşi Bülent Cihantimur hakkında şok eden detay! Tayyar Öz ve Özlem Öz davasında kara para aklamakla suçlandı

Türkiye'nin konuştuğu İstanbul Eyüpsultan'daki kazada sular durulmadı. 1 Mart'ta meydana gelen olayda yazar Eylem Tok ile ünlü estetikçi Op. Dr. Bülent Cihantimur'un oğlu ehliyetsiz Timur Cihantimur (16), otomobille arkadaşlarıyla yarış yaptı.

ATV motorunu emniyet şeridinde durarak kontrol eden gruba çarptı. O kaza Oğuz Murat Acı'yı hayattan kopardı. Acı'nın araç altında 1.5 saat yaralı halde kaldığı, daha sonra da kan kaybından öldüğü anlaşıldı. Delilleri yok etmeye çalışan Eylem Tok, oğluyla birlikte önce Mısır'a, daha sonra ABD'ye kaçtı. Bunu organize eden Ayşe Ceren Saltoğlu, tutuklandı. Haklarında yakalama kararı bulunan anne ve oğlun ABD'den iadesi için çalışmaların sürdüğü anlaşıldı.

13 ŞÜPHELİ ARASINDA

Öte yandan Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'un kaçmasına yardım ettiği düşünülen baba Bülent Cihantimur, şimdi de tüm Türkiye'nin konuştuğu 'fenomenler soruşturmasında' karşımıza çıktı. Cihantimur'un, fenomenlere yönelik kara para soruşturmasının şüphelilerinden birisi olduğu anlaşıldı. Şüpheli olduğu dosyanın ise kamuoyunda 'Tayyargiller' olarak bilinen Tayyar ve Özlem Öz çiftinin davası olduğu iddia edildi. 13 şüpheliden biri olan Cihantimur'a yurt dışına çıkış yasağı da konmuştu.



KAN PARASI İDDİASI

Timur Cihantimur'un babası Bülent Cihantimur ve hayatını kaybeden Murat Acı'nın babası Özer Acı'nın, kazadan 2 gün sonra buluştuğu iddia edildi. Buluşmanın gergin geçtiği, kan parası meselesinin konuşulduğu öğrenildi.