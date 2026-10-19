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Altın fiyatları yeni haftada ne yöne gidecek? Faruk Erdem'den kritik uyarılar! 19 Ekim 2026 Kapalıçarşı gram ve çeyrek altın tablosu

Yeni haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları hem küresel gelişmelerin hem de iç piyasadaki hareketliliğin etkisiyle yakından takip ediliyor. ABD enflasyon verisi sonrası oluşan faiz endişesi ve Rusya yaptırımlarına dair beklentiler piyasada dengeleri değiştirirken, Faruk Erdem canlı yayında kritik eşiği değerlendirdi. Peki 19 Ekim 2026 Kapalıçarşı ve serbest piyasa tablosunda gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın ne kadar oldu?

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Altın fiyatları yeni haftada ne yöne gidecek? Faruk Erdem'den kritik uyarılar! 19 Ekim 2026 Kapalıçarşı gram ve çeyrek altın tablosu

Altın piyasası yeni haftanın ilk işlem gününe dar bantta ve temkinli bir hareketle adım attı. A Haber ekranlarında saat 10:00'da gerçekleştirilen canlı yayında sunucu Cansın Helvacı'nın sorularını yanıtlayan Faruk Erdem, haftanın ilk saatlerinde altın cephesinde yaşanan hareketliliği değerlendirdi.

ABD enflasyon verisi ve Rusya yaptırımlarına dair beklentiler altın piyasasını doğrudan etkiliyor. | Görseller temsili olup Depo Photos ve Takvim Foto Arşivi'ne aittir.ABD enflasyon verisi ve Rusya yaptırımlarına dair beklentiler altın piyasasını doğrudan etkiliyor. | Görseller temsili olup Depo Photos ve Takvim Foto Arşivi'ne aittir.

Sabah saatleri itibarıyla altında küçük çaplı bir yükseliş kaydedildiğini belirten Erdem, ons altının 4.200 dolar eşiğinin altında kaldığını ve piyasadaki yatay seyrin sürdüğünü ifade etti.

Altın fiyatları yeni haftada ne yöne gidecek? Faruk Erdem'den kritik uyarılar! 19 Ekim 2026 Kapalıçarşı gram ve çeyrek altın tablosu-3

ABD ENFLASYONU VE RUSYA YAPTIRIMLARI ALTININ YÖNÜNÜ BELİRLİYOR

Sabah saatlerinde altında görülen sınırlı hareketliliğin arkasında küresel ekonomideki iki temel gelişme yer alıyor. Faruk Erdem, ABD'de açıklanan enflasyon rakamlarında küçük bir artış yaşandığına dikkat çekerek bu durumun bu ay yapılacak faiz toplantısı öncesinde piyasalarda endişe yarattığını dile getirdi. Faiz kararlarına yönelik bu belirsizlik, altın fiyatlarının sert bir kırılma yaşamadan yatay bir çizgide ilerlemesine neden oluyor.

Altın fiyatları yeni haftada ne yöne gidecek? Faruk Erdem'den kritik uyarılar! 19 Ekim 2026 Kapalıçarşı gram ve çeyrek altın tablosu-4

Jeopolitik cephede ise ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları ve Rusya'ya yönelik yaptırımların biraz esnetilebileceğine dair beklentiler piyasalarda olumlu bir hava oluşturdu. Avrupa'da devam eden doğal gaz sıkıntısı endişeleri sürerken yaptırımların kalkabileceği ve gaz satışının önünün açılabileceği beklentisi, petrol fiyatlarını yüzde 2,5 oranında geri çekti.

Gram altın gün içinde en yüksek 6.676,93 TL seviyesini test etti.Gram altın gün içinde en yüksek 6.676,93 TL seviyesini test etti.

Cansın Helvacı'nın petrolün 107 dolar seviyesinde bulunduğunu hatırlatması üzerine Erdem, petrolün hâlâ 100 doların üzerinde işlem gördüğünü ancak bu geri çekilme umudunun altın fiyatlarında olası bir düşüşü engelleyerek sınırlı bir yükseliş getirdiğini belirtti.

ONS ALTIN
4.144,98 dolar
4.200 doların altında
PETROL
107 dolar seviyesi
Yüzde 2,5 geri çekilme
BİST 100
12.000 puanın altı
Satış baskısı sürüyor
Video Oynatma İkonu Borsa, altın ve petrolde son durum

BORSA İSTANBUL'DA BİLANÇO DÖNEMİ BEKLENTİSİ VE FON SORUŞTURMASI ETKİSİ

Canlı yayında altın piyasasının yanı sıra Borsa İstanbul'daki son tablo da ele alındı. Geçen hafta etkili olan satış dalgasının ardından borsanın yeni haftaya yatay ve hafif olumlu başladığını söyleyen Faruk Erdem, endeksin kısa süre içinde yeniden negatife dönerek 12.000 puanın altına gerilediğini aktardı. Endeksin bu seviyelere 14.000 puan bandından indiğini hatırlatan Erdem, piyasadaki satış baskısının ve endişenin sürdüğünü kaydetti.

Altın fiyatları yeni haftada ne yöne gidecek? Faruk Erdem'den kritik uyarılar! 19 Ekim 2026 Kapalıçarşı gram ve çeyrek altın tablosu-6

Borsadaki geri çekilmede yürütülen fon soruşturması sürecinin olumsuz etkili olduğuna değinen Erdem, 300'ün üzerinde şirketin gerçek piyasa değerinin altında işlem gördüğüne dair haberlere dikkat çekti. Buna karşın şirketlerin belirli dönemlerdeki mali tablolarını ve finansal sonuçlarını açıkladığı bilanço döneminin başladığını vurgulayan Erdem, yeni hikâyelerle birlikte hem yurt içi hem de yurt dışı piyasalarda bir toparlanma beklediğini ifade etti.

Altın fiyatları yeni haftada ne yöne gidecek? Faruk Erdem'den kritik uyarılar! 19 Ekim 2026 Kapalıçarşı gram ve çeyrek altın tablosu-7

SERBEST PİYASA VE KAPALIÇARŞI'DA AKŞAM SAATLERİ İTİBARIYLA ALTIN FİYATLARI

Sabah saatlerinde izlenen yatay seyrin ardından akşam saatlerinde serbest piyasa ve Kapalıçarşı işlem verileri netleşti.

Saat 18:00 verilerine göre 19 Ekim 2026 gününe 6.633,21 TL seviyesinden başlayan gram altın, gün içinde en yüksek 6.676,93 TL ve en düşük 6.600,61 TL seviyelerini test ederek yaklaşık yüzde 1,16 oranında dalgalandı. Saat 18:18:11 itibarıyla kaydedilen serbest piyasa verilerinde spot gram altın 6.600,85 TL alış ve 6.601,86 TL satış seviyesinde yer aldı.

Ons altın küresel piyasalarda 4.200 dolar eşiğinin altında yatay seyrini sürdürüyor.Ons altın küresel piyasalarda 4.200 dolar eşiğinin altında yatay seyrini sürdürüyor.

SERBEST PİYASA VE KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI
19 Ekim 2026 • 18:18:11
ALTIN TÜRÜ
ALIŞ
SATIŞ
DEĞİŞİM
FARK
FİYAT
Kapalıçarşı Altın (TL/GR - Spot)
6.600,85 TL
6.601,86 TL
%-0,45
-31,35
6.603,24 TL
Kapalıçarşı Çeyrek Altın
10.714,00 TL
10.790,00 TL
%-0,52
-58,00
10.792,00 TL
Kapalıçarşı Yarım Altın
21.428,00 TL
21.574,00 TL
%-0,53
-116,00
21.574,00 TL
Kapalıçarşı Tam Altın
42.252,89 TL
43.086,29 TL
%0,01
4,73
43.086,29 TL
Cumhuriyet Altını
42.744,00 TL
43.022,00 TL
%-0,53
-231,00
43.025,00 TL
Ata Altın
43.573,29 TL
44.672,29 TL
%0,01
4,91
44.672,29 TL
Reşat Altını
42.776,47 TL
43.054,95 TL
%-0,45
-198,05
43.057,95 TL
Kulplu Reşat Altını
42.778,69 TL
43.057,20 TL
%-0,45
-195,80
43.060,20 TL
Hamit Altın
42.776,47 TL
43.054,95 TL
%-0,46
-198,05
43.054,95 TL
Has Altın
6.567,85 TL
6.568,85 TL
%-0,45
-31,19
6.570,574 TL
22 Ayar Bilezik (Gr)
5.986,00 TL
6.030,00 TL
%-0,76
-46,00
6.030,00 TL
14 Ayar Altın (TL/Gr)
3.590,79 TL
4.790,26 TL
%-0,47
-23,12
4.790,77 TL
18 Ayar Altın (TL/Gr)
4.818,62 TL
4.819,36 TL
%-0,47
-22,88
4.819,67 TL
22 Ayar Altın (TL/Gr)
5.979,29 TL
6.184,38 TL
%-0,53
-33,44
6.185,11 TL
Kapalıçarşı Ziynet 2.5
105.632,22 TL
107.319,23 TL
%0,01
11,79
107.319,23 TL
Kapalıçarşı Beşli Altın
213.905,25 TL
218.074,79 TL
%0,01
23,96
218.074,79 TL
Gremse Altın
105.632,22 TL
108.046,15 TL
%0,01
11,87
108.046,15 TL
Altın ($/ONS)
4.144,47 $
4.144,98 $
%-0,53
-21,31
4.144,36 $
Altın ($/kg)
132.543,00 $
132.563,00 $
%-0,50
-717,00
132.620,00 $
Altın (€/kg)
118.167,00 €
118.241,00 €
%0,00
0,00
118.241,00 €
Külçe Altın ($)
132.600,00 $
132.700,00 $
%-0,15
-200,00
132.700,00 $

Altın fiyatları yeni haftada ne yöne gidecek? Faruk Erdem'den kritik uyarılar! 19 Ekim 2026 Kapalıçarşı gram ve çeyrek altın tablosu-9

GRAM ALTININ GÜN İÇİ HAREKET ARALIĞI VE SON 5 İŞLEM GÜNÜ KAPANIŞ SEYRİ

Kısa vadeli fiyat hareketlerinin karşılaştırılmasına imkân tanıyan 19 Ekim 2026 saat 18:00 verilerine göre, gram altında gün sonu kapanış değeri önceki işlem günündeki 6.633,21 TL'lik kapanışa kıyasla yüzde -0,42 değişimle 6.605,51 TL olarak hesaplandı. Son beş işlem günü incelendiğinde ise gram altının en düşük kapanışını 6.520,53 TL, en yüksek kapanışını ise 6.634,98 TL seviyesinde gerçekleştirdiği görüldü.

Altın fiyatları yeni haftada ne yöne gidecek? Faruk Erdem'den kritik uyarılar! 19 Ekim 2026 Kapalıçarşı gram ve çeyrek altın tablosu-10

GRAM ALTIN GÜN İÇİ ÖZETİ VE SON 5 İŞLEM GÜNÜ
GÖSTERGE / DÖNEM
SEVİYE / ORAN
19 Ekim Açılış Seviyesi
6.633,21 TL
19 Ekim Gün İçi En Yüksek Seviye
6.676,93 TL
19 Ekim Gün İçi En Düşük Seviye
6.600,61 TL
19 Ekim Gün Sonu Kapanış Değeri (18:00)
6.605,51 TL
Önceki İşlem Günü Kapanışı
6.633,21 TL
Günlük Değişim Oranı
%-0,42
Gün İçi Dalgalanma Oranı
%1,16
Son 5 İşlem Günü 1. Kapanış
6.604,14 TL
Son 5 İşlem Günü 2. Kapanış
6.633,21 TL
Son 5 İşlem Günü 3. Kapanış (Dönem En Yükseği)
6.634,98 TL
Son 5 İşlem Günü 4. Kapanış (Dönem En Düşüğü)
6.520,53 TL
Son 5 İşlem Günü 5. Kapanış
6.606,74 TL

Altın fiyatları yeni haftada ne yöne gidecek? Faruk Erdem'den kritik uyarılar! 19 Ekim 2026 Kapalıçarşı gram ve çeyrek altın tablosu-11

BORSA İSTANBUL'DA STANDART ALTININ KİLOGRAM FİYATI 6 MİLYON 625 BİN LİRAYA ÇIKTI

Kurumsal altın işlemlerinin yürütüldüğü Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) ise gün sonu rakamları yukarı yönlü bir kapanışa işaret etti.

Altın fiyatları yeni haftada ne yöne gidecek? Faruk Erdem'den kritik uyarılar! 19 Ekim 2026 Kapalıçarşı gram ve çeyrek altın tablosu-12

Anadolu Ajansı'nın saat 17:20'de paylaştığı verilere göre, cuma gününü 6 milyon 622 bin liradan tamamlayan standart altının kilogram fiyatı gün içinde en düşük 6 milyon 620 bin lirayı ve en yüksek 6 milyon 655 bin lirayı gördü. Standart altının kilogramı gün sonunda yüzde 0,04 artışla 6 milyon 625 bin liraya yükseldi.

Altın fiyatları yeni haftada ne yöne gidecek? Faruk Erdem'den kritik uyarılar! 19 Ekim 2026 Kapalıçarşı gram ve çeyrek altın tablosu-13

Piyasada toplam 24 işlem adedi üzerinden 393,02 kilogram altın el değiştirirken, altında ve tüm metallerde toplam işlem hacmi 2 milyar 591 milyon 3 bin 997,18 lira olarak kayıtlara geçti. Altın borsasında gün boyunca en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar ise sırasıyla Altınbaş Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Garanti BBVA, Yapı ve Kredi Bankası ile INTL HRM Kıymetli Madenler oldu.

Altın fiyatları yeni haftada ne yöne gidecek? Faruk Erdem'den kritik uyarılar! 19 Ekim 2026 Kapalıçarşı gram ve çeyrek altın tablosu-14

KMKTP ALTIN KAPANIŞ VE İŞLEM VERİLERİSaat 17:20
İŞLEM VERİSİ
STANDART TL/KG
DOLAR/ONS
Önceki Kapanış
6.622.000,00 TL
4.175,90 $
En Düşük
6.620.000,00 TL
4.129,10 $
En Yüksek
6.655.000,00 TL
4.164,15 $
Kapanış
6.625.000,00 TL
4.158,00 $
Ağırlıklı Ortalama
6.631.000,00 TL
4.145,00 $
Toplam İşlem Hacmi
2.591.003.997,18 TL
-
Toplam İşlem Miktarı
393,02 Kg
-
Toplam İşlem Adedi
24
-

Altın fiyatları yeni haftada ne yöne gidecek? Faruk Erdem'den kritik uyarılar! 19 Ekim 2026 Kapalıçarşı gram ve çeyrek altın tablosu-15

SERBEST PİYASADA GÜMÜŞ VE DÖVİZ FİYATLARINDA KAYDEDİLEN RAKAMLAR

Altın piyasasındaki hareketliliğe paralel olarak gümüş ve döviz cephesinde de gün sonu tabloları şekillendi. Saat 18:18:11 verilerine göre serbest piyasada gümüşün gram fiyatı yüzde 0,42 artışla 91,1425 TL seviyesine ulaşırken, İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında dolar, avro, sterlin ve İsviçre frangının cuma ve pazartesi günü alış-satış rakamları da belli oldu.

Altın fiyatları yeni haftada ne yöne gidecek? Faruk Erdem'den kritik uyarılar! 19 Ekim 2026 Kapalıçarşı gram ve çeyrek altın tablosu-16

SERBEST PİYASA GÜMÜŞ FİYATLARI
19 Ekim 2026 • 18:18:11
GÜMÜŞ TÜRÜ
ALIŞ
SATIŞ
DEĞİŞİM
FARK
FİYAT
Gümüş (TL/GR)
91,0466 TL
91,1422 TL
%0,42
0,38
91,1425 TL
Gümüş (Euro/ONS)
51,0500 €
51,1100 €
%0,75
0,39
51,07 €
Gümüş ($/ONS)
57,2700 $
57,3200 $
%0,56
0,32
57,29 $

Altın fiyatları yeni haftada ne yöne gidecek? Faruk Erdem'den kritik uyarılar! 19 Ekim 2026 Kapalıçarşı gram ve çeyrek altın tablosu-17

İSTANBUL VE ANKARA SERBEST PİYASASI DÖVİZ FİYATLARI
Saat 17:20 • Cuma ve pazartesi karşılaştırması
PİYASA VE DÖVİZ
CUMA ALIŞ
CUMA SATIŞ
PAZARTESİ ALIŞ
PAZARTESİ SATIŞ
İstanbul - ABD Doları
49,5270 TL
49,5280 TL
49,5520 TL
49,5530 TL
İstanbul - Avro
55,7830 TL
55,7840 TL
55,6450 TL
55,6460 TL
İstanbul - Sterlin
66,1890 TL
66,1990 TL
66,0860 TL
66,0960 TL
İstanbul - İsviçre Frangı
60,2000 TL
60,2100 TL
60,1130 TL
60,1140 TL
Ankara - ABD Doları
49,4970 TL
49,5770 TL
49,5220 TL
49,6020 TL
Ankara - Avro
55,7430 TL
55,8230 TL
55,6050 TL
55,6850 TL
Ankara - Sterlin
66,1290 TL
66,3390 TL
66,0260 TL
66,2360 TL
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