ABD ve Avrupa'da teknoloji devlerinin üzerindeki hukuki ve düzenleyici baskı artıyor. Meta'nın 30 Ekim'de yürürlüğe girecek yeni ticari şartları, haber sitelerindeki içeriklerin yapay zekâ sistemlerinde kullanılabileceği endişesiyle Avrupalı yayıncıları harekete geçirdi. Avrupa Yayıncılar Konseyi, Avrupa Komisyonu'na resmi başvuru hazırlarken Google da aynı gün hem Avrupa'daki 890 milyon euroluk Dijital Piyasalar Yasası cezalarına karşı mahkemeye gitti hem de ABD'de patent politikasına ilişkin önemli bir başvurusunda Yüksek Mahkeme'den ret aldı. Büyük teknoloji şirketleri için 19 Ekim, Atlantik'in iki yakasında hukuk ve regülasyon baskısının aynı anda arttığı bir gün oldu.

Google, Avrupa’daki 890 milyon euroluk cezayı mahkemeye taşıdı, ABD’de ret aldı.(Foto: Takvim Foto Arşiv) YAYINCILARIN GÖZÜ META'NIN 30 EKİM ADIMINDA Dosyanın yayıncılık sektörü açısından en kritik ayağını Meta'nın yeni ticari şartları oluşturuyor. Avrupa Yayıncılar Konseyi, Meta'nın 30 Ekim'de yürürlüğe girmesi planlanan güncellenmiş koşullarının, haber sitelerindeki içeriklerin şirketin ürün ve hizmetlerinde kullanılmasının önünü açabileceği görüşünde. Yayıncıları asıl endişelendiren bölüm ise Meta'nın hak iddiasını yalnızca doğrudan platforma yüklenen içeriklerle sınırlı tutmaması. Yeni şartlarda kapsamın, Meta ürün ve hizmetlerinin "kullanımı yoluyla sunulan" içeriklere kadar genişletilmesi, bir haber bağlantısının Facebook ya da Instagram'da paylaşılmasının dahi yayıncı içeriğinin kullanımına dayanak yapılabileceği tartışmasını beraberinde getirdi. Avrupalı yayıncılar ise bu yaklaşımın kabul edilemez olduğunu savunuyor. BİR LİNK PAYLAŞILMASI İÇERİK HAKKINI META'YA VERİR Mİ? Tartışmanın merkezindeki soru tam olarak bu. Bir kullanıcı, herhangi bir haber sitesindeki makaleyi Facebook veya Instagram'da paylaştığında, o içeriğin telif hakkına sahip olmuyor. Dolayısıyla yayıncılar, kullanıcının sahip olmadığı bir hakkı Meta'ya devredemeyeceğini belirtiyor. Avrupa Yayıncılar Konseyi, Meta'nın ticari şartlarını çok geniş yorumlayarak haber sitelerinin içeriklerini tarama ve gazetecilik ürünlerini yapay zekâ çalışmalarında kullanma yetkisi elde etmeye çalıştığı görüşünde. EPC yöneticisi Angela Mills Wade, bir şirketin Meta hesabı bulunmasının ya da okuyucunun bir bağlantı paylaşmasının, yayıncının içeriği üzerinde sınırsız kullanım hakkı doğuramayacağını vurguladı.