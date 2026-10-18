Fransa'da 17 Ekim'de düzenlenen sarı yelekliler gösterilerinin ardından siyasi kriz yaşanıyor. Hayat pahalılığı ve yüksek akaryakıt fiyatlarını protesto etmek amacıyla öğrencilerin de desteğiyle sokaklara çıkan yüz binlerce kişi, ülkenin birçok kentinde gösteriler düzenledi. Paris, Marsilya ve Lyon başta olmak üzere çok sayıda şehirde yağma ve şiddet olayları yaşanırken, tarihi bir belediye binası ateşe verildi. SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ Fransa'da yüz binlerce kişinin katıldığı protestoların ardından yaşanan şiddet olayları üzerine Başbakan Sebastien Lecornu, belirli bölgelerde kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanması talimatı verdi. NUNEZ İSTİFA ETTİ, MACRON KABUL ETMEDİ Gösterilerin yönetiminde yetersiz kaldığı gerekçesiyle eleştirilen İçişleri Bakanı Laurent Nunez sorumluluğu üstlenerek istifasını sundu. Ancak Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, kolluk kuvvetlerinin yönetiminde devamlılığın sağlanması gerektiğini belirterek istifayı kabul etmedi. 200 BİN KİŞİ BEKLENİYORDU, 550 BİNİ AŞTI

Fransa'da gerginlik tırmanıyor (Foto: AA)

2 BİN 400 GÖZALTI, YAKLAŞIK BİN YARALI

İçişleri Bakanı Nunez, gösterilerin ardından ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, 2 binden fazla kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

İlk açıklamasında 600'den fazla polis, jandarma personeli ve itfaiyecinin yaralandığını bildiren Nunez, bu sayının kesin olmadığını belirtti.

Daha sonra paylaşılan bilgilere göre ülke genelindeki gözaltı sayısı yaklaşık 2 bin 400'e, yaralanan polis, jandarma personeli ve itfaiyeci sayısı ise yaklaşık bine ulaştı.

Şiddet olaylarına karışan kişilerin tespit edilerek adalet karşısına çıkarılması amacıyla soruşturmalar başlatıldı.

LECORNU: "KAMU DÜZENİNİ YENİDEN SAĞLAMA KARARLILIĞIM TAM"



Kriz toplantısının ardından konuşan Lecornu, valilere şiddet olaylarının yoğunlaştığı bölgelerde kısmi sokağa çıkma yasakları uygulanması talimatı verdiğini açıkladı. Başbakan, "Fransızlar televizyonlarının karşısında ülkenin her yerinde büyük bir kargaşa yaşandığını düşünüyor. Neyse ki durum böyle değil. Yaşanan kargaşa özellikle belirli kent merkezlerinde yoğunlaşıyor" dedi. Lecornu, "Valilerden bu akşamdan itibaren belirli bölgelerde kısmi sokağa çıkma yasakları uygulamalarını istedim. Belediye başkanları ve ticaret odalarıyla görüşülerek insanların ve işletmelerin korunmasına yönelik tedbirler belirlenecek" ifadelerini kullandı.



Olağanüstü hâl ihtimaline ilişkin soruyu da yanıtlayan Başbakan, "Kamu düzenini yeniden sağlama konusundaki kararlılığım tamdır. Gerekli olursa bunu da yaparım. Ancak şu anda kısmi sokağa çıkma yasaklarının daha uygun olduğunu düşünüyorum. Paris'in tamamını sokağa çıkma yasağı kapsamına almak söz konusu değil" diye konuştu.

"KIRIP DÖKENLER BEDELİNİ ÖDEMELİ"



Yağmalama ve tahribat olaylarının sorumlularına ağır yaptırımlar uygulanacağını belirten Lecornu, "Her şeyden önce kırıp dökenler bedelini ödemeli" dedi. Başbakan, mahkûm edilen kişilerin sosyal yardımlarına el konulmasına imkân sağlayacak yasa tasarısının parlamentoya sunulacağını duyurdu. Şüphelilere yönelik adli işlem oranının yaklaşık yüzde 80 olduğunu belirten Lecornu, Paris'te yaklaşık 200 soruşturmacının güvenlik kamerası ve sosyal medya görüntülerini inceleyeceğini açıkladı. Lecornu, "Son derece güçlü ve kapsamlı bir cezai karşılık verilecek. Sosyal medyada birçok yağmacının görüntülerini gördük. Bazıları yüzlerini gizleme gereği bile duymamış. Çok büyük çaplı bir adli operasyon başlıyor" ifadelerini kullandı.