Fransa’da "sarı" ihtilal! Yağmayı önlemek için sokağa çıkma yasağı... Nunez'in istifası Macron'dan döndü
Fransa'da sarı yeleklilerin yaktığı ateş dalga dalga büyüyor. "Demokrasinin beşiği" diye pazarlanan Avrupa, kitlesel sokak olaylarına sahne oluyor. Fransız sokaklarından gelen görüntüler 'endişelere' yol açıyor. 550 binden fazla kişinin katıldığı protestolarda kan aktı. Paris'te bir gösterici can verirken, yaklaşık bin kişi yaralandı. Yüzlerce iş yerinin yağmalandığı olayların ardından İçişleri Bakanı Laurent Nunez istifasını sundu. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise istifayı reddederek yeni güvenlik önlemleri talimatı verdi. Başbakan Sebastien Lecornu, belirli bölgelerde kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanması talimatı verdi.
Fransa'da 17 Ekim'de düzenlenen sarı yelekliler gösterilerinin ardından siyasi kriz yaşanıyor. Hayat pahalılığı ve yüksek akaryakıt fiyatlarını protesto etmek amacıyla öğrencilerin de desteğiyle sokaklara çıkan yüz binlerce kişi, ülkenin birçok kentinde gösteriler düzenledi.
Paris, Marsilya ve Lyon başta olmak üzere çok sayıda şehirde yağma ve şiddet olayları yaşanırken, tarihi bir belediye binası ateşe verildi.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ
Fransa'da yüz binlerce kişinin katıldığı protestoların ardından yaşanan şiddet olayları üzerine Başbakan Sebastien Lecornu, belirli bölgelerde kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanması talimatı verdi.
NUNEZ İSTİFA ETTİ, MACRON KABUL ETMEDİ
Gösterilerin yönetiminde yetersiz kaldığı gerekçesiyle eleştirilen İçişleri Bakanı Laurent Nunez sorumluluğu üstlenerek istifasını sundu. Ancak Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, kolluk kuvvetlerinin yönetiminde devamlılığın sağlanması gerektiğini belirterek istifayı kabul etmedi.
200 BİN KİŞİ BEKLENİYORDU, 550 BİNİ AŞTI
Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, France Inter radyosunda yaptığı açıklamada, 17 Ekim'deki gösterilere ilişkin katılım tahminlerinin beklentilerin çok üzerinde gerçekleştiğini söyledi.
Gösteriler için 200 bin kişinin katılımını öngördüklerini belirten Nunez, protestocuların sayısının 550 bini aştığını kaydetti.
Öğrencilerin de destek verdiği gösterilerde, hayat pahalılığı ve yüksek akaryakıt fiyatlarına tepki gösterildi.
Protestoların ardından ülkenin birçok kentinde kamu binaları, güvenlik güçleri ve iş yerleri hedef alındı.
2 BİN 400 GÖZALTI, YAKLAŞIK BİN YARALI
İçişleri Bakanı Nunez, gösterilerin ardından ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, 2 binden fazla kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
İlk açıklamasında 600'den fazla polis, jandarma personeli ve itfaiyecinin yaralandığını bildiren Nunez, bu sayının kesin olmadığını belirtti.
Daha sonra paylaşılan bilgilere göre ülke genelindeki gözaltı sayısı yaklaşık 2 bin 400'e, yaralanan polis, jandarma personeli ve itfaiyeci sayısı ise yaklaşık bine ulaştı.
Şiddet olaylarına karışan kişilerin tespit edilerek adalet karşısına çıkarılması amacıyla soruşturmalar başlatıldı.
LECORNU: "KAMU DÜZENİNİ YENİDEN SAĞLAMA KARARLILIĞIM TAM"
Kriz toplantısının ardından konuşan Lecornu, valilere şiddet olaylarının yoğunlaştığı bölgelerde kısmi sokağa çıkma yasakları uygulanması talimatı verdiğini açıkladı. Başbakan, "Fransızlar televizyonlarının karşısında ülkenin her yerinde büyük bir kargaşa yaşandığını düşünüyor. Neyse ki durum böyle değil. Yaşanan kargaşa özellikle belirli kent merkezlerinde yoğunlaşıyor" dedi. Lecornu, "Valilerden bu akşamdan itibaren belirli bölgelerde kısmi sokağa çıkma yasakları uygulamalarını istedim. Belediye başkanları ve ticaret odalarıyla görüşülerek insanların ve işletmelerin korunmasına yönelik tedbirler belirlenecek" ifadelerini kullandı.
Olağanüstü hâl ihtimaline ilişkin soruyu da yanıtlayan Başbakan, "Kamu düzenini yeniden sağlama konusundaki kararlılığım tamdır. Gerekli olursa bunu da yaparım. Ancak şu anda kısmi sokağa çıkma yasaklarının daha uygun olduğunu düşünüyorum. Paris'in tamamını sokağa çıkma yasağı kapsamına almak söz konusu değil" diye konuştu.
"KIRIP DÖKENLER BEDELİNİ ÖDEMELİ"
Yağmalama ve tahribat olaylarının sorumlularına ağır yaptırımlar uygulanacağını belirten Lecornu, "Her şeyden önce kırıp dökenler bedelini ödemeli" dedi. Başbakan, mahkûm edilen kişilerin sosyal yardımlarına el konulmasına imkân sağlayacak yasa tasarısının parlamentoya sunulacağını duyurdu. Şüphelilere yönelik adli işlem oranının yaklaşık yüzde 80 olduğunu belirten Lecornu, Paris'te yaklaşık 200 soruşturmacının güvenlik kamerası ve sosyal medya görüntülerini inceleyeceğini açıkladı. Lecornu, "Son derece güçlü ve kapsamlı bir cezai karşılık verilecek. Sosyal medyada birçok yağmacının görüntülerini gördük. Bazıları yüzlerini gizleme gereği bile duymamış. Çok büyük çaplı bir adli operasyon başlıyor" ifadelerini kullandı.
PARİS'TE CAN KAYBI, SAINT-ETIENNE'DE AĞIR YARALANMA
Paris'teki gösteriler sırasında fenalaşan bir protestocu, ilk yardım merkezine götürüldü.
Polis kaynaklarına göre gösterici, merkezin önüne getirildiği sırada hayatını kaybetti.
Paris Emniyet Müdürlüğü, söz konusu kişinin kalp ve solunum durması sonucu yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Saint-Etienne kentinde ise gösterilere katılan bir kişinin elinin koptuğu bildirildi.
PARİS'TEN MARSİLYA'YA ŞİDDET OLAYLARI
Nunez, gösterilerin öğle saatlerinden itibaren şiddetlendiğini belirterek, aşırı sola mensup olduğunu öne sürdüğü binlerce kişinin kamu binalarını hedef aldığını ve güvenlik güçleriyle karşı karşıya geldiğini savundu.
Bakan Nunez'e göre daha sonra iş yerlerini yağmalayan gruplar da olaylara katıldı.
Şiddet ve yağma olaylarının yaşandığı kentler arasında Paris, Marsilya, Lyon, Bordeaux, Rennes, Strazburg, Grenoble, Nice ve Limoges yer aldı.
Aralarında lüks markaların mağazalarının da bulunduğu yüzlerce iş yerinde yağma ve hasar meydana geldi.
Limoges kentindeki tarihi belediye binası ise gösteriler sırasında ateşe verildi.
NUNEZ: "PROTESTO DÜZENLEMEK TEMEL BİR HAK"
İçişleri Bakanı Laurent Nunez, gösterilerin ardından yaptığı açıklamada barışçıl protesto hakkıyla şiddet eylemleri arasında ayrım yapılması gerektiğini vurguladı.
Nunez, "Protesto düzenlemek temel bir hak, şiddetli ve örgütlü şekilde düzensizlik saçmak değil." ifadesini kullandı.
Emniyet güçlerine ve kamu kurumlarına saldırılmasının, kamu binalarına zarar verilmesinin, valilik ve belediye binalarına izinsiz girilmesinin ve iş yerlerinin yağmalanmasının haklı gösterilemeyeceğini belirtti.
Zorlu koşullarda, bazı bölgelerde gece geç saatlere kadar görev yapan polis, jandarma personeli ve itfaiyecilere desteğini dile getiren Nunez, "Cumhuriyet, düzensizliği ve şiddeti dayatmaya çalışanlara karşı hiçbir taviz vermeyecek." dedi.
MACRON: "YAĞMACILAR VERDİKLERİ ZARARIN BEDELİNİ ÖDEYECEK"
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gösterilerin ardından yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında şiddet olaylarına sert tepki gösterdi.
Macron, "Yağmacılar verdikleri zararın bedelini ödeyecek ve cumhuriyeti yıkmaya çalışanlar hesap verecek." dedi.
Fransa'nın düzen ve sükunete ihtiyacı olduğunu vurgulayan Macron, valilerin bazı gösterileri yasaklama kararı alabileceklerini açıkladı.
İÇİŞLERİ BAKANI İSTİFASINI SUNDU
Gösterilerin ardından İçişleri Bakanı Laurent Nunez'e yönelik siyasi eleştiriler arttı.
Solcu, çevreci ve aşırı sağcı siyasetçiler, Nunez'i gösterileri iyi yönetememekle eleştirerek istifasını istedi.
France Inter radyosuna konuk olan Nunez, istifasını sunduğunu açıkladı.
Nunez, "İstifamı sundum çünkü tüm bu yaşananlardan ben sorumluyum." ifadelerini kullandı.
Kamu yararı bilincine sahip olduğunu belirten Nunez, meydana gelen hasar dikkate alındığında istifasını sunmasının en doğru karar olduğunu söyledi.
Şiddet olaylarının yeniden yaşanmasını istemediğini vurgulayan Nunez, yüzlerce iş yerinin yağmalanmasının güvenlik yönetimindeki eksiklikleri ortaya koyduğunu kabul etti.
Bakan Nunez, "Esnafa bakıp da 'Kontrolü kaybetmedik' diyemeyiz." şeklinde konuştu.
MACRON İSTİFAYI REDDETTİ
Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Nunez'in sunduğu istifayı reddettiği bildirildi.
Macron'un kararına gerekçe olarak, mevcut koşullarda kolluk kuvvetlerinin yönetiminde devamlılığın sağlanması gerektiği gösterildi.
Cumhurbaşkanı Macron, İçişleri Bakanı Nunez'e sahada şiddet ve yıkım eylemlerine karışan kişilere karşı en hızlı şekilde yeni müdahale yöntemlerinin uygulanması talimatını verdi.
İSTİHBARAT EKSİKLİKLERİ İÇİN ŞEFFAFLIK TALEBİ
Macron, gösteriler öncesinde yapılan katılım tahminleri ile istihbarat çalışmalarındaki eksikliklere de dikkat çekti.
Başlangıçta 200 bin kişinin katılacağı öngörülen gösterilerde katılımın 550 bini aşması, güvenlik planlamasına ilişkin tartışmaları beraberinde getirdi.
Elysee Sarayı'nın açıklamasına göre Macron, gösterilere ilişkin öngörü ve istihbarat eksiklikleri konusunda Nunez'den şeffaflık talep etti.
NUNEZ MARSİLYA'YA GİDECEK
İçişleri Bakanı Laurent Nunez'in, gösteriler sırasında ciddi şiddet olaylarının yaşandığı Marsilya'yı ziyaret etmesi bekleniyor.
Fransa'nın en büyük ikinci kenti olan Marsilya, sarı yeleklilerin 17 Ekim'deki eylemlerinde olayların yoğunlaştığı şehirler arasında yer aldı.
Ülke genelinde gösterilere ilişkin soruşturmalar devam ederken, hükümetin yeni güvenlik tedbirleri ve gösterilere yönelik olası yasak kararları gündemdeki yerini koruyor.