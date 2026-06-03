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8. sınıflar da dahil: Okulda cep telefonu kullanımı yasaklanıyor! Polonya'dan dijital bağımlılığa karşı hamle

Polonya’da çocukları dijital bağımlılıktan kurtaracak tarihi adım atıldı. Polonya hükümeti, ilkokullarda cep telefonu ve kameralı cihazların kullanımını yasaklayan dev tasarıyı onayladı. Devlet ve özel ayrımı olmaksızın 1'den 8'inci sınıfa kadar tüm öğrencileri kapsayacak radikal kararla, okulda 'Alo' demek tarihe karışacak. Karar son viraj için parlamentoya gönderildi.

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8. sınıflar da dahil: Okulda cep telefonu kullanımı yasaklanıyor! Polonya'dan dijital bağımlılığa karşı hamle
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  • Polonya hükümeti, ilkokul öğrencilerinin okulda cep telefonu ve ses/görüntü kayıt cihazı kullanımını yasaklayan tasarıyı onayladı.
  • Yasağın, 1-8. sınıf öğrencilerini kapsayan kamu ve özel okullarda uygulanacağı belirtildi.
  • Öğretmen izniyle ders kapsamında kullanım, sağlık/engellilik durumları ve acil durumlar yasağın dışında tutulacak.
  • Tasarı, Polonya Parlamentosu'nun alt kanadı Sejm'de görüşülmek üzere gönderildi.

Varşova yönetimi, ilkokul öğrencilerinin okulda cep telefonu ve ses/görüntü kaydeden cihazları kullanmasını yasaklayan tasarıyı onayladı. Karar, Sejm'e (Parlamento) gönderildi. Artık okulda 'Alo' demek, mesaj atmak hayal olacak.

8. sınıflar da dahil: Okulda cep telefonu kullanımı yasaklanıyor! Polonya'dan dijital bağımlılığa karşı hamle-2

Polonya hükümetinden yapılan açıklamaya göre, bugün gerçekleştirilen kabine toplantısında, ilkokul öğrencilerinin cep telefonları ile görüntü ve ses kaydı yapabilen diğer elektronik cihazlarını okul binaları ile okul dışındaki eğitim faaliyetleri sırasında kullanamamasını öngören yasa tasarısı kabul edildi.

8. sınıflar da dahil: Okulda cep telefonu kullanımı yasaklanıyor! Polonya'dan dijital bağımlılığa karşı hamle-3

Düzenlemenin, Polonya'nın sekiz yıllık temel eğitim sistemindeki 1 ila 8'inci sınıf öğrencilerini kapsayan kamu ve özel okullarda uygulanacağı belirtildi.

Açıklamada, öğretmen izniyle ders kapsamında yapılan kullanımların, sağlık veya engellilik nedeniyle verilen özel izinler ile acil durumların yasağın dışında tutulacağı kaydedildi.

8. sınıflar da dahil: Okulda cep telefonu kullanımı yasaklanıyor! Polonya'dan dijital bağımlılığa karşı hamle-4

Hükümet onayının ardından tasarının, Polonya Parlamentosu'nda görüşülmek üzere parlamentonun alt kanadı Sejm'e gönderileceği aktarıldı.

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8. sınıflar da dahil: Okulda cep telefonu kullanımı yasaklanıyor! Polonya'dan dijital bağımlılığa karşı hamle-6 8. sınıflar da dahil: Okulda cep telefonu kullanımı yasaklanıyor! Polonya'dan dijital bağımlılığa karşı hamle-7 8. sınıflar da dahil: Okulda cep telefonu kullanımı yasaklanıyor! Polonya'dan dijital bağımlılığa karşı hamle-8
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