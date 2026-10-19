Eski ve 'YENİ' CHP'nin hali... Özgür Özel'i "Bay Kemal" çarptı! Gördüğü gibi kaskatı kesildi
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski milletvekili Hasan Gülay'ın cenaze töreninde bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, ön saftakileri selamlarken Özel deyim yerindeyse kaskatı kesildi. İki isim zoraki bir şekilde el sıkıştı, Özel'in kaşlarını çatması dikkatlerden kaçmadı. O gergin anlar saniye saniye kameralara yansıdı.
Eski ve YENİ CHP arasında soğuk rüzgarlar esmeye devam ediyor.
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cenazeden cenazeye bir araya geliyor, ikilinin her teması siyaset gündemine sallayan görüntülere sahne oluyor.
Bu durumun son örneği 21. dönemde DSP sıralarından Manisa milletvekili seçilen Hasan Gülay'ın TBMM'de düzenlenen cenaze töreninde gözler önüne serildi.
Kılıçdaroğlu, törene ön safta duran Özel'den sonra geldi.
CHP lideri, ön saftakileri selamlarken Özgür Özel deyim yerindeyse kaskatı kesildi.
İki isim zoraki bir şekilde el sıkıştı, Özel'in kaşlarını çatması dikkatlerden kaçmadı.
Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel'in arasında Bülent Arınç durdu.
Peki Kılıçdaroğlu ve Özel bu noktaya nasıl geldi?
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, 21 Mayıs'ta CHP'nin 38. Olağan Kurultayı için mutlak butlan (yok hükmünde) kararı verdi. 24 Mayıs'ta ise CHP Genel Merkezi tahliye edildi.
Yaşananların ardından Özel ile Kılıçdaroğlu arasındaki gerilim daha da tırmandı. İki lider, mayıs ayından bu yana birbirlerine resmî bir ziyarette bulunmadı ancak aynı cenaze törenlerine katıldı.
Özel ile Kılıçdaroğlu, mutlak butlan kararının ardından ilk kez 25 Haziran'da eski CHP Balıkesir Milletvekili Orhan Sür için TBMM'de düzenlenen cenaze töreninde yan yana gelmiş ve kısa süreli tokalaşmışlardı.
Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal için Ankara'da düzenlenen cenaze töreni de iki ismi yan yana getirmişti.
17 Temmuz'da düzenlenen törende iki lider el sıkışmış ve "CHP Genel Başkanı" ünvanıyla çelek göndermişlerdi.