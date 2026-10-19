Volkswagen'de sıfır zam dönemi: 2030'a kadar maaşlar donduruluyor
Otomotiv sektörünün hasta adamı Volkswagen Grubu, maliyetleri düşürmek amacıyla 50 bin ek istihdam kesintisi ve sıfır zam politikasını devreye soktu. Almanya merkezli küresel otomotiv üreticisi Volkswagen, dünya genelindeki 660 bin çalışanının maaşlarını 2030 yılına kadar dondurmayı planlıyor. Özel Volkswagen Yasası kapsamında işçi konseyleri ve yerel hükümetin sahip olduğu bloke yetkisi nedeniyle fabrika kapatamayan Volkswagen yönetiminin zam yapmama formülünü devreye aldığı vurgulanıyor. Küresel satışlarında yüzde 9 düşüş yaşayan konsern, sendikalarla uzlaşma sağlayamazsa yeni yıl itibarıyla kitlesel iş bırakma eylemleriyle yüzleşecek.
Almanya merkezli küresel otomotiv üreticisi Volkswagen Grubu, tarihinin en derin yeniden yapılanma sürecini yürütürken dünya genelindeki 660 bin çalışanını kapsayan maaş dondurma planıyla büyük iş uyuşmazlığının eşiğine geldi. Şirket yönetiminin 2030 yılına kadar maaş artışlarını askıya alma kararı sendikaların sert tepkisine neden oldu.
"ÇALIŞANLARA DARBE"
Avrupa ve dünya genelindeki konsern iş konseyinin intranet üzerinden çalışanları yönetim kurulunun niyeti hakkında bilgilendirdiğini belirten IG Metall sendikası yetkilileri, plana karşı sert direniş göstereceklerini duyurdu.
Enflasyon oranında dahi maaş artışı öngörülmediğine dikkat çeken sendikacılar, "Genellikle yıldan yıla hayat maliyetini artıran enflasyon nedeniyle bu durum, çalışanların reel maaşlarında düşüşle sonuçlanacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Maaş kararlarının yönetim kurulu talimatlarıyla değil toplu pazarlık masasında belirleneceğini ilan eden işçi temsilcileri, planı gerçek dışı ve kabul edilemez olarak nitelendirdi.
Alınan kararı sert dille eleştiren IG Metall temsilcisi Thorsten Gröger, hamleyi "çalışanlara alçakça darbe" olarak tanımladı.
Volkswagen sözcüsü DPA ajansına yaptığı açıklamada, "Bu tür spekülasyonlar hakkında yorum yapmıyoruz." dedi.
50 BİN İSTİHDAM KESİNTİSİ
Ekim başı itibarıyla yürürlüğe giren genelge kapsamında çalışan ücretlerinin 2026 seviyesinde dondurulması planlanırken, işçilerde en az yüzde 10 satın alma gücü kaybı yaşanacağı hesaplanıyor.
Küresel ölçekte değişken ödemelerde, ikramiyelerde ve sosyal haklarda kesintilerin yanı sıra 50 bin kişilik ek istihdam daraltması hedefleniyor.
Şirketin Emden, Hannover, Zwickau fabrikaları ve Audi'nin Neckarsulm tesisinin 2031-2034 yıllarından sonraki durumu belirsizliğini koruyor.
Almanya genelinde yaklaşık 275 bin çalışanı bulunan grupta, 130 bin işçi doğrudan şirket içi toplu iş sözleşmesi kapsamında yer alıyor.
IG Metall, ülke genelindeki metal ve elektrik endüstrisinde çalışan yaklaşık 3 milyon 700 bin işçinin yanı sıra Volkswagen çalışanları için de yüzde 5 maaş artışı talep ediyor.
MARKA ASYA PAZARINDAN DARBE YİYOR
Çin pazarında yaşanan drastik satış kayıpları, daralan kar marjları, Avrupa genelinde zayıflayan otomobil talebi ve Çinli elektrikli araç üreticilerinin artan rekabet baskısı, şirketin radikal adımlar atmasında temel etkenler olarak gösteriliyor.
Bütün konsernin üç çeyreklik satışı yüzde 9 düşerek yaklaşık 6 milyon araca gerilerken, grup bünyesinde yer alan Çek Škoda Auto başarılı performans sergiliyor.
Taşeron çalışanlar dahil yaklaşık 36 bin 500 çalışanı bulunan Škoda Auto küresel satışları, bu yılın ilk üç çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,1 artarak 812 bin 400 araca ulaştı.
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KARMAŞIK ORTAKLIK YAPISI
Volkswagen Grubu bünyesinde tasarruf kararlarının alınmasını zorlaştıran ana unsur, şirketin mülkiyet hakları ve karar alma mekanizmalarını ayrıştıran karmaşık hisse yapısı olarak öne çıkıyor.
Porsche ve Piëch ailelerini temsil eden Porsche SE, toplam şirket sermayesinin yüzde 31,9 kısmına sahip olmasına rağmen oy hakkı bulunan hisselerin yüzde 53,3 kısmını elinde tutarak mutlak çoğunluğu sağlıyor.
Aşağı Saksonya Eyaleti sermayenin yüzde 11,8 kısmına sahipken oy haklarının yüzde 20 kısmını, Katar Yatırım Otoritesi ise sermayenin yüzde 10 kısmına karşılık oy haklarının yüzde 17 kısmını elinde bulunduruyor.
İŞÇİLERİN VETO GÜCÜ ŞİRKET YÖNETİMİNİ KİLİTLİYOR
Özel Volkswagen Yasası uyarınca genel kurulda kritik kararlar için yüzde 80 üzeri onay şartı aranması, yüzde 20 oy hakkına sahip Aşağı Saksonya Eyaleti hükümetine stratejik bloke edici azınlık yetkisi veriyor.
Gözetim Kurulunda yeni fabrika kurulması veya tesislerin taşınması kararları için üçte iki çoğunluk aranırken, kurulda 10 üye ile temsil edilen Alman işçi konseyi ve sendikalar, eyalet hükümetinin desteğini alarak fabrika kapatma kararlarını tamamen kilitleme gücünü elinde tutuyor.
IG Metall sendikasının ikramiyelerden feragat ederek sunduğu 1 milyar 500 milyon avroluk tasarruf paketini kalıcı mali rahatlama sağlamayacağı gerekçesiyle reddeden Volkswagen yönetimi, mevcut toplu iş sözleşmelerini feshetti.
Kasım ayı sonunda başlaması beklenen müzakerelerde yönetimin sıfır zam talebinde ısrar etmesi halinde, grev barışının biteceği 2027 başı itibarıyla grupta geniş çaplı iş bırakma eylemlerinin patlak vereceği öngörülüyor.