CHP 5 milyonun peşine düştü! Faik Öztrak'tan YENİ Parti'ye bombardıman: "Paramızı geri verin" resti ve "Adnan Beker" detayı
CHP, Yeni Partilerin giderayak kasadan yürüttüğü 5 milyon liranın peşine düştü. CHP’li milletvekillerinin haberi olmadan hazırlanan talimat yazısıyla 100 ismin hesabına ayrı ayrı 57 bin lira yatırıldığı tespit edildi. CHP Grup Başkanı Faik Öztrak ise listede Adnan Beker'in de imzasının olduğunu belirtti. Özgür Özel'e "Siz kimin parasını kime veriyorsunuz?" resti çeken Öztrak, Yeni Partili vekillere "Gereğini yapın" diyerek parayı geri vermeleri yönünde çağrıda bulundu.
Yeni Parti kurucularının CHP'yi bölüp parçalarken parti kasasındaki 5 milyon lirayı usulsüz yöntemlerle kendi hesaplarına geçirdiği belgelendi.
Yeni Parti'nin kuruluşundan 1 gün önce, 23 Temmuz'da Özgür Özel tarafından imzalanan belgeye göre, CHP grup hesabında biriken 5 milyon lira, usulsüz banka talimatıyla Yeni Parti saflarına geçecek milletvekillerine dağıtıldı.
İddiaya göre CHP'li milletvekillerinin haberi olmadan hazırlanan talimat yazısıyla 100 ismin hesabına ayrı ayrı 57 bin lira yatırıldığı tespit edildi.
FAİK ÖZTRAK 5 MİLYONUN PEŞİNDE DÜŞTÜ: "ADNAN BEKER" DETAYI
CHP ile Yeni Parti arasındaki "milletvekillerinden alınan aidat paralarının ödenmesine" ilişkin tartışmaya değinerek, aidat paralarının ödenmesi için bankaya gönderilen yazıyı gösteren Öztrak, listede imzası bulunan milletvekilleri arasında partiden istifa eden Ankara Milletvekili Adnan Beker'in de yer aldığına işaret etti.
"SİZ KİMİN PARASINI KİME VERİYORSUNUZ?"
Öztrak, yapılan işleme tepki göstererek, şunları kaydetti:
"Siz kimin parasını kime veriyorsunuz? Kendi milletvekillerine de bu saçmalıkları anlatmışlar. Bu para milletvekillerinin istediklerinde alıp götürebilecekleri para değildir.
Anayasada, kanunda, yönetmeliklerde milletvekillerinden kesilen aidatlar partilerin gelir kaynakları arasında sayılır. Bunun nasıl harcanacağı da Anayasa'da, yasada ve yönetmeliklerde bellidir.
Yeni Parti'ye geçenlere sesleniyorum, size dağıtılan ve size ait olduğu söylenen para sizleri siyasete taşıyan, yıllardır çatısı altında mücadele ettiğiniz CHP'ye aittir.
YENİ PARTİLİ VEKİLLERDEN PARAYI GERİ İSTEDİ: GEREĞİNİ YAPIN
Sizlerin Anayasa Mahkemesi'ne itirazda kullanılması için verdiğiniz imzaları dönemin Grup Yönetimi, CHP'nin kasasını boşaltmak için kullanmıştır. Partiden ayrılmayan, böyle bir imza verdiğinden haberi olmayan arkadaşlarımız var. Milletvekili arkadaşlarıma sesleniyorum, gereğini yapmanızı bekliyoruz."