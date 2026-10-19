Altın fiyatları yeni haftada ne yöne gidecek? Faruk Erdem'den kritik uyarılar! 19 Ekim 2026 Kapalıçarşı gram ve çeyrek altın tablosu
Yeni haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları hem küresel gelişmelerin hem de iç piyasadaki hareketliliğin etkisiyle yakından takip ediliyor. ABD enflasyon verisi sonrası oluşan faiz endişesi ve Rusya yaptırımlarına dair beklentiler piyasada dengeleri değiştirirken, Faruk Erdem canlı yayında kritik eşiği değerlendirdi. Peki 19 Ekim 2026 Kapalıçarşı ve serbest piyasa tablosunda gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın ne kadar oldu?
Altın piyasası yeni haftanın ilk işlem gününe dar bantta ve temkinli bir hareketle adım attı. A Haber ekranlarında saat 10:00'da gerçekleştirilen canlı yayında sunucu Cansın Helvacı'nın sorularını yanıtlayan Faruk Erdem, haftanın ilk saatlerinde altın cephesinde yaşanan hareketliliği değerlendirdi.
Sabah saatleri itibarıyla altında küçük çaplı bir yükseliş kaydedildiğini belirten Erdem, ons altının 4.200 dolar eşiğinin altında kaldığını ve piyasadaki yatay seyrin sürdüğünü ifade etti.
ABD ENFLASYONU VE RUSYA YAPTIRIMLARI ALTININ YÖNÜNÜ BELİRLİYOR
Sabah saatlerinde altında görülen sınırlı hareketliliğin arkasında küresel ekonomideki iki temel gelişme yer alıyor. Faruk Erdem, ABD'de açıklanan enflasyon rakamlarında küçük bir artış yaşandığına dikkat çekerek bu durumun bu ay yapılacak faiz toplantısı öncesinde piyasalarda endişe yarattığını dile getirdi. Faiz kararlarına yönelik bu belirsizlik, altın fiyatlarının sert bir kırılma yaşamadan yatay bir çizgide ilerlemesine neden oluyor.
Jeopolitik cephede ise ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları ve Rusya'ya yönelik yaptırımların biraz esnetilebileceğine dair beklentiler piyasalarda olumlu bir hava oluşturdu. Avrupa'da devam eden doğal gaz sıkıntısı endişeleri sürerken yaptırımların kalkabileceği ve gaz satışının önünün açılabileceği beklentisi, petrol fiyatlarını yüzde 2,5 oranında geri çekti.
Cansın Helvacı'nın petrolün 107 dolar seviyesinde bulunduğunu hatırlatması üzerine Erdem, petrolün hâlâ 100 doların üzerinde işlem gördüğünü ancak bu geri çekilme umudunun altın fiyatlarında olası bir düşüşü engelleyerek sınırlı bir yükseliş getirdiğini belirtti.
BORSA İSTANBUL'DA BİLANÇO DÖNEMİ BEKLENTİSİ VE FON SORUŞTURMASI ETKİSİ
Canlı yayında altın piyasasının yanı sıra Borsa İstanbul'daki son tablo da ele alındı. Geçen hafta etkili olan satış dalgasının ardından borsanın yeni haftaya yatay ve hafif olumlu başladığını söyleyen Faruk Erdem, endeksin kısa süre içinde yeniden negatife dönerek 12.000 puanın altına gerilediğini aktardı. Endeksin bu seviyelere 14.000 puan bandından indiğini hatırlatan Erdem, piyasadaki satış baskısının ve endişenin sürdüğünü kaydetti.
Borsadaki geri çekilmede yürütülen fon soruşturması sürecinin olumsuz etkili olduğuna değinen Erdem, 300'ün üzerinde şirketin gerçek piyasa değerinin altında işlem gördüğüne dair haberlere dikkat çekti. Buna karşın şirketlerin belirli dönemlerdeki mali tablolarını ve finansal sonuçlarını açıkladığı bilanço döneminin başladığını vurgulayan Erdem, yeni hikâyelerle birlikte hem yurt içi hem de yurt dışı piyasalarda bir toparlanma beklediğini ifade etti.
SERBEST PİYASA VE KAPALIÇARŞI'DA AKŞAM SAATLERİ İTİBARIYLA ALTIN FİYATLARI
Sabah saatlerinde izlenen yatay seyrin ardından akşam saatlerinde serbest piyasa ve Kapalıçarşı işlem verileri netleşti.
Saat 18:00 verilerine göre 19 Ekim 2026 gününe 6.633,21 TL seviyesinden başlayan gram altın, gün içinde en yüksek 6.676,93 TL ve en düşük 6.600,61 TL seviyelerini test ederek yaklaşık yüzde 1,16 oranında dalgalandı. Saat 18:18:11 itibarıyla kaydedilen serbest piyasa verilerinde spot gram altın 6.600,85 TL alış ve 6.601,86 TL satış seviyesinde yer aldı.
GRAM ALTININ GÜN İÇİ HAREKET ARALIĞI VE SON 5 İŞLEM GÜNÜ KAPANIŞ SEYRİ
Kısa vadeli fiyat hareketlerinin karşılaştırılmasına imkân tanıyan 19 Ekim 2026 saat 18:00 verilerine göre, gram altında gün sonu kapanış değeri önceki işlem günündeki 6.633,21 TL'lik kapanışa kıyasla yüzde -0,42 değişimle 6.605,51 TL olarak hesaplandı. Son beş işlem günü incelendiğinde ise gram altının en düşük kapanışını 6.520,53 TL, en yüksek kapanışını ise 6.634,98 TL seviyesinde gerçekleştirdiği görüldü.
BORSA İSTANBUL'DA STANDART ALTININ KİLOGRAM FİYATI 6 MİLYON 625 BİN LİRAYA ÇIKTI
Kurumsal altın işlemlerinin yürütüldüğü Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) ise gün sonu rakamları yukarı yönlü bir kapanışa işaret etti.
Anadolu Ajansı'nın saat 17:20'de paylaştığı verilere göre, cuma gününü 6 milyon 622 bin liradan tamamlayan standart altının kilogram fiyatı gün içinde en düşük 6 milyon 620 bin lirayı ve en yüksek 6 milyon 655 bin lirayı gördü. Standart altının kilogramı gün sonunda yüzde 0,04 artışla 6 milyon 625 bin liraya yükseldi.
Piyasada toplam 24 işlem adedi üzerinden 393,02 kilogram altın el değiştirirken, altında ve tüm metallerde toplam işlem hacmi 2 milyar 591 milyon 3 bin 997,18 lira olarak kayıtlara geçti. Altın borsasında gün boyunca en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar ise sırasıyla Altınbaş Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Garanti BBVA, Yapı ve Kredi Bankası ile INTL HRM Kıymetli Madenler oldu.
SERBEST PİYASADA GÜMÜŞ VE DÖVİZ FİYATLARINDA KAYDEDİLEN RAKAMLAR
Altın piyasasındaki hareketliliğe paralel olarak gümüş ve döviz cephesinde de gün sonu tabloları şekillendi. Saat 18:18:11 verilerine göre serbest piyasada gümüşün gram fiyatı yüzde 0,42 artışla 91,1425 TL seviyesine ulaşırken, İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında dolar, avro, sterlin ve İsviçre frangının cuma ve pazartesi günü alış-satış rakamları da belli oldu.