Başkan Erdoğan'dan telefon diplomasisi: Önce Jetten ardından Paşinyan | Türkiye-Ermenistan ilişkisi ana gündem
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rob Jetten ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Jetten'i yeni görevi nedeniyle tebrik eden Erdoğan; iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel çatışmalar, Türkiye-AB ilişkileri ve Gazze’deki durum da dahil olmak üzere küresel meseleleri ele aldı. Ayrıca Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin ana gündemi ise Türkiye-Ermenistan ikili ilişkisi oldu.
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- Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rob Jetten ile telefon görüşmesi yaparak ikili ilişkiler ve bölgesel-küresel konuları ele aldı.
- Erdoğan, Jetten'i yeni görevi dolayısıyla tebrik ederek Türkiye ile Hollanda arasında diyalog ve iş birliğini güçlendirme hedefini vurguladı.
- Türkiye'nin bölgedeki çatışmaları sonlandırmak için çalıştığını belirten Erdoğan, Türkiye-AB ilişkilerinin kapsamlı ve kurumsal bir ortaklık çerçevesinde ele alınması gerektiğini ifade etti.
- Erdoğan, Gazze ve Batı Şeria'daki gelişmeleri hatırlatarak bölgede kalıcı barış için Hollanda'nın desteğinin önemine dikkat çekti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan peş peşe telefon diplomasisi gerçekleştirdi. Bu kapsamda Başkan Erdoğan, önce Hollanda Başbakanı Rob Jetten ardından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüştü.
TELEFONDA HOLLANDA BAŞBAKANI VAR
Hollanda Başbakanı Rob Jetten ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye-Hollanda ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.Başkan Erdoğan Hollanda Başbakanı Rob Jetten ile görüştü
Başkan Erdoğan görüşmede, Jetten'i yeni görevi nedeniyle tebrik ederken, Hollanda'yla yeni dönemde de diyalog ve iş birliğini güçlendirmeyi hedeflediğimizi belirtti.
AB VE GAZZE MESAJI
Başkan Erdoğan, Türkiye olarak bölgemizdeki çatışma süreçlerini sona erdirmek için yoğun çalışma yürüttüğümüzü, bilhassa jeopolitik gelişmelerin Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin daha kapsamlı, kurumsal ve çok boyutlu bir ortaklık çerçevesinde ele alınması gereğini ortaya koydu.
Başkan Erdoğan, Gazze ve Batı Şeria'daki gelişmelere de işaret ederek, bölgeye kalıcı barışın getirilmesine yönelik gayretlere Hollanda'nın desteğinin önemli olduğunu belirtti.
BİR TELEFON DA PAŞİNYAN İLE
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Başbakan Paşinyan görüşmede, Başkan Erdoğan'ın geçmiş Kurban Bayramını tebrik etti; bu vesileyle, Türkiye-Ermenistan ikili ilişkilerinin normalleşme süreci ve bölgesel konular da ele alındı.
Başkan Erdoğan, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşmenin doğrudan ticaretin başlatılmasına yönelik adımlarla sürdüğünü belirtti.
Başkan Erdoğan, Türkiye'nin bölgemizde barış ve istikrar için gayret gösterdiğini, bu doğrultuda atılacak adımları her zaman destekleyeceğimizi vurguladı.Başkan Erdoğan'dan kritik telefon trafiği: Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü