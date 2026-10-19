ABD’de 16 yaşındaki oğlu Elijah'ı sanal medya üzerinden yapılan yapay zeka destekli şantajlar sonucu kaybeden Shannon Heacock, Meta şirketine ve Mark Zuckerberg'e karşı başlattığı hukuk mücadelesiyle bütün ebeveynlere örnek oluyor. (Fotoğraf: Depo Photos)

"OĞLUM ÖLMEDİ, ÖLDÜRÜLDÜ"

Oğlunun hayatını kaybettiği geceyi anlatan Heacock, büyük basketbol maçı için hazırlık yaptıklarını ve saat geç olduğu için oğlunu yatmaya gönderdiğini dile getirdi.

Normal şartlarda çocuklarının telefonlarını kendi odasına bıraktığını ancak o gece yorgunluktan dolayı bu kuralı uygulamadığını belirten Heacock, "Anladığımız kadarıyla her şey 150 mesajla gerçekleşti. Yapay zeka kullandılar, fotoğraflar oluşturup tehdit ettiler. Ve sadece 20 dakika içinde oğlumuzu kaybettik." dedi.

Sürecin sanal medya platformu tarafından rahatlıkla engellenebileceğine dikkat çeken Heacock, "Bakın ben Mark'ın platformlarından birine girip kişiye 'aptal' desem muhtemelen engellenirdim, değil mi? Elijah kendi hayatına son verdi ama aynı zamanda Elijah buna zorlandı. Bu nedenle Elijah ölmedi, öldürüldü diyorum. Kendi canına kıymadı. Hatta ölüm belgemizde bile bu durum cinayet olarak kaydedildi." ifadelerini kullandı.

Oğlunun ölümünü intihar değil cinayet olarak tanımlayan Heacock, teknoloji devlerinin algoritmalar aracılığıyla her türlü veriyi takip edebilirken çocukları korumada kasıtlı olarak yetersiz kaldığını öne sürüyor. (Fotoğraf: CNN Türk)