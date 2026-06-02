CANLI YAYIN
Geri

Cemal Canpolat CHP’nin yeni MYK’sında: İmamoğlu sözleri olay olmuştu!

CHP’de “mutlak butlan” süreci sonrası yeni MYK belli oldu. Listede, İstanbul İl Kongresi ve kurultay sürecindeki şaibe iddialarıyla gündeme gelen Cemal Canpolat’ın yer alması dikkat çekti. Canpolat’ın geçmişte Ekrem İmamoğlu için söylediği “Hırsızı savunacak halimiz yok” sözleri ve İmamoğlu’nun kendisine yönelik “Sen bu işe girme” mesajı iddiası yeniden gündem oldu.

Giriş Tarihi:
Cemal Canpolat CHP’nin yeni MYK’sında: İmamoğlu sözleri olay olmuştu!
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • CHP Merkez Yürütme Kurulu mutlak butlan kararı sonrası yeni yapısıyla ilk toplantısını gerçekleştirdi ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı genel başkanla birlikte 19 kişilik yeni yapıyı açıkladı.
  • Partiden ihraç edilen eski İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni MYK listesinde İş Dünyası ve İşveren Sendikaları sorumlusu olarak görev aldı.
  • Canpolat, 2023 İstanbul İl Kongresi'nde delege seçimlerinde usulsüzlük iddiasıyla savcılığa ifade vermiş ve kurultay soruşturmasında mutlak butlan lehine beyanda bulunmuştu.
  • Yeni yapıda ekonomi politikaları, dış politika ile hukuk ve seçim işleri doğrudan genel başkana bağlı üç ana çalışma birimi olarak ayrı yapı altında yürütülecek.
  • Rıfat Nalbantoğlu Genel Sekreter, Müslim Sarı Parti Sözcüsü ve Yerel Yönetimler, Orhan Sarıbal ise Yurt İçi Örgütlenme sorumlusu olarak görevlendirildi.

Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yürütme Kurulu (MYK), kamuoyunda "mutlak butlan" kararı sonrası yeni yapısıyla ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantının ardından parti içinde yapılan değişiklikler ve görev dağılımları kamuoyuna duyuruldu. CHP'nin yeni Parti Sözcüsü Müslim Sarı, MYK'nın yeni yapısını açıklayarak partinin örgütlenme modelinde önemli değişikliklere gidildiğini belirtti.

Canpolat MYK’ya girdi! İmamoğlu’na sözleri yeniden gündemde (Fotoğraflar Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)

"19 KİŞİLİK MERKEZ YÖNETİMİ OLUŞTURULDU"

Müslim Sarı, yeni yapılanmaya ilişkin yaptığı açıklamada, "CHP'nin hukuk tarafından belirlenmiş yetkili organları çalışmaya başladı. Genel başkanımızla birlikte 19 kişilik bir yapı oluşturduk" ifadelerini kullandı.

Sarı, ayrıca bazı alanlarda doğrudan genel başkana bağlı üç ana çalışma birimi kurulduğunu belirtti. Ekonomi politikaları, dış politika ile hukuk ve seçim işleri başlıklarının bu kapsamda ayrı bir yapı altında yürütüleceği aktarıldı.

Cemal Canpolat CHP’nin yeni MYK’sında: İmamoğlu sözleri olay olmuştu!-3

İHRAÇ EDİLEN CEMAL CANPOLAT DA MYK'DA

Kurultay soruşturmasında yaptığı usulsüzlük çıkışı ve davada mutlak butlan lehine verdiği ifadeler nedeniyle partiden ihraç edilen Eski İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat'ın adı da Kılıçdaroğlu'nun MYK listesinde yer alıyor.

Şaibe iddialarıyla yargıya taşınan CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na en çok delegeyi gönderen İstanbul'da, eski il başkanı Cemal Canpolat savcılığa ifade vermişti.

Canpolat, 2023'teki İstanbul İl Kongresi'nde delege seçimlerinde usulsüzlük yaşandığını öne sürmüştü.

Cemal Canpolat CHP’nin yeni MYK’sında: İmamoğlu sözleri olay olmuştu!-4

İMAMOĞLU'NUN "SEN BU İŞE GİRME" DEDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Cemal Canpolat, 2023 yılında CHP İstanbul İl Başkanlığı için adaylığını açıklamıştı. O süreçte İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun desteklediği isim Özgür Çelik olmuş, Canpolat ise Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın kanadın adayı olarak öne çıkmıştı.

CHP kulislerinde yaşanan gerilim sırasında, Ekrem İmamoğlu'nun Cemal Canpolat ile görüştüğü ve kendisine "Abi sen bu il başkanlığı işine girme, değişim olduğunda senin gibi biri genel merkezde daha üst makamlarda görev alır" dediği iddia edilmişti.

Canpolat'ın bugün Kılıçdaroğlu'nun yeni MYK listesinde yer alması, o dönem yaşanan İstanbul İl Başkanlığı kavgasını yeniden gündeme taşıdı.

Cemal Canpolat CHP’nin yeni MYK’sında: İmamoğlu sözleri olay olmuştu!-5

"HIRSIZI SAVUNACAK HALİMİZ YOK"

Herkese eşit muamele yapılması gerektiğini söyleyen Canpolat, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Parti içinde kuralların dışına çıkan kim varsa devlet gereğini yapmalıdır. Hırsızı savunacak halimiz yok. Babamızın oğlu olsa bile savunamayız. Ülkenin arınması gerekiyor."

Cemal Canpolat CHP’nin yeni MYK’sında: İmamoğlu sözleri olay olmuştu!-6

"BELGE YOK AMA DEVLETİN GÜCÜ YETER"

CHP eski İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, şaibeli kurultay soruşturması kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına "mağdur" sıfatıyla ifade vermişti.

Savcılıktaki ifadesinde elinde belge bulunmadığını belirten Canpolat, buna rağmen süreçte yaşanan hareketlilikten usulsüzlükleri açık biçimde gördüğünü savunmuştu.

Canpolat, "Bir günde her şey değişti. Devletin gücü, seçim dönemi kimin işe alındığını, kimlerin yakınlarının kadrolara doldurulduğunu ortaya çıkarmaya yeter." ifadelerini kullanmıştı.

Cemal Canpolat CHP’nin yeni MYK’sında: İmamoğlu sözleri olay olmuştu!-7

CHP'NİN YENİ MERKEZ YÜRÜTME KURULU

Görev Alanıİsim
Genel SekreterRıfat Nalbantoğlu
Yurt İçi ÖrgütlenmeOrhan Sarıbal
Parti Sözcüsü ve Yerel YönetimlerMüslim Sarı
Yurt Dışı ÖrgütlenmeSemra Dinçer
Medya ve Halkla İlişkilerDeniz Demir
Sağlık PolitikalarıProf. Dr. Ali Rıza Erbay
İş Dünyası ve İşveren SendikalarıCemal Canpolat
Sosyal PolitikalarNecdet Saraç
Eğitim PolitikalarıYıldırım Kaya
Gençlik PolitikalarıHasan Efe Uyar
Kültür ve Sanat PolitikalarıBerhan Şimşek
Bilgi ve İletişim TeknolojileriDevrim Barış Çelik
ARGE ve Üretim PolitikalarıAhmet Hakan Uyanık
Bölgesel KalkınmaNevaf Bilek
İşçi Sendikaları ve STK'larAdnan Demirci
Sanayi ve Ticaret PolitikalarıTahsin Tarhan
İnsan Hakları ve AileGamze Akkuş İlgezdi

Cemal Canpolat CHP’nin yeni MYK’sında: İmamoğlu sözleri olay olmuştu!-8

YENİ DÖNEMDE ÖRGÜTSEL YENİDEN YAPILANMA

CHP'de açıklanan yeni MYK ile birlikte parti yönetiminde daha merkezi ve tematik bir çalışma modeline geçildiği görülüyor. Açıklanan yapı, hem örgütlenme hem de politika üretim süreçlerinin yeniden şekillendiğine işaret ediyor.

Takvim Kaynak Tercihleri
Edirne'de CHP mitingine katılmayan muhtarlara tehdit: Artık mahallelerinize nasıl hizmet alacaksınız bakalım
SONRAKİ HABER

CHP'li başkandan muhtarlara tehdit
Yunus Akseki
Yunus Akseki Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler