Almanya merkezli küresel otomotiv üreticisi Volkswagen Grubu, tarihinin en derin yeniden yapılanma sürecini yürütürken dünya genelindeki 660 bin çalışanını kapsayan maaş dondurma planıyla büyük iş uyuşmazlığının eşiğine geldi. Şirket yönetiminin 2030 yılına kadar maaş artışlarını askıya alma kararı sendikaların sert tepkisine neden oldu. Volkswagende 50 bin kişilik işten çıkarma planı onaylandı: Araç portföyü 2035e kadar yüzde 50 daralacak Volkswagen'de 50 bin kişilik işten çıkarma planı onaylandı: Araç portföyü 2035'e kadar yüzde 50 daralacak

"ÇALIŞANLARA DARBE" Avrupa ve dünya genelindeki konsern iş konseyinin intranet üzerinden çalışanları yönetim kurulunun niyeti hakkında bilgilendirdiğini belirten IG Metall sendikası yetkilileri, plana karşı sert direniş göstereceklerini duyurdu. Enflasyon oranında dahi maaş artışı öngörülmediğine dikkat çeken sendikacılar, "Genellikle yıldan yıla hayat maliyetini artıran enflasyon nedeniyle bu durum, çalışanların reel maaşlarında düşüşle sonuçlanacaktır." değerlendirmesinde bulundu. Maaş kararlarının yönetim kurulu talimatlarıyla değil toplu pazarlık masasında belirleneceğini ilan eden işçi temsilcileri, planı gerçek dışı ve kabul edilemez olarak nitelendirdi. Alınan kararı sert dille eleştiren IG Metall temsilcisi Thorsten Gröger, hamleyi "çalışanlara alçakça darbe" olarak tanımladı. Volkswagen sözcüsü DPA ajansına yaptığı açıklamada, "Bu tür spekülasyonlar hakkında yorum yapmıyoruz." dedi. Alman otomotiv devi Volkswagen, artan maliyetler ve küresel rekabet baskısı nedeniyle dünya çapındaki 660 bin çalışanının maaşlarını 2030 yılına kadar dondurmayı ve 50 bin ek istihdam kesintisi yapmayı planlıyor. (Haberin fotoğrafları Depo Photos'tan alınmıştır)