ANSET’in 5 yılda festival ve organizasyonlar için 359 milyon 990 bin lira harcadığı belirtildi. (Foto: AA)

ANSET'İN 5 YILLIK HARCAMASI 359 MİLYON LİRA

Belediye iştiraki ANSET üzerinden 5 yılda festival, konser ve diğer kültürel faaliyetler için 359 milyon 990 bin lira harcandığı, bu tutarın enflasyonla güncellenmiş karşılığının 778 milyon 394 bin lira olduğu belirtildi.

Festival tarihleri dışında da lüks otellerde konaklama harcamaları yapıldığı, bazı kamu görevlilerinin konaklama giderlerinin şirket bütçesinden karşılandığı ileri sürüldü. Organizasyon dışı konaklama ve yeme-içme harcamalarının ise 'keyfilik' taşıdığı değerlendirmesinde bulunuldu.

ALTIN PORTAKAL İNCELENDİ

62'nci Altın Portakal Film Festivali için yapılan 114 milyon 200 bin liralık hizmet alımında da alt yüklenici sözleşmelerinde rekabet koşullarının sağlanmadığı ileri sürüldü. Bilirkişi heyeti, aralarında Muhittin Böcek ve Cansel Çevikol Tuncer'in de bulunduğu bazı belediye yöneticileri ile şirket yetkililerinin kamu zararından sorumlu tutulması gerektiği yönünde görüş bildirdi.

CUMHURİYET'İN 100'ÜNCÜ YILI KUTLAMALARI İHALESİNE BİLİRKİŞİ İTİRAZI

İddianamede, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kutlamaları için yapılan ihaleye ilişkin de bilirkişi tespitlerine yer verildi. Raporda, kutlamaların tarihinin yıllar öncesinden belli olmasına rağmen ihalenin pazarlık yöntemiyle gerçekleştirildiği belirtildi. Bilirkişi heyeti, belediye tarafından açık ihale yapılmasına zaman kalmadığı gerekçesini uygun bulmayarak, ihale yönteminin mevzuata aykırı olduğu yönünde görüş bildirdi.