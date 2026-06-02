A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası maçları için ABD'ye gitti! Togg Riva'dan İstanbul Havalimanı'na konvoy yaptı
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında İstanbul Havalimanı'ndan ABD'ye gitti. Türkiye'nin yerli ve milli elektrikli otomobil Togg'un oluşturduğu konvoy milli yıldızları ABD'ye uğurladı.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı, uğurlama töreniyle ABD'ye gitti.
İstanbul Havalimanı'nda yeni hizmete giren JETEX-İGA Genel Havacılık Terminali önündeki törene İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İlker Haktankaçmaz ve İGA Üst Yöneticisi Selahattin Bilgen katıldı.
BANDO EKİBİ HAZIR BULUNDU
Güvenlik eşliğinde özel otobüsle havalimanına gelen ay-yıldızlılar, çiçeklerle karşılanırken bando ekibi de törende hazır bulundu.
Karşılamanın ardından milli takım heyeti, ABD'ye gitmek üzere uçağa geçti. Fort Lauderdale kentindeki havalimanına inecek milli takım, sonrasında Miami'ye hareket etti.
MAÇLAR NE ZAMAN?
ABD, Avustralya ve Paraguay ile D Grubu'nda yer alan milliler, turnuva hazırlıkları kapsamında son maçını, 7 Haziran Pazar günü TSİ 01.00'de Inter Miami Stadı'nda Venezuela ile oynayacak.
A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası grup aşamasındaki ilk maçında ise 14 Haziran Pazar günü TSİ 07.00 BC Place Vancouver Stadı'nda Avustralya ile karşı karşıya gelecek.
TOGG RİVA'DAN İSTANBUL HAVALİMANI'NA KONVOY YAPTI
Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, bu kez Milli Takımlar Ana Sponsoru olarak A Milli Futbol Takımı'nı Dünya Kupası yolculuğuna oluşturduğu konvoyla uğurladı. Riva'dan İstanbul Havalimanı'na uzanan güzergahta gerçekleşen konvoy, Türk futbolunun tarihi anlarından birine eşlik ederken milli heyecanı ve birlik ruhunu yollara taşıdı.
Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, Milli Takımlar Ana Sponsoru olarak Türk futbolunun tarihi anlarından birinin parçası oldu. 2 Haziran Salı günü TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nden hareket eden ve yalnızca Togg akıllı cihazlarından oluşan konvoy, Dünya Kupası yolculuğuna çıkan A Milli Futbol Takımı'na İstanbul Havalimanı'na kadar eşlik etti. Türk bayraklarıyla donatılan araçlar, milli birlik ve beraberlik duygusunu İstanbul yollarına taşıdı.
Yoğun katılımla oluşturulan Togg konvoyu boyunca yaşanan coşku, Dünya Kupası yolculuğuna çıkan Milli Takıma verilen desteği gözler önüne serdi. Togg sahiplerinin yoğun katılımıyla gerçekleşen uğurlamada, ay-yıldızlı milliler ile Türkiye'nin milli markası aynı heyecanda buluştu.
Togg'un ilk akıllı cihazı T10X ile fastback modeli T10F'nin yer aldığı konvoyda; Anadolu, Gemlik, Mardin, Oltu, Kula, Kapadokya, Urla ve Seyhan renkleriyle yollara çıkan araçlar yer aldı. Markanın Türkiye'nin doğal ve kültürel zenginliklerinden ilham alarak geliştirdiği bu renkler, konvoya ayrı bir anlam katarken adeta Türkiye'nin dört bir yanını bir araya getirdi.
Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, Türk sporunun güçlü destekçileri arasında yer alıyor. Milli Takımlar Ana Sponsoru olarak ay-yıldızlı millilerin antrenman formalarında yer alan marka, Türkiye Futbol Federasyonu'na tahsis ettiği T10X'ler ve Trugo şarj cihazlarıyla milli takımların ulaşım ihtiyaçlarını karşılarken, misafir karşılamalarında da Türkiye'yi temsil ediyor.