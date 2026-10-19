SPK'dan Hazine'ye peş peşe gelişmeler! Mahmut Sütcü görevden alındı, Osman Çelik emeklilik dilekçesi verdi
Fon soruşturması sürerken SPK Başkanı Mahmut Sütçü’nün istifa ettiği yönündeki haberlerin ardından Resmi Gazete’de yayımlanan kararla görevden alındığı ortaya çıktı. Kamu Gözetimi Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül de görevden alınırken Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik emeklilik dilekçesini sundu.
Kamuoyunun gündemindeki fon soruşturması sürerken Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Hazine ve Maliye Bakanlığında yaşanan ayrılıklarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Sabah saatlerinde SPK Başkanı Mahmut Sütçü'nün sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiği yönünde haberler yayımlanırken, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla gerçek ortaya çıktı. Karara göre Mahmut Sütcü görevden alındı.
SÜTÇÜ İSTİFA ETMEDİ GÖREVDEN ALINDI
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Mahmut Sütcü'nün görevinden ayrıldığına ilişkin haberlerin ardından gözler Resmi Gazete'ye çevrildi. 20 Ekim 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Sütcü'nün istifa etmediği, görevden alındığı netleşti.
KAMU GÖZETİMİ KURUMU'NDA DA GÖREVDEN ALMA
Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül de görevden alındı.
EMEKLİLİK DİLEKÇESİNİ SUNDU
Öte yandan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik ise Bakan Şimşek'e bugünden geçerli olmak üzere emeklilik dilekçesini sundu.