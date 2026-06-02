CHP'nin yeni MYK'sı belli oldu! Kılıçdaroğlu'nun "A"rınma Takımı'nda sürpriz isimler | "Hain" diyene disiplin yolu
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun A Takımı'nı oluşturan 19 kişilik Merkez Yönetim Kurulu (MYK) listesi belli oldu. Partinin yeni sözcüsü Müslim Sarı, MYK'da görev dağılımını tek tek açıkladı. 3 branş kuruldan oluşan MYK'nın ilk toplantısı da bugün yapılacak. Sarı, Özgür Özel'in grup toplantısında "Hain Kemal" sloganı atanlar için ihraç yolunu gösterdi. Özel ve ekibinin olağanüstü kurultay için topladığı imzalara sonrası "tedbir" kararını hatırlatan Sarı, "Kurultay yapma şansları yok bunu kendileri de biliyor" dedi.
CHP'de "mutlak butlan" kararı sonrası ikinci Kemal Kılıçdaroğlu dönemi fiili olarak başladı. Genel Başkanlık koltuğuna oturan Kılıçdaroğlu, "Önce hesaplaşma sonra sandık" mesajı verdi.CHP'de yeni MYK açıklandı
ÖNCE HESAPLAŞMA SONRA KURULTAY
"Arınacağız, rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız" diyen Kılıçdaroğlu, "Ben hesap soracağım, herkes bunu bilsin. Sonra kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Temiz, tertemiz bir kurultay yapacağız. Partililerimiz, partimizin güvenli limanını işaret ve inşa edecek. O güvenli limana hep beraber gideceğiz. Doğru düzgün bir limana gideceğiz" ifadelerini kullandı.
"FETÖ AJANLARINI FARK EDEMEDİM, ÖZÜR DİLERİM"
Parti tabanından af dileyen Kılıçdaroğlu, "FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum. Kapalı kapılar ardında dış odaklardan medet uman o gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum" şeklinde konuştu. Bay Kemal'in bahsettiği "gafil" zümresinin Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel olduğu parti kulislerinde konuşuluyor.
KILIÇDAROĞLU MYK'YI BUGÜN AÇIKLAYACAK
Öte yandan "Türkiye için tertemiz bir başlangıç" sloganıyla yola çıkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni A Takımı bugün belli oldu. CHP'nin yeni Sözcüsü Müslim Sarı MYK listesini açıkladı.
A TAKIMI'NDA HANGİ İSİMLER YER ALACAK?
Kılıçdaroğlu'nun MYK'sı kendisiyle beraber 19 kişiden oluşuyor.
Takvim, MYK listesinde yer alması beklenen isimlerin listesine ulaştı.
KILIÇDAROĞLU'NUN ARINMA TAKIMI
|No
|İsim
|Görevi
|1
|Kemal Kılıçdaroğlu
|Genel Başkan
|2
|Rıfat Turuntay Nalbantoğlu
|Genel Sekreter
|3
|Orhan Sarıbal
|Yurtiçi Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
|4
|Bülent Kuşoğlu
|İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı / Sayman
|5
|Müslim Sarı
|Parti Sözcüsü ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
|6
|Semra Dinçer
|Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
|7
|Deniz Demir
|Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
|8
|Prof. Dr. Ali Rıza Erbay
|Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
|9
|Cemal Canpolat
|İşveren Sendikaları ve İş Dünyasından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
|10
|Necdet Saraç
|Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
|11
|Yıldırım Kaya
|Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
|12
|Hasan Efe Uyar
|Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
|13
|Berhan Şimşek
|Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
|14
|Devrim Barış Çelik
|Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
|15
|Ahmet Hakan Uyanık
|AR-GE ve Üretim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
|16
|Nevaf Bilek
|Bölgesel Kalkınma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
|17
|Adnan Demirci
|İşçi Sendikaları ve STK'lardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
|18
|Tahsin Tarhan
|Sanayi ve Ticaret Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
|19
|Gamze Akkuş İlgezdi
|İnsan Hakları ve Aileden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Not: Listede ayrıca ekonomi, dış politika, hukuk ve seçim işleri birimlerinin doğrudan Genel Başkan'a bağlı olarak faaliyet göstereceği ve çalışmalarını oluşturulacak danışma kurulları aracılığıyla yürüteceği belirtiliyor.
YENİ MYK'NIN İLK TOPLANTISI
CHP yeni MYK'sı ile ilk toplantısını saat 18.00'de yapacak.
CHP Sözcüsü Müslim Sarı,"Parti Meclisi'nin toplanması kurallara bağlı. Belirli bir zamandan önce ve belirli bir gündemle toplanması gerekiyor, onu MYK belirleyecek. Bugün MYK'yı toplayacağız" dedi.
"HAİN" DİYENE DİSİPLİN YOLU
Özgür Özel'in düzenlediği grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu için atılan "hain" sloganları da Sarı'nın gündemindeydi.
CHP Sözcüsü disiplin sürecini işaret ederek şu ifadeleri kullandı:
Bugün Meclis'teki grup toplantısı esnasında CHP'nin hem TBMM'nin kurumsal kimliğine yakışmayan sloganları biz de izledik. Bu arkadaşların CHP'li olduğunu düşünmek istemiyorum. CHP'li arkadaşlarımızsa CHP'nin kurumsal kimliği çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılacağından emin olabilirler
"İSTEDİKLERİ KADAR İMZA TOPLASINLAR" MESAJI
Kurultay tarihiyle ilgili Sarı, "CHP'nin mevcut hukuki durumda hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın kurultay yapma şansı yok. İlgili bölge idare mahkemesinin verdiği bir karar var ve kesinleşmemiş bir karar. Yargıtay aşaması var. İhtiyati tedbir kararının olduğu bir hukuk zemininde ister imzalar toplansın, ister PM karar alsın, isterse genel başkan 'kurultaya gidiyoruz' desin, kurultay toplayabilmek mümkün değil. Mevcut hukuka göre bu olanaksız. Aslında imza toplama sürecindeki arkadaşlarımız da bunu çok iyi biliyorlar. Biz kurultaya karşı değiliz, kurultay yapalım istiyoruz. Bu arkadaşlarımızla da konuşalım istiyoruz. CHP'nin içine düştüğü cendereden çıkartabilecek bir yol haritasını hep beraber oluşturalım istiyoruz. En nihayetinde CHP'deki bu tartışmalar bir kurultayla çözülecek tabii ki. Kurultayın bir an önce toplanmasını isteyen arkadaşlarımızla da oturup konuşacağız. Kimse dışarıda değil, kimse başka partinin üyesi değil. İş birliği içerisinde, diyalog kapılarımızı sonuna kadar açık tutuyoruz." diye konuştu.
Bilindiği üzere "Önce hesaplaşma sonra sandık" diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun hukuken "tedbir"i bulunuyor. Özel'in sözcüsü Zeynel Emre de "tedbir" kararı varken kurultay yapılamayacağını bilfiil ikrar etti. Gürsel Tekin ise 443 delegenin "sakat" olduğunu belirtip "Bu şartlarda sağlıklı kurultay olmaz" mesajı verdi.