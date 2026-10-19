Kılıçdaroğlu ve Özel cenazeden cenazeye görüşüyor (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)





Peki Kılıçdaroğlu ve Özel bu noktaya nasıl geldi?



Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, 21 Mayıs'ta CHP'nin 38. Olağan Kurultayı için mutlak butlan (yok hükmünde) kararı verdi. 24 Mayıs'ta ise CHP Genel Merkezi tahliye edildi.

Yaşananların ardından Özel ile Kılıçdaroğlu arasındaki gerilim daha da tırmandı. İki lider, mayıs ayından bu yana birbirlerine resmî bir ziyarette bulunmadı ancak aynı cenaze törenlerine katıldı.



Özel ile Kılıçdaroğlu, mutlak butlan kararının ardından ilk kez 25 Haziran'da eski CHP Balıkesir Milletvekili Orhan Sür için TBMM'de düzenlenen cenaze töreninde yan yana gelmiş ve kısa süreli tokalaşmışlardı.