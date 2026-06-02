ABD Başkanı Trump'ın Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılmayı planlıyor

NATO, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek Liderler Zirvesi için hazırlıklarını sürdürüyor. Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek zirve, ittifakın 2004 İstanbul Zirvesi'nden sonra Türkiye'deki ikinci toplantısı olacak. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin başkanlığındaki zirvede savunma harcamaları, caydırıcılık, Ukrayna-Rusya savaşı ve ittifak birliği gibi kritik konuların ele alınması bekleniyor; zirve, Avrupa-Atlantik güvenliğinin geleceği açısından önemli bir eşik olarak değerlendiriliyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen ay birkaç kez telefonda görüştüğü ABD Başkanı Donald Trump'ın, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne katılmayı planladığını ifade etti.

ABD Başkanı Trump'ın, NATO Ankara Zirvesi'ne katılımına ilişkin soruya "Bildiğimiz kadarıyla evet, katılmayı planlıyor." yanıtını veren Fidan, Erdoğan'ın geçen ay birkaç kez telefonda görüştüğü Trump'ın her seferinde zirveye katılacağını belirttiğini aktardı.

Fidan, siyasi söylemlere rağmen ABD'nin İttifaka bağlılığını sürdürdüğünü ve NATO'dan çekilebileceği yönündeki uyarıları hayata geçirmeyi planladığına dair hiçbir belirti göstermediğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"ABD, müttefiklere savunma harcamalarını artırmaları ve kendi güvenlikleri için daha büyük sorumluluk almaları konusunda sürekli baskı yapıyor. Avrupalılar mesajı aldı ve NATO bünyesinde savunma bütçelerini yükseltmek için şimdiden adım attı. Liderler bir araya geldiğinde kaydedilen ilerlemeyi gözden geçireceğiz."

ATEŞKES UZAYABİLİR

Bakan Fidan, ABD-İran arasında yürütülen müzakerelerde Türkiye'nin desteğini vurgulayarak, her iki tarafın da ateşkesi uzatmak için "samimi" bir çaba içinde olduğunun altını çizdi.

İSRAİL UYARISI

Ateşkese rağmen İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a yönelik saldırılarının, bu görüşmeleri "baltalayabilecek önemli bir risk" oluşturduğuna işaret eden Fidan, "Amerikalıların ve İranlıların samimi olduklarına eminim. Ateşkes ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasını istiyorlar ancak İsrail'in niyetinden emin değilim." dedi.

