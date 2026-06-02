Avrupa'da "parlamenter" sancı: Danimarka 70 gün sonra hükümetsizlikten kurtuldu | 4 partili koalisyon

KRAL'DAN İCAZETİ ALDI 4'LÜ KOALİSYONU KURDU Seçimlerin ardından geniş tabanlı koalisyon kurma çabaları ilk etapta sonuçsuz kaldı. Danimarka Kralı Frederik X, 23 Mayıs'ta geçici Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen liderliğindeki merkez sağ koalisyon görüşmelerinin çökmesi üzerine görevi yeniden Frederiksen'e verdi. Kral Frederik X ile görüşmesinin ardından kameralar karşısına geçen geçici Başbakan Frederiksen, Sosyal Demokratlar, Sosyalist Halk Partisi, Sosyal Liberal Parti ve Ilımlılar'dan oluşan dört partili hükümetin kurulduğunu duyurdu. Müzakerelerin yıpratıcılığına dikkat çeken Frederiksen, "Uzun ve zorlu bir müzakere yürüttük. Birçok şey zor olsa da sürecin nihayetinde başarılı olmak zorunda." diye konuştu. Üçüncü kez başbakanlık koltuğuna oturmaya hazırlanan Frederiksen, hükümet programının ve yeni kabinenin kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşılacağını aktardı. Danimarka Kralı Frederik X

HER SEÇİMDE YAPBOZ Seçimi ikinci sırada tamamlayan Danimarka Liberal Partisi lideri Troels Lund Poulsen'in 70 günlük krizin ardından kurulan yeni hükümete dair sessizliğini koruduğu öğrenildi. Kuzey Avrupa ülkesinde siyasi boşluklara yol açan parlamenter sistemin neden olduğu kriz ilk değil. Danimarka'nın son 15 yıllık hükümet karnesi şöyle… 15 Eylül 2011'deki seçimlerin ardından Helle Thorning-Schmidt, Danimarka'nın ilk kadın başbakanı olarak Sosyal Demokratlar, Sosyal Liberal Parti ve Sosyalist Halk Partisi'nden oluşan üçlü koalisyon kurdu. Koalisyon, dışarıdan Kızıl-Yeşil İttifak'ın desteğine dayandı. 10 yıllık merkez sağ iktidarın ardından yönetim "Kırmızı Blok"a (sol kanat) geçti. Kral Frederik X’ten icazet alan Frederiksen üçüncü defa başbakanlık görevini üstlenmiş oldu. 18 Haziran 2015'teki seçimler "Mavi Blok" (sağ kanat) lehine olsa da, en büyük sağ parti olan Danimarka Halk Partisi hükümete girmeyi reddetti. Bu nedenle Lars Løkke Rasmussen liderliğindeki Venstre (Liberal Parti), parlamentoda sadece 34 koltuğu olan tek partili azınlık hükümeti kurdu. Kasım 2016'da hükümet yapısı genişletilerek Venstre, Liberal İttifak ve Muhafazakar Halk Partisi'nden oluşan koalisyon hükümetine dönüştü.