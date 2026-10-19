Mustafa Sarıgül, Ömer Sarıgül ve Abdurrahman Emir Sarıgül hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 16, 17 ve 18 Ekim tarihlerinde operasyonlar düzenlendi. Yüksek tutarlı para transferleri ve yurt dışındaki şirketler üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen işlemlerin incelendiği dosyada, müştekilerin tehdit iddiaları da yer aldı.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen şüpheli Emir Sarıgül'ün ise kendisinin emniyete geldiği ve buradaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.





YURT DIŞINA PARA TRANSFERİ İDDİASI

Soruşturma dosyasında yer alan müşteki beyanlarında, kaynağı belirsiz paraların yurt dışındaki şirketler aracılığıyla başka ülkelere aktarıldığı öne sürüldü.

Müştekiler, söz konusu paraların yatırım sözleşmelerinde belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılmadığını iddia etti.

Ayrıca bazı finansal işlemler üzerinden suçtan elde edildiği ileri sürülen gelirlere yasal görünüm kazandırılmaya çalışıldığı iddiaları da soruşturma dosyasına yansıdı.



80 MİLYON EUROLUK SÖZLEŞME, 100 MİLYON EUROLUK HAVALE İDDİASI



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Alman vatandaşı Kai Precat ve Marc Baeriswyl'in, yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiği iddiası üzerine soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

Müştekilerin, "80 milyon avro tutarında sözleşme düzenlendiği", "100 milyon avroluk havale işlemi gerçekleştirildiği", "1 milyar avroluk fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vadedildiği" ve "1,5 milyon avro tutarında tekne satışı yapıldığı" yönünde iddialarda bulundukları ifade edilmişti.

Ayrıca müştekilerin konuya ilişkin bilgi ve belgeleri Murat Ağırel'e ilettiklerini, söz konusu bilgi ve belgelerin ilgili kişilere aktarılmasının ardından tehdit edildiklerini öne sürdükleri vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedilmişti:

"Müşteki ifadeleri, sundukları ses ve görüntü kayıtları ile soruşturma kapsamında elde edilen delillerin birlikte değerlendirilmesi sonucunda Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner ve Murat Ağırel hakkında gözaltı kararı verildi. TBMM 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddialar, ayrı değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilecektir. Soruşturma işlemleri devam etmektedir."

Bu kapsamda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Ömer Sarıgül, Kotil, Aslanbaş, Artuner ve Ağırel gözaltına alınmıştı.

Çalışmaların devamında ise Caner Baş, Cihan Durak, Zekai Erdem, Cihat Salman, Selim Daşdemir, Özgür Bölükbaşı, Bayram Özata, Cemil Vasken Barın, Zekeriya Yasemin, Mehmet Ali Aslan, Sadullah Ergün ve Uğur Kurtulan da yakalanmıştı.

MÜŞTEKİLERDEN EMİR SARIGÜL HAKKINDA TEHDİT İDDİASI

Soruşturma kapsamında müştekilerin tehdit edildiklerine ilişkin beyanları da incelemeye alındı.

Müştekiler, yaşadıkları sorunlara çözüm bulabilmek amacıyla gazeteci Murat Ağırel aracılığıyla girişimlerde bulunduklarını belirtti.

Bu girişimlerin ardından Abdurrahman Emir Sarıgül tarafından tehdit edildiklerini öne süren müştekilerin iddiaları soruşturma dosyasına girdi.