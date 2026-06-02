CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel



Gözler, gerilimin üssü olan TBMM CHP Grubuna çevrildi. Özgür Özel'in saat 13.30'da kürsüde olması bekleniyor.



Özel'e yakınlığıyla bilinen isimler grup salonunu doldurdu



Özel'e yakınlığıyla bilinen milletvekilleri Meclis'te grup salonunda hazır bulundu. Murat Emir, Cemal Enginyurt, Mahmut Tanal, Murat Bakan ve Yüksel Taşkın gibi isimlerin baş köşede olması dikkat çekti.

Peki, TBMM CHP Grup İç Yönetmeliği ne diyor?



Yönetmeliğe göre Grup Genel Kurulu'nu toplantıya çağırmaya yetkili olanlar, Grup Başkanı, Grup Yönetim Kurulu ve Grup üyelerinden en az beşte biri.



Buna göre; toplantı gün, saat ve gündemi, en az bir gün önceden uygun araçlarla üyelere duyurulur.





Yönetmelikte yer alan Grup Başkanının görev ve yetkilerine göre; Grup Başkanının, grup, grup yönetim kurulu ve partinin merkez organları arasındaki uyum ve iş birliğini sağlar.



Gerekli gördükçe Grup Genel Kurulu ve Grup Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık eder.