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Ulu orta aşk!

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 13 Mart 2024 Güncelleme 13 Mart 2024, 07:00
Ulu orta aşk!

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Geçtiğimiz yaz sonlarında Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun'un yasak aşk yaşadıkları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Olayın patlak vermesiyle Serpil Tosun, 35 yıl evli kaldığı eşi Kenan Tosun'dan iki ay önce boşanıp yollarını ayırmıştı. İkilinin boşanmasıyla aşklarını ulu orta yaşama kararı alan Kenan Tosun ve Ümran Seyhan Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Basın mensuplarını fark edince el ele tutuşup adete poz veren ikili, soruları cevapsız bırakıp alışveriş turuna çıktı.

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