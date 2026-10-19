SPK'da istifa değil görevden alma! Mahmut Sütcü kararı ve yeni atamalar Resmi Gazete'de
Resmi Gazete’de yayımlanan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlarıyla SPK Başkanı Mahmut Sütcü ve Kamu Gözetimi Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül görevden alındı. Fon krizi sonrası Mahmut Sütcü’nün istifa ettiği yönündeki haberlerin aksine görevden alındığı netleşirken, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Kutluhan Taşkın, Gelir İdaresi Başkanlığına ise Şinasi Candan atandı; çok sayıda bakanlık ve kurumda da üst düzey değişiklikler yapıldı.
Resmi Gazete'nin 20 Ekim 2026 tarihli sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararlarıyla, aralarında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Kamu Gözetimi Kurumu'nun da bulunduğu kritik kurumlarda üst düzey görevden almalar ve atamalar gerçekleştirildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı başta olmak üzere çok sayıda bakanlık, genel müdürlük ve il teşkilatında kadrolar yenilendi.
RESMİ GAZETE İLE NETLEŞTİ
Yayımlanan kararlara göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Mahmut Sütcü ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül görevden alındı.
İSTİFA DEĞİL GÖREVDEN ALMA
Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Mahmut Sütcü'nün istifa ettiği haberlerinin asılsız olduğu ortaya çıktı.
Ekonomi yönetimindeki değişim dalgası kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Strateji ve Bütçe Başkanlığı Başkan Yardımcısı Kutluhan Taşkın atandı.
Kutluhan Taşkın kimdir?
1978 yılında Konya'nın Akşehir ilçesinde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Akşehir'de tamamladı. Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümünden 2001 yılında mezun oldu. Aynı yıl Devlet Planlama Teşkilatı Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Genel Müdürlüğünde Planlama Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı. 2006 yılında Planlama Uzmanlığına atandı.
2003-2007 ve 2009-2011 dönemlerinde Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğünde görev yaptı. 2007-2009 döneminde Cornell Üniversitesi (ABD) kamu yönetimi programında yüksek lisansını tamamladı.
2011-2016 döneminde Kalkınma Bakanlığı Kurumsal ve Stratejik Yönetim Dairesi Başkanlığı görevinde bulundu. 2016-2018 döneminde Kalkınma Bakanlığı Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Genel Müdür vekili olarak görev yaptı.
2018-2021 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Plan ve Programlar Genel Müdürlüğü görevini yaptı. Ekonomik Modelleme ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü görevini de vekâleten sürdürmüştür.
21 Mayıs 2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı olarak atanmıştı.
Kritik kurumlardan Gelir İdaresi Başkanlığı'na ise Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Şinasi Candan getirilirken; başkan yardımcılıklarına Kaan Kasım, Zekayi Çenge ve Hüseyin Azili, daire başkanlığına da Ferhat Dinçer atandı.
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞINDA ATAMALAR
Bakanlık bünyesinde çeşitli il müdürlükleri ile genel müdür yardımcılığına yeni görevlendirmeler yapıldı. Kararlar kapsamında:
MİLLİ PİYANGO
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünde Yönetim Kurulu üyeliğine Hikmet Yıldırım, Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu üyeliğine Salih Ercan, I. Hukuk Müşavirliğine ise Gencer Genç atandı.
DİĞER BAKANLIKLARDA ATAMA VE GÖREVDEN ALMA
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal ile Vakıflar Genel Müdürlüğü Adana Vakıflar Bölge Müdürü Lütfi Karabacak görevden alındı.
Milli Eğitim Bakanlığında İnşaat ve Emlak Genel Müdür Yardımcılığına Fikri Erdem Kökbay atandı.
Tarım ve Orman Bakanlığında Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcılığına Mahmut Musa Timur, Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına ise Özge Umut Eker getirildi.
Kararlar, 19 Ekim 2026 tarihini taşıyor ve 20 Ekim 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.