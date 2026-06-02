Kılıçdaroğlu’nun ilk MYK’sından FETÖ ve yolsuzluk denetimi çıktı: CHP’li belediyeler tek tek incelenecek

Kılıçdaroğlu daha önce yaptığı açıklamada FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediği için özür dilemişti.

Toplantıda ihraç süreçleri ve bazı il başkanlarının görevden uzaklaştırılması ihtimalinin gündeme geldiği parti kulislerine yansıdı.

Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla kurulacak denetim mekanizması, CHP'li tüm belediyeleri kapsayacak ve yerel yönetimler ile hukuk alanında uzman isimler görev alacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan ilk Merkez Yönetim Kurulu toplantısı 4,5 saat sürdü ve FETÖ ile yolsuzlukla mücadele için iç denetim mekanizması kurulması kararı alındı.

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan ilk Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sona erdi. Yaklaşık 4,5 saat süren toplantının ardından parti kulislerine yansıyan en dikkat çekici başlık, FETÖ ve yolsuzlukla mücadele için oluşturulması planlanan iç denetim mekanizması oldu.

CHP'den "Fetö ve yolsuzlukla mücadele" hamlesi

Saat 18.00'de başlayan MYK toplantısının uzun sürmesi, parti içinde kritik kararlar alınabileceği değerlendirmelerini beraberinde getirdi. Toplantıya ilişkin resmi açıklama henüz yapılmazken, kulislerde ihraç dosyaları, bazı il başkanlarının görevden uzaklaştırılması ihtimali ve belediyelere yönelik denetim süreci konuşulmaya başlandı.