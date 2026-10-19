CHP'li Öztrak Yeni Parti'ye ʺSiz kimin parasını kime veriyorsunuz?ʺ diyerek rest çekti

"SİZ KİMİN PARASINI KİME VERİYORSUNUZ?"

Öztrak, yapılan işleme tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Siz kimin parasını kime veriyorsunuz? Kendi milletvekillerine de bu saçmalıkları anlatmışlar. Bu para milletvekillerinin istediklerinde alıp götürebilecekleri para değildir.

Anayasada, kanunda, yönetmeliklerde milletvekillerinden kesilen aidatlar partilerin gelir kaynakları arasında sayılır. Bunun nasıl harcanacağı da Anayasa'da, yasada ve yönetmeliklerde bellidir.

Yeni Parti'ye geçenlere sesleniyorum, size dağıtılan ve size ait olduğu söylenen para sizleri siyasete taşıyan, yıllardır çatısı altında mücadele ettiğiniz CHP'ye aittir.