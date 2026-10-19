GRAM ALTININ GÜN İÇİ HAREKET ARALIĞI VE SON 5 İŞLEM GÜNÜ KAPANIŞ SEYRİ Kısa vadeli fiyat hareketlerinin karşılaştırılmasına imkân tanıyan 19 Ekim 2026 saat 18:00 verilerine göre, gram altında gün sonu kapanış değeri önceki işlem günündeki 6.633,21 TL'lik kapanışa kıyasla yüzde -0,42 değişimle 6.605,51 TL olarak hesaplandı. Son beş işlem günü incelendiğinde ise gram altının en düşük kapanışını 6.520,53 TL, en yüksek kapanışını ise 6.634,98 TL seviyesinde gerçekleştirdiği görüldü.

GRAM ALTIN GÜN İÇİ ÖZETİ VE SON 5 İŞLEM GÜNÜ GÖSTERGE / DÖNEM SEVİYE / ORAN 19 Ekim Açılış Seviyesi 6.633,21 TL 19 Ekim Gün İçi En Yüksek Seviye 6.676,93 TL 19 Ekim Gün İçi En Düşük Seviye 6.600,61 TL 19 Ekim Gün Sonu Kapanış Değeri (18:00) 6.605,51 TL Önceki İşlem Günü Kapanışı 6.633,21 TL Günlük Değişim Oranı %-0,42 Gün İçi Dalgalanma Oranı %1,16 Son 5 İşlem Günü 1. Kapanış 6.604,14 TL Son 5 İşlem Günü 2. Kapanış 6.633,21 TL Son 5 İşlem Günü 3. Kapanış (Dönem En Yükseği) 6.634,98 TL Son 5 İşlem Günü 4. Kapanış (Dönem En Düşüğü) 6.520,53 TL Son 5 İşlem Günü 5. Kapanış 6.606,74 TL

BORSA İSTANBUL'DA STANDART ALTININ KİLOGRAM FİYATI 6 MİLYON 625 BİN LİRAYA ÇIKTI Kurumsal altın işlemlerinin yürütüldüğü Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) ise gün sonu rakamları yukarı yönlü bir kapanışa işaret etti.

Anadolu Ajansı'nın saat 17:20'de paylaştığı verilere göre, cuma gününü 6 milyon 622 bin liradan tamamlayan standart altının kilogram fiyatı gün içinde en düşük 6 milyon 620 bin lirayı ve en yüksek 6 milyon 655 bin lirayı gördü. Standart altının kilogramı gün sonunda yüzde 0,04 artışla 6 milyon 625 bin liraya yükseldi.