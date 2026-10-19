Şile Belediyesi 'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı 'nın da aralarında bulunduğu 53 kişinin yargılandığı davanın ilk duruşması, bazı tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasının ardından çarşamba gününe ertelendi.

Şile Belediyesine yönelik davada 53 sanığın yargılanmasına başlandı. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

MASA ALTINDA DÖNEN RÜŞVET PARASI

İstanbul Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık Sercan Taşkaya, 2024 yılında belediyede işe başladığını ve memurluk teklif edildiğini belirtti.

Belediyede çeşitli işlerde kullanıldığını ve bazı olaylara tanık olduğunu öne süren Taşkaya, bu durumdan rahatsızlık duyduğunu ve kendisini kullanılmış hissettiğini ifade etti.

Taşkaya, daha sonra Fen İşleri Müdürlüğüne geçtiğini ve ardından belediyedeki görevinden ayrıldığını belirterek, şunları söyledi:

"Özgür Kabadayı, S. isimli kadının yanına gitmemi söyledi. Ben de yanına gittim. S. isimli kadın bana çay ikram etti. Ardından masanın altından kağıt içinde zarf uzatarak 'Say istersen.' dedi. Ben o an para olduğunu anladım.

Göz ucuyla baktığımda paranın dolar olduğunu gördüm. Ben hoşnut olmadım bu durumdan çünkü ben ne alacağımı bilmeden gittim oraya. Sonrasında 'Siz saydıysanız gerek yok.' dedim ve elimi sürmek istemediğimi söyledim.

Oradan çıkarak makamında Özgür Kabadayı'ya teslim ettim. Kabadayı'ya böyle işlere karışmak istemediğimi belirttim. O da bana bağırdı, çağırdı, kızdı."