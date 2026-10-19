Netanyahu açısından seçim yalnızca iktidarda kalma yarışı değil. Muhalefet, 7 Ekim'deki güvenlik çöküşünün sorumluluğunu üstlenmediği gerekçesiyle Netanyahu'nun yeniden başbakanlık koltuğuna oturmaması için seçmeni sandığa çağırıyor.

İsrailliler, ülkenin kuruluşundan bu yana yaşadığı en ağır güvenlik krizlerinden biri olan 7 Ekim 2023 saldırısı ve ardından Gazze başta olmak üzere bölgeyi yıllarca kana bulayan savaşların gölgesinde oy kullanacak.

Katil Netanyahu için hesap günü yaklaşıyor (Foto: Reuters)

NETANYAHU İÇİN HESAP GÜNÜ SANDIKTA

İsrail'de seçmenler doğrudan başbakan adaylarına değil siyasi partilere oy veriyor. Seçimin ardından partiler, 120 üyeli Knesset'te en az 61 milletvekiline ulaşarak hükümet kurabilmek için koalisyon görüşmelerine başlıyor.

İsrail'in 78 yıllık tarihinde hiçbir parti Knesset'te tek başına çoğunluğu sağlayamadı. Bu nedenle küçük partiler, hükümetin ve başbakanın belirlenmesinde sandalye sayılarının çok ötesinde siyasi güç elde edebiliyor.

Partilerin Knesset'e girebilmesi için oyların en az yüzde 3,25'ini alması gerekiyor.

18 YILI AŞKIN İKTİDARIN ARDINDAN AĞIR SORUMLULUK TARTIŞMASI

İşgalci Netanyahu, üç ayrı dönemde toplam 18 yılı aşkın süre başbakanlık yaparak İsrail tarihinin en uzun süre görevde kalan başbakanı oldu.

Ancak uzun iktidarının son dönemi Gazze'deki yıkım, bölgesel savaşlar ve 7 Ekim 2023'teki güvenlik çöküşüyle anılıyor.

Netanyahu'nun karşıtları, 7 Ekim saldırısına yol açan güvenlik ve istihbarat başarısızlıklarının siyasi sorumluluğunun Netanyahu hükümetine ait olduğunu savunuyor. Muhalefet, Netanyahu'nun sorumluluktan kaçtığını belirterek seçmenlerden iktidarına son vermelerini istiyor.

Netanyahu hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından savaş suçları ve insanlığa karşı suçlamalar kapsamında çıkarılmış yakalama kararı bulunması da seçim sürecinin üzerindeki en ağır başlıklardan biri olmayı sürdürüyor.