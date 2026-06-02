CANLI YAYIN
Geri

CHP'nin yeni MYK'sı belli oldu! Kılıçdaroğlu'nun "A"rınma Takımı'nda sürpriz isimler | "Hain" diyene disiplin yolu

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun A Takımı'nı oluşturan 19 kişilik Merkez Yönetim Kurulu (MYK) listesi belli oldu. Partinin yeni sözcüsü Müslim Sarı, MYK'da görev dağılımını tek tek açıkladı. 3 branş kuruldan oluşan MYK'nın ilk toplantısı da bugün yapılacak. Sarı, Özgür Özel'in grup toplantısında "Hain Kemal" sloganı atanlar için ihraç yolunu gösterdi. Özel ve ekibinin olağanüstü kurultay için topladığı imzalara sonrası "tedbir" kararını hatırlatan Sarı, "Kurultay yapma şansları yok bunu kendileri de biliyor" dedi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
CHP'nin yeni MYK'sı belli oldu! Kılıçdaroğlu'nun "A"rınma Takımı'nda sürpriz isimler | "Hain" diyene disiplin yolu
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkanlık koltuğuna oturarak ikinci dönemine başladı.
  • CHP Genel Merkezi'nde yeni MYK üyeleri bugün açıklanıyor. Kılıçdaroğlu'nun "partiyi arındıracağım" dediği A Takımı, kendisiyle beraber 21 kişiden oluşuyor.
  • Listedeki sürpriz isimler dikkat çekiyor.

CHP'de "mutlak butlan" kararı sonrası ikinci Kemal Kılıçdaroğlu dönemi fiili olarak başladı. Genel Başkanlık koltuğuna oturan Kılıçdaroğlu, "Önce hesaplaşma sonra sandık" mesajı verdi.

CHP'de yeni MYK açıklandı



ÖNCE HESAPLAŞMA SONRA KURULTAY

"Arınacağız, rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız" diyen Kılıçdaroğlu, "Ben hesap soracağım, herkes bunu bilsin. Sonra kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Temiz, tertemiz bir kurultay yapacağız. Partililerimiz, partimizin güvenli limanını işaret ve inşa edecek. O güvenli limana hep beraber gideceğiz. Doğru düzgün bir limana gideceğiz" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu (Haberin görselleri Takvim Foto Arşiv'den alındı)

"FETÖ AJANLARINI FARK EDEMEDİM, ÖZÜR DİLERİM"

Parti tabanından af dileyen Kılıçdaroğlu, "FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum. Kapalı kapılar ardında dış odaklardan medet uman o gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum" şeklinde konuştu. Bay Kemal'in bahsettiği "gafil" zümresinin Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel olduğu parti kulislerinde konuşuluyor.

CHP'nin yeni MYK'sı belli oldu! Kılıçdaroğlu'nun "A"rınma Takımı'nda sürpriz isimler | "Hain" diyene disiplin yolu-3

KILIÇDAROĞLU MYK'YI BUGÜN AÇIKLAYACAK

Öte yandan "Türkiye için tertemiz bir başlangıç" sloganıyla yola çıkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni A Takımı bugün belli oldu. CHP'nin yeni Sözcüsü Müslim Sarı MYK listesini açıkladı.

A TAKIMI'NDA HANGİ İSİMLER YER ALACAK?

Kılıçdaroğlu'nun MYK'sı kendisiyle beraber 19 kişiden oluşuyor.

CHP'nin yeni MYK'sı belli oldu! Kılıçdaroğlu'nun "A"rınma Takımı'nda sürpriz isimler | "Hain" diyene disiplin yolu-4



Takvim, MYK listesinde yer alması beklenen isimlerin listesine ulaştı.

KILIÇDAROĞLU'NUN ARINMA TAKIMI

NoİsimGörevi
1Kemal KılıçdaroğluGenel Başkan
2Rıfat Turuntay NalbantoğluGenel Sekreter
3Orhan SarıbalYurtiçi Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
4Bülent Kuşoğluİdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı / Sayman
5Müslim SarıParti Sözcüsü ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
6Semra DinçerYurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
7Deniz DemirMedya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
8Prof. Dr. Ali Rıza ErbaySağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
9Cemal Canpolatİşveren Sendikaları ve İş Dünyasından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
10Necdet SaraçSosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
11Yıldırım KayaEğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
12Hasan Efe UyarGençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
13Berhan ŞimşekKültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
14Devrim Barış ÇelikBilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
15Ahmet Hakan UyanıkAR-GE ve Üretim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
16Nevaf BilekBölgesel Kalkınma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
17Adnan Demirciİşçi Sendikaları ve STK'lardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
18Tahsin TarhanSanayi ve Ticaret Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
19Gamze Akkuş İlgezdiİnsan Hakları ve Aileden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı


Not: Listede ayrıca ekonomi, dış politika, hukuk ve seçim işleri birimlerinin doğrudan Genel Başkan'a bağlı olarak faaliyet göstereceği ve çalışmalarını oluşturulacak danışma kurulları aracılığıyla yürüteceği belirtiliyor.

YENİ MYK'NIN İLK TOPLANTISI

CHP yeni MYK'sı ile ilk toplantısını saat 18.00'de yapacak.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı,"Parti Meclisi'nin toplanması kurallara bağlı. Belirli bir zamandan önce ve belirli bir gündemle toplanması gerekiyor, onu MYK belirleyecek. Bugün MYK'yı toplayacağız" dedi.

"HAİN" DİYENE DİSİPLİN YOLU

Özgür Özel'in düzenlediği grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu için atılan "hain" sloganları da Sarı'nın gündemindeydi.

CHP Sözcüsü disiplin sürecini işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

Bugün Meclis'teki grup toplantısı esnasında CHP'nin hem TBMM'nin kurumsal kimliğine yakışmayan sloganları biz de izledik. Bu arkadaşların CHP'li olduğunu düşünmek istemiyorum. CHP'li arkadaşlarımızsa CHP'nin kurumsal kimliği çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılacağından emin olabilirler


"İSTEDİKLERİ KADAR İMZA TOPLASINLAR" MESAJI

Kurultay tarihiyle ilgili Sarı, "CHP'nin mevcut hukuki durumda hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın kurultay yapma şansı yok. İlgili bölge idare mahkemesinin verdiği bir karar var ve kesinleşmemiş bir karar. Yargıtay aşaması var. İhtiyati tedbir kararının olduğu bir hukuk zemininde ister imzalar toplansın, ister PM karar alsın, isterse genel başkan 'kurultaya gidiyoruz' desin, kurultay toplayabilmek mümkün değil. Mevcut hukuka göre bu olanaksız. Aslında imza toplama sürecindeki arkadaşlarımız da bunu çok iyi biliyorlar. Biz kurultaya karşı değiliz, kurultay yapalım istiyoruz. Bu arkadaşlarımızla da konuşalım istiyoruz. CHP'nin içine düştüğü cendereden çıkartabilecek bir yol haritasını hep beraber oluşturalım istiyoruz. En nihayetinde CHP'deki bu tartışmalar bir kurultayla çözülecek tabii ki. Kurultayın bir an önce toplanmasını isteyen arkadaşlarımızla da oturup konuşacağız. Kimse dışarıda değil, kimse başka partinin üyesi değil. İş birliği içerisinde, diyalog kapılarımızı sonuna kadar açık tutuyoruz." diye konuştu.

CHPde kurultay savaşları! Kılıçdaroğlu hukuken tedbirli | Madde madde Özgür Özelin imza hamlesini boşa çıkaracak gerçekler

Bilindiği üzere "Önce hesaplaşma sonra sandık" diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun hukuken "tedbir"i bulunuyor. Özel'in sözcüsü Zeynel Emre de "tedbir" kararı varken kurultay yapılamayacağını bilfiil ikrar etti. Gürsel Tekin ise 443 delegenin "sakat" olduğunu belirtip "Bu şartlarda sağlıklı kurultay olmaz" mesajı verdi.

Takvim Kaynak Tercihleri
Sıfır Atık Festivali İstanbul’da kapılarını açtı... 183 ülkeden binlerce katılımcı | Çevre bilinci sanatla buluşuyor
SONRAKİ HABER

İstanbul Sıfır Atık Haftası başladı

 Başkan Erdoğan'a sarılan down sendromlu Havva ile annesi yaşadıkları mutluluğu anlattı: "Biz Cumhurbaşkanım nerede oraya koşuyoruz"
ÖNCEKİ HABER

Herkes tatile biz Reis'e!
Ahmet Zeren
Ahmet Zeren Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler