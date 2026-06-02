Kılıçdaroğlu’nun ilk MYK’sından FETÖ ve yolsuzluk denetimi çıktı: CHP’li belediyeler tek tek incelenecek
Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan ilk MYK toplantısının ardından CHP’de FETÖ ve yolsuzlukla mücadele için yeni bir iç denetim mekanizması kurulacağı öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla tüm CHP’li belediyelerin mercek altına alınacağı belirtilirken, Genel Merkez kaynakları denetimin gerekçesini “Herhangi bir kaza olmadan o kazayı önlememiz lazım” sözleriyle açıkladı.
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- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan ilk Merkez Yönetim Kurulu toplantısı 4,5 saat sürdü ve FETÖ ile yolsuzlukla mücadele için iç denetim mekanizması kurulması kararı alındı.
- Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla kurulacak denetim mekanizması, CHP'li tüm belediyeleri kapsayacak ve yerel yönetimler ile hukuk alanında uzman isimler görev alacak.
- Toplantıda ihraç süreçleri ve bazı il başkanlarının görevden uzaklaştırılması ihtimalinin gündeme geldiği parti kulislerine yansıdı.
- Kılıçdaroğlu daha önce yaptığı açıklamada FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediği için özür dilemişti.
- Parti kulislerinde Özgür Özel ve arkadaşlarının yeni parti kurma ihtimalinin tartışıldığı belirtildi.
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan ilk Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sona erdi. Yaklaşık 4,5 saat süren toplantının ardından parti kulislerine yansıyan en dikkat çekici başlık, FETÖ ve yolsuzlukla mücadele için oluşturulması planlanan iç denetim mekanizması oldu.
Saat 18.00'de başlayan MYK toplantısının uzun sürmesi, parti içinde kritik kararlar alınabileceği değerlendirmelerini beraberinde getirdi. Toplantıya ilişkin resmi açıklama henüz yapılmazken, kulislerde ihraç dosyaları, bazı il başkanlarının görevden uzaklaştırılması ihtimali ve belediyelere yönelik denetim süreci konuşulmaya başlandı.
FETÖ VE YOLSUZLUK İÇİN YENİ MEKANİZMA
A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş'ın aktardığı bilgilere göre CHP Genel Merkezi, FETÖ ve yolsuzlukla mücadele başlıklarında yeni bir iç denetim mekanizması kurmaya hazırlanıyor.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu yönde talimat verdiği öğrenilirken, söz konusu mekanizmanın yalnızca yolsuzluk iddialarıyla sınırlı kalmayacağı, FETÖ başlığını da kapsayacağı belirtildi.
Kılıçdaroğlu'nun daha önce Genel Merkez'de yaptığı açıklamada, "FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için özür dilerim" sözleri dikkat çekmişti. Bu açıklamanın ardından, CHP yönetiminin FETÖ konusunda hangi adımları atacağı merak konusu olmuştu.
Genel Merkez kaynakları, Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin ardından bu konuda somut bir hazırlık yapıldığını ve FETÖ ile yolsuzluk iddialarına karşı parti içinde denetim sürecinin işletileceğini aktardı.
TÜM BELEDİYELER MERCEK ALTINA ALINACAK
Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, kurulacak denetim mekanizması yalnızca hakkında iddia bulunan belediyeleri değil, CHP'li tüm belediyeleri kapsayacak.
Denetim mekanizmasında yerel yönetimler ve hukuk alanında uzman isimlerin görev alacağı ifade edildi. Böylece belediyelerde ortaya çıkabilecek olası usulsüzlük, yolsuzluk ya da partiye zarar verebilecek bağlantı iddialarının önceden tespit edilmesi hedeflenecek.
Parti kaynakları, bu adımın gerekçesini, "Herhangi bir kaza olmadan o kazayı bizim önlememiz lazım" sözleriyle açıkladı.
Bu ifadeyle, CHP'li belediyelerin yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelmeden önce parti içinde önleyici bir denetim sürecinin başlatılmasının amaçlandığı belirtildi. Aynı yaklaşımın FETÖ konusunda da uygulanacağı, parti içindeki olası risklerin önceden belirlenmesine dönük bir mekanizma kurulacağı kaydedildi.
KILIÇDAROĞLU'NUN İLK MYK'SINDA KRİTİK BAŞLIKLAR
CHP'de "mutlak butlan" süreci sonrası Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan ilk MYK toplantısı olması nedeniyle toplantının içeriği yakından takip edildi.
Kulislerde, toplantıda ihraç süreçlerinin de gündeme gelmiş olabileceği konuşuldu. Bazı il başkanlarının görevden uzaklaştırılabileceği iddiaları da MYK sonrası öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.
İHRAÇLAR VE GÖREVDEN ALMA KULİSİ
MYK toplantılarının siyasi partilerde kritik kararların alındığı en önemli kurullardan biri olması nedeniyle, CHP'deki bu toplantı da parti içi dengeler açısından dikkatle izlendi.
Özellikle Kılıçdaroğlu'nun yeniden Genel Merkez'deki süreci yönetmeye başlamasının ardından, disiplin dosyaları, ihraç talepleri ve örgütlerde yapılabilecek değişikliklerin masaya yatırıldığı değerlendiriliyor.
Parti kulislerinde bazı il başkanlarına ilişkin görevden alma sürecinin gündeme gelebileceği konuşulurken, bu konuda Genel Merkez'den gelecek açıklama bekleniyor.
YENİ PARTİ TARTIŞMASI DA GÜNDEMDE
MYK toplantısının ardından CHP kulislerinde yeni parti tartışmaları da yeniden gündeme geldi.
Siyasette "Ya bir yol bulacağız ya da bir yol yapacağız" sözünün, çoğu zaman yeni bir siyasi oluşumun işareti olarak yorumlandığı belirtilirken, Özgür Özel ve arkadaşları adına da benzer bir sürecin gündeme gelip gelmeyeceği tartışılıyor.
Daha önce Yavuz Ağıralioğlu'nun da benzer çıkışlarının ardından parti kurma sürecine girdiği hatırlatıldı. İlhan Kesici'nin de geçmişte benzer ifadeler kullandığı ancak yeni parti kurmak yerine farklı bir siyasi tercih yaptığı örneği kulislerde konuşulan başlıklar arasında yer aldı.
GÖZLER GENEL MERKEZ AÇIKLAMASINDA
Yaklaşık 4,5 saat süren MYK toplantısının ardından CHP Genel Merkezi'nden yapılacak resmi açıklama bekleniyor.
Toplantı sonrası kulislere yansıyan bilgilere göre, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla kurulması planlanan FETÖ ve yolsuzlukla mücadeleye yönelik iç denetim mekanizması, CHP'de yeni dönemin en kritik adımlarından biri olacak.
Bu mekanizmanın tüm CHP'li belediyeleri kapsayacak şekilde işletilmesi, parti içinde hem yerel yönetimler hem de örgüt yapısı açısından yeni bir denetim sürecinin başlayacağına işaret ediyor.