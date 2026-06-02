Sıfır atık ve enerji verimliliği buluşması: 4-7 Haziran'da İstanbul'da | Dünyanın ilk yenilenebilir kaynak sertifikalı festivali olacak

"ENERJİMİZİ VERİMLİ KULLANMAK BİR ZORUNLULUK Dünyada çok büyük bir enerji krizi olduğunu vurgulayan Bayraktar, "Böyle bir dönemde özellikle enerjimizi verimli kullanmak, kaynaklarımızı korumak ve atıklarımızı ekonomiye kazandırmamız hakikaten artık bir tercih değil, bir trend değil, bir zaruret, bir zorunluluk. Bu bilinçle hareket ediyoruz. Enerji verimliliği ile sıfır atık aslında adeta siyam ikizi gibi. Yani bir anlayışın iki temel unsuru. Her ikisinin merkezinde de israfın önlenmesi var, kaynakların doğru kullanılması var ve nihai olarak da tabii sürdürülebilir bir kalkınma hedefi var. Biraz önce ifade ettiğim gibi, yani ekonominin tamamında, binalarımızda, sanayimizde, ulaştırmada, tarımda topyekün bir enerji verimliliği seferberliği yürütüyoruz" diye konuştu.

"DÜNYANIN İLK YENİLENEBİLİR KAYNAK SERTİFİKALI FESTİVALİ OLACAK" Festival içeriğine değinen Bakan Bayraktar şöyle devam etti: "Festival alanında çocuklarımızdan gençlerimize, ailelerden teknoloji meraklılarına kadar herkesin kendisine hitap eden farklı uygulamalar, farklı tecrübeler olacak. Yenilenebilir enerji teknolojilerinden yapay zeka destekli uygulamalara, geri dönüşüm atölyelerinden sürdürülebilir ulaşım çözümlerine kadar çok geniş bir içerik hazırlandı. Çok ciddi bir çalışma yapıldı burada ve ziyaretçilerimiz enerji verimliliği ile sıfır atık arasındaki bu güçlü ilişkiyi test ederek, deneyerek öğrenecekler. Ayrıca elektronik atıklardan kritik madenlerin geri kazanımına, biyogaz üretiminden sürdürülebilir tarım uygulamalarına kadar birçok yenilikçi çalışmayı da uygulamalı olarak görme fırsatı bulacaklar. Bu festivalin başka bir özelliği var. Dünyada bir ilke de bu anlamda ev sahipliği yapmış olacağız. Festival boyunca kullanılacak elektrik tamamı yenilenebilir kaynaklardan sağlanacak ve bu belgeleriyle doğrulanmış olacak. Böylece dünyanın ilk yenilenebilir kaynak sertifikalı festivali olmuş olacağız."

İstanbul Valisi Davut Gül "UNUTULMAZ BİR HAFTA GEÇİRECEĞİZ"

İstanbul Valisi Davut Gül ise, İstanbul'un çok önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapacağını söyleyerek, "Bu festivalde Sıfır Atık Vakfımızın öncülüğünde, Enerji Bakanlığımızın destekleriyle İstanbullu hemşerilerimizle özellikle gençlerimizle unutamayacakları bir hafta geçireceğiz. Paranın geçmediği, ailece, çocuklarla, gençlerle, annenin babanın el ele tutuşup birlikte vakit geçirebilecekleri ve bunu tekrarlamak isteyebilecekleri bir deneyim gerçekleşecek. Başta muhterem Emine Erdoğan Hanımefendi olmak üzere, bu işleri himaye eden Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sıfır Atık Vakfı Başkanımıza ve hiç şüphesiz Enerji Bakanımız, Çevre Bakanımız ve diğer bakanlarımıza teşekkür ediyor, hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz" dedi

"ANADOLU'DAN ÇIKAN SIFIR ATIK FARKINDALIĞI KÜRESEL BİR YER EDİNDİ"

Emine Erdoğan'ın vizyonu ve liderliğinde Anadolu topraklarında ortaya çıkan Sıfır Atık farkındalığının küresel bir yer edindiğini vurgulayan Gül, şöyle devam etti: Sıfır Atık Forumu'na 120'den fazla yabancı bakan gelecek. 1-7 Haziran'da Sıfır Atık Haftası ile amacımız İstanbulumuzu sıfır atığın başkenti yapmak. Bizim köklerimizden geçmişimizden geliyor. Daha geçen hafta Fetih Haftası'ydı. Bizim vakıf kültürümüz israf etmeme aslında sıfır atığın temellerini oluşturan bir hareket. "SIFIR ATIK MARKASI, EMİNE ERDOĞAN HANIMEFENDİ'NİN LİDERLİĞİNDE KITALARI AŞTI" Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Emine Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'de güçlü bir dönüşüm hareketi olarak başlatılan Sıfır Atık markasının artık kıtaları aştığını söyleyerek, "İstanbul Sıfır Atık Haftası kapsamında vatandaşlarımızın katılımıyla beraber İstanbul'un 39 ilçesinde 1500'den fazla etkinlik hayata geçecek. İstanbul'da 16 milyon hemşehrimizle beraber bir sinerji yakalamak istiyoruz. Vatandaşlarımızın ortak paydada, ortak fikirde şehir için hep beraber bir şeyler yapmasını arzuluyoruz" dedi. İstanbul'daki etkinliklerin belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların iradesiyle hayata geçirildiğini belirten Ağırbaş, "Dünyanın büyük şehirlerinde, Londra'da, New York'ta, Asya'nın büyük şehirlerinde iklim haftaları var. Biz de İstanbul'daki bu haftanın adını seçerken İstanbul Sıfır Atık Haftası demek istedik" diye konuştu.