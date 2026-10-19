SPK'da istifa değil görevden alma! Mahmut Sütcü kararı ve yeni atamalar Resmi Gazete'de

SPKda istifa değil görevden alma! Mahmut Sütcü kararı ve yeni atamalar Resmi Gazetede

Sabah saatlerinde SPK Başkanı Mahmut Sütçü'nün sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiği yönünde haberler yayımlanırken, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla gerçek ortaya çıktı. Karara göre Mahmut Sütcü görevden alındı.

Kamuoyunun gündemindeki fon soruşturması sürerken Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Hazine ve Maliye Bakanlığında yaşanan ayrılıklarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Mahmut Sütcü. (Foto: SPK)



SÜTÇÜ İSTİFA ETMEDİ GÖREVDEN ALINDI

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Mahmut Sütcü'nün görevinden ayrıldığına ilişkin haberlerin ardından gözler Resmi Gazete'ye çevrildi. 20 Ekim 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Sütcü'nün istifa etmediği, görevden alındığı netleşti.

KAMU GÖZETİMİ KURUMU'NDA DA GÖREVDEN ALMA

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül de görevden alındı.



EMEKLİLİK DİLEKÇESİNİ SUNDU



Öte yandan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik ise Bakan Şimşek'e bugünden geçerli olmak üzere emeklilik dilekçesini sundu.

SPK Başkanı Mahmut Sütçü istifa etti

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