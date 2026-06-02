Cemal Canpolat CHP’nin yeni MYK’sında: İmamoğlu sözleri olay olmuştu!

İMAMOĞLU'NUN "SEN BU İŞE GİRME" DEDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ Cemal Canpolat, 2023 yılında CHP İstanbul İl Başkanlığı için adaylığını açıklamıştı. O süreçte İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun desteklediği isim Özgür Çelik olmuş, Canpolat ise Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın kanadın adayı olarak öne çıkmıştı. CHP kulislerinde yaşanan gerilim sırasında, Ekrem İmamoğlu'nun Cemal Canpolat ile görüştüğü ve kendisine "Abi sen bu il başkanlığı işine girme, değişim olduğunda senin gibi biri genel merkezde daha üst makamlarda görev alır" dediği iddia edilmişti. Canpolat'ın bugün Kılıçdaroğlu'nun yeni MYK listesinde yer alması, o dönem yaşanan İstanbul İl Başkanlığı kavgasını yeniden gündeme taşıdı.

"HIRSIZI SAVUNACAK HALİMİZ YOK" Herkese eşit muamele yapılması gerektiğini söyleyen Canpolat, şu ifadeleri kullanmıştı: "Parti içinde kuralların dışına çıkan kim varsa devlet gereğini yapmalıdır. Hırsızı savunacak halimiz yok. Babamızın oğlu olsa bile savunamayız. Ülkenin arınması gerekiyor."

"BELGE YOK AMA DEVLETİN GÜCÜ YETER" CHP eski İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, şaibeli kurultay soruşturması kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına "mağdur" sıfatıyla ifade vermişti. Savcılıktaki ifadesinde elinde belge bulunmadığını belirten Canpolat, buna rağmen süreçte yaşanan hareketlilikten usulsüzlükleri açık biçimde gördüğünü savunmuştu. Canpolat, "Bir günde her şey değişti. Devletin gücü, seçim dönemi kimin işe alındığını, kimlerin yakınlarının kadrolara doldurulduğunu ortaya çıkarmaya yeter." ifadelerini kullanmıştı.

CHP'NİN YENİ MERKEZ YÜRÜTME KURULU Görev Alanı İsim Genel Sekreter Rıfat Nalbantoğlu Yurt İçi Örgütlenme Orhan Sarıbal Parti Sözcüsü ve Yerel Yönetimler Müslim Sarı Yurt Dışı Örgütlenme Semra Dinçer Medya ve Halkla İlişkiler Deniz Demir Sağlık Politikaları Prof. Dr. Ali Rıza Erbay İş Dünyası ve İşveren Sendikaları Cemal Canpolat Sosyal Politikalar Necdet Saraç Eğitim Politikaları Yıldırım Kaya Gençlik Politikaları Hasan Efe Uyar Kültür ve Sanat Politikaları Berhan Şimşek Bilgi ve İletişim Teknolojileri Devrim Barış Çelik ARGE ve Üretim Politikaları Ahmet Hakan Uyanık Bölgesel Kalkınma Nevaf Bilek İşçi Sendikaları ve STK'lar Adnan Demirci Sanayi ve Ticaret Politikaları Tahsin Tarhan İnsan Hakları ve Aile Gamze Akkuş İlgezdi