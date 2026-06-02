CHP'de "grup"laşma! Kılıçdaroğlu'ndan Meclis Başkanlığı'na yazı | Yönetmelik ne diyor Özgür Özel ne yapıyor?
CHP "grup toplantısı" krizi yaşanıyor. Kemal Kılıçdaroğlu, "Talimatım dışında hareket edilmeyecek" diyerek vekillere toplantının olmayacağını bildirdi. Ancak Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'na rağmen milletvekillerine toplantı davetiyesi gönderdi. Kılıçdaroğlu, Özel'in grup başkanlığının düşmesi için başvurduğu Meclis Başkanlığına bugün bir kez daha CHP Grup Toplantısı yapma taleplerinin olmadığının iletti. Gözler, gerilimin üssü olan TBMM CHP Grubuna çevrildi. Özgür Özel'in saat 13.30'da kürsüde olması bekleniyor. Peki yönetmelik ne diyor? Takvim.com.tr detayları derledi.
- CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel arasında Meclis Grubu Başkanlığı konusunda anlaşmazlık yaşanıyor.
- Kılıçdaroğlu, Özel'in Grup Başkanı seçiminin geçersiz sayılması için TBMM Başkanlığı'na başvurdu.
- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'nin sorunu kendi içinde çözmesi gerektiğini söyledi.
- Kılıçdaroğlu, Meclis Grubu toplantısı yapmayacağını açıklarken, Özel milletvekillerine toplantı daveti gönderdi.
CHP'de mutlak butlan kararı mutlak bölünmenin kapılarını araladı. Kemal Kılıçdaroğlu Genel Merkez'de çalışmalarını sürdürürken Manisa Milletvekili Özgür Özel, "Grup Başkanı" olarak Meclis'i "üs" belirledi.
Bu durum "CHP'de iki başlı yapı" tartışmalarına yol açtı.
"GRUP TOPLANTISI" KRİZİ
Bir diğer ayrışma ise "grup toplantıları" üzerinde görüldü. CHP'nin salı günleri düzenlenen haftalık grup toplantısına Özgür Özel'in mi yoksa Kemal Kılıçdaroğlu'nun mu başkanlık edeceği çokça tartışıldı.
KILIÇDAROĞLU'NUN BAŞVURUSUNA YANIT
Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanlığı'na başvurarak Özel'in "grup başkanı" seçiminin geçersiz sayılmasını istedi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş konuya ilişkin "Türkiye Büyük Millet Meclisi kendini mahkeme yerine koyamaz. Cumhuriyet Halk Partisi, bu meseleyi kendi iç dinamikleri ve kurumsal yapısı çerçevesinde çözmeli ve sorunu ortadan kaldırmalıdır. CHP Genel Başkanlığına bu çelişkinin giderilmesi için yazı yazarak, bu hususu talep edeceğiz. Bundan sonraki tartışmalarda ve çelişkilerde Meclis Başkanlığının resen bir işlem yapma yetkisi yoktur, vazifesi de değildir" dedi.
KILIÇDAROĞLU: CHP GRUP TOPLANTISINI YAPMAYACAĞIZ
Sürece müteakip Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından gelen yazıya yanıt vererek grup toplantısı yapmayacağını açıkladı. Kılıçdaroğlu, MYK listesi üzerindeki çalışmalarını sürdürmek üzere CHP Genel Merkezi'ne geldi.
ÖZEL'DEN KILIÇDAROĞLU'NA RAĞMEN VEKİLLERE DAVET!
Ancak Özel, "Talimatım dışında hareket edilmeyecek" diyen Kılıçdaroğlu'na rağmen milletvekillerine toplantı davetiyesi gönderdi.
CHP Grup Genel Kurulu'nun 2 Haziran 2026 Salı günü için hazırladığı resmi gündem belgesinde "Grup Başkanımız Sayın Özgür ÖZEL'in sunuş konuşması" ifadeleri yer aldı.
Gözler, gerilimin üssü olan TBMM CHP Grubuna çevrildi. Özgür Özel'in saat 13.30'da kürsüde olması bekleniyor.
Özel'e yakınlığıyla bilinen milletvekilleri Meclis'te grup salonunda hazır bulundu. Murat Emir, Cemal Enginyurt, Mahmut Tanal, Murat Bakan ve Yüksel Taşkın gibi isimlerin baş köşede olması dikkat çekti.
Peki, TBMM CHP Grup İç Yönetmeliği ne diyor?
Yönetmeliğe göre Grup Genel Kurulu'nu toplantıya çağırmaya yetkili olanlar, Grup Başkanı, Grup Yönetim Kurulu ve Grup üyelerinden en az beşte biri.
Buna göre; toplantı gün, saat ve gündemi, en az bir gün önceden uygun araçlarla üyelere duyurulur.
Yönetmelikte yer alan Grup Başkanının görev ve yetkilerine göre; Grup Başkanının, grup, grup yönetim kurulu ve partinin merkez organları arasındaki uyum ve iş birliğini sağlar.
Gerekli gördükçe Grup Genel Kurulu ve Grup Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık eder.
"ÖZEL'İN GRUP BAŞKANI OLABİLMESİ HUKUKEN MÜMKÜN DEĞİLDİR"
Kılıçdaroğlu'na yakın simalardan Barış Yarkadaş ise Özgür Özel'in grup başkanlığının hukuken mümkün olmadığını savunuyor.
Yarkadaş, "Özgür Özel'in grup başkanı olabilmesi hukuken mümkün değildir. Seçim, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çatısı altında yapılmalıdır, ancak Özgür Özel milletvekillerini CHP Genel Merkezi'ne davet ederek adeta bir sınıf başkanı seçimi gibi oy almıştır. Özel'in hem CHP Genel Başkanı olduğunu hem de grup başkanı olduğunu söylemesi bir hukuki garabete yol açmıştır, zira Genel Başkan olmadığı mahkeme ve istinaf kararlarıyla tescillenmiştir" dedi.
